The Bradford Exchange Mint célèbre la succession royale

NILES, Illinois, 6 mai 2024 /CNW/ - Pour marquer le premier anniversaire du couronnement du roi Charles III, The Bradford Exchange Mint est fière d'annoncer une occasion très spéciale de faire l'acquisition d'un hommage sous forme de pièces de monnaie représentant trois générations de succession royale. SMR le roi Charles III; SAR William, prince de Galles; et SAR le prince George de Galles. Tous les trois apparaissent ensemble pour la toute première fois sur une pièce de monnaie frappée par la Monnaie du Commonwealth du Royaume-Uni, lors d'une commémoration exclusive de Bradford Exchange.

La succession royale britannique a été établie par la charte des droits (1689) et l'acte d'établissement (1701), après que le roi Jacques II eut fui le pays. Le parlement a déclaré qu'il avait « abdiqué le gouvernement » et a offert le trône à sa fille Marie et à son époux Guillaume d'Orange. L'Acte d'établissement établit des règles de succession, stipulant notamment que tous les successeurs doivent être des descendants protestants de la princesse Sophie, excluant spécifiquement les catholiques romains, et rend obligatoire la communion du souverain avec l'Église d'Angleterre. La loi de Succession à la couronne (2013) a mis fin à la primogéniture masculine pour les personnes nées après le 28 octobre 2011 et a levé l'exclusion pour celles qui épousent des catholiques romains.

Chaque magnifique pièce commémorative non monétaire est plaquée or 24 K. Le motif sur l'avers présente une image centrale en couleur de William, le prince de Galles, flanqué de son père, le roi, et de son fils, George, tous vêtus de leurs habits de cérémonie du couronnement. Le titre de « Succession royale » apparaît dans la conception de la bordure de la pièce.

Le revers de notre pièce présente un motif gravé du sceau royal d'Angleterre, ainsi que les mots Son Altesse Royale, William, prince de Galles. Lorsque le prince Charles est devenu monarque, immédiatement après la mort de la reine Élizabeth II le 8 septembre 2022, William est devenu le prince de Galles.

Les flans monétaires spécialement polis, qui sont introduits à la main dans une presse à monnayer de 360 tonnes, sont frappés à de multiples reprises pour obtenir un fini immaculé et vif, des détails givrés saillants et un arrière-plan en miroir, le niveau le plus élevé de l'art de la monnaie.

Comme les collectionneurs le savent, les premières, dernières et pièces uniques sont des acquisitions historiques importantes.

À PROPOS DE THE BRADFORD EXCHANGE MINT : une division de The Bradford Exchange, The Bradford Exchange Mint est une ressource de confiance pour les pièces de monnaie authentiques de valeur durable dans le monde entier. Aux États-Unis, pour faire l'acquisition de cette pièce commémorative spéciale célébrant la succession royale, veuillez visiter le site https://bit.ly/3UphneT . Pour le Canada, veuillez visiter le site https://bit.ly/3UKCw4o

6 mai 2024 à 00:01

