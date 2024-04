NORA PHARMA REÇOIT L'APPROBATION DE SANTÉ CANADA POUR NIOPEG®, UN BIOSIMILAIRE DE NEULASTA®





VARENNES, QC, le 19 avril 2024 /CNW/ - Nora Pharma, une société pharmaceutique canadienne, a reçu l'approbation pour son premier produit biosimilaire.

Nora Pharma, une filiale à part entière de Sunshine Biopharma, a reçu l'approbation de Santé Canada pour la commercialisation de NIOPEG® (une forme pégylée de filgrastim) au Canada.

« Avec ce produit, nous démontrons au marché canadien notre détermination à être un leader dans le secteur pharmaceutique », a déclaré Malek Chamoun, président de Nora Pharma. « Il s'agit d'une étape importante dans notre mission qui consiste à fournir des médicaments abordables de haute qualité aux patients partout au Canada », a-t-il ajouté.

NIOPEG® est un biosimilaire comparable au médicament biologique de référence NEULASTA® (pegfilgrastim). NIOPEG® est une forme à action prolongée de facteur recombinant de stimulation des colonies de granulocytes humains (r-HuG-CSF), ou filgrastim. Il est indiqué pour diminuer l'incidence des infections, se manifestant par une neutropénie fébrile, chez les patients atteints de tumeurs malignes non myéloïdes recevant des médicaments antinéoplasiques myélosuppresseurs. NIOPEG® est disponible en seringue préremplie de 6 mg/0,6 mL.

« NIOPEG® est utilisé pour aider à prévenir l'infection chez les personnes atteintes d'un cancer non myéloïde qui reçoivent une chimiothérapie. Un exemple de cancer non myéloïde est le cancer du sein », a déclaré le Dr Steve Slilaty, PDG de Sunshine Biopharma. « Les biosimilaires auront un impact significatif sur la pérennité des régimes d'assurance médicaments, en garantissant aux patients l'accès à ces traitements de haute qualité pour les années à venir », a-t-il poursuivi.

À propos de Nora Pharma inc.

Nora Pharma est une société pharmaceutique canadienne proposant des médicaments génériques et spécialisés à travers le pays. Nora Pharma se positionne comme un partenaire de choix pour optimiser l'offre de services aux pharmacies partenaires et offrir aux patients un accès à des produits pharmaceutiques abordables et de haute qualité. Pour plus d'informations, visitez https://norapharma.ca/.

À propos de Sunshine Biopharma inc.

Sunshine Biopharma, par l'intermédiaire de sa filiale Nora Pharma inc., possède 52 médicaments génériques sur ordonnance sur le marché canadien. La Société prévoit d'étendre son offre de produits à un total de 60 médicaments génériques sur ordonnance d'ici fin 2024. En parallèle, Sunshine Biopharma poursuit son programme de développement de médicaments exclusifs qui comprend (i) l'ARNm K1.1 pour le cancer du foie, et (ii) un inhibiteur de protéase PLpro pour les infections à coronavirus du SRAS. Pour plus d'informations, visitez : www.sunshinebiopharma.com.

