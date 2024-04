Déclaration - Onze ans depuis l'effondrement de la Rana Plaza





GATINEAU, QC, le 24 avril 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a émis la déclaration suivante :

« Le 24 avril 2013, la Rana Plaza de Dhaka, au Bangladesh, dans laquelle se trouvaient cinq usines de vêtements, s'est effondrée. Plus de 1100 personnes ont perdu la vie, et plus de 2500 personnes ont été blessées. Aujourd'hui, onze ans plus tard, nous nous rappelons les vies perdues et nous rendons hommage à ces personnes. Nos pensées accompagnent ceux qui vivent encore le deuil. Certaines personnes souffrent encore de blessures. Il y a toujours des travailleurs dans le monde entier qui mettent leur vie en danger pour un chèque de paie.

Depuis cette tragédie, le gouvernement du Bangladesh a amélioré les conditions de travail, mais il reste encore beaucoup à faire. Le Canada se réjouit de ces changements, mais nous encourageons le Bangladesh à en faire davantage afin de prévenir la discrimination, la violence, le harcèlement en milieu de travail, y compris la discrimination antisyndicale, qu'il veille à ce que les inspecteurs appliquent les lois en matière de travail et qu'il défende le plein exercice de la liberté d'association et du droit à la négociation collective.

Les chaînes d'approvisionnement du Canada ont une grande portée et nous avons une obligation à l'égard de chacun des travailleurs qui en font partie. Cette année, nous déposerons un projet de loi qui pourra contribuer à éradiquer le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement canadiennes. Cette mesure législative sera solide, efficace et applicable. Nous avons également intégré des dispositions relatives au travail dans tous nos accords commerciaux. À titre d'exemple, notre stratégie indo-pacifique comprend un engagement de 25 millions de dollars pour l'amélioration des normes du travail et l'établissement de partenariat visant à améliorer les droits des travailleurs dans la région, notamment avec des projets pilotes sur les normes de santé et de sécurité en milieu de travail.

L'une des premières choses que j'ai apprises en tant que ministre du Travail est que le Canada est une référence en matière de droits des travailleurs. Lorsque nous élevons nos standards, les pays du monde entier emboîtent le pas. Notre leadership a du poids. Nous avons la responsabilité de protéger les travailleurs contre des désastres comme l'effondrement de la Rana Plaza. Nous continuerons à élever les standards. »

24 avril 2024

