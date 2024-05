GURU Organic Energy fait son entrée dans le segment sans sucre avec GURU Zéro Baies sauvages qui boost le métabolisme





ZÉRO SUCRE : le segment des boissons énergisantes qui connaît la plus forte croissance au Québec 1 et aux États-Unis 2 , alors que plus de consommateurs recherchent des boissons énergisantes à faible teneur en calories et sans sucre.

BOOST LE MÉTABOLISME : l'EGCG et les catéchines, une forme de polyphénols du thé vert, ont fait l'objet d'études cliniques pour leurs puissants effets antioxydants et leur capacité à accélérer les fonctions métaboliques lorsqu'ils sont associés à la caféine. Ce boost métabolique aide à brûler plus de calories et à convertir l'énergie plus rapidement pour soutenir un mode de vie actif et améliorer les performances physiques.

Lancement initial chez les détaillants au Québec et en ligne au Canada, sur Amazon et sur www.guruenergy.com .

GURU Zéro Baies sauvages sera également en vedette lors d'activations en lien avec la tournée canadienne « FIN » de Jay Du Temple, du 4 mai au 19 juillet.

MONTRÉAL, 02 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada1, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de sa nouvelle catégorie ZÉRO SUCRE, en commençant par le fascinant GURU Zéro Baies sauvages.

Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU, a déclaré : « Avec la nouvelle gamme GURU Zéro, nous ciblons une nouvelle tendance en forte croissance chez les consommateurs qui recherchent des boissons énergisantes capables d'accélérer les fonctions métaboliques sans compromis : ZÉRO SUCRE, ZÉRO SUCRALOSE, ZÉRO ASPARTAME ET ZÉRO INGRÉDIENT ARTIFICIEL. Grâce à ses capacités de recherche et de développement de pointe, GURU a une fois de plus frappé un grand coup en proposant une nouvelle boisson énergisante naturelle au goût délicieux, dotée d'une nouvelle fonctionnalité qui favorise un mode de vie actif et améliore les performances physiques. »

Ce lancement initial de GURU Zéro auprès des détaillants québécois et des plateformes en ligne canadiennes sera soutenu par une campagne de marketing complète, qui comprendra des promotions et des activations en magasin, combinées à des présentoirs percutants en magasin, le tout soutenu par une stratégie de placements médias numériques, de contenu sur les réseaux sociaux et par des influenceurs, ainsi que des événements spéciaux.

GURU Zéro Baies sauvages

GURU Zéro Baies sauvages est composé d'un mélange unique d'ingrédients naturels qui ont une fonction de BOOST MÉTABOLIQUE.

ZÉRO SUCRE, ZÉRO REGRET : Avec zéro sucre, zéro saveur artificielle et un éclat de baies sauvages, les consommateurs peuvent enfin satisfaire leurs besoins d'énergie avec absolument zéro regret.

UNE ÉNERGIE NATURELLE QUI DURE : GURU Zéro contient 140 mg de caféine naturelle.

BOOST LE MÉTABOLISME : La combinaison de caféine, d'EGCG et de catéchines, une forme de polyphénols du thé vert, a fait l'objet d'études cliniques pour accélérer les fonctions métaboliques, aider à brûler plus de calories et convertir l'énergie plus rapidement pour soutenir un mode de vie actif et améliorer les performances physiques.

« GURU Zéro représente pour nous une avancée majeure en matière de recherche et développement, » a déclaré Luc Martin-Privat, PharmD, druide et vice-président, recherche et développement et innovation chez GURU. « Après des années de recherche, nous sommes fiers de présenter cette boisson énergisante naturelle sans sucre de première qualité, dotée de fonctionnalités qui accélèrent le métabolisme avec un goût inégalé. Nous avons réussi à mettre à profit notre formule unique sans sucre pour offrir une sensation gustative qui, nous en sommes convaincus, ravira tous les palais. Nous travaillons également à l'ajout d'autres saveurs délicieuses pour compléter cette nouvelle gamme de produits sans sucre. »

À propos des produits GURU

Les boissons énergisantes GURU sont conçues à partir d'une courte liste d'ingrédients actifs à base de plantes, dont la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame. Ces ingrédients soigneusement sélectionnés sont incorporés dans des mélanges uniques qui poussent votre corps à aller plus loin et votre esprit à être plus vif.

À propos de GURU Organic Energy

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide et la première au monde à lancer une boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes en 1999. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l'intermédiaire d'un réseau de distribution estimé à environ 25 000 points de vente et par l'entremise de www.guruenergy.com et d'Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d'ingrédients naturels et biologiques, y compris de la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame, qui offre aux consommateurs une Bonne Énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s'est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l'industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergydrink sur Instagram, @guruenergy sur Facebook et @guruenergydrink sur TikTok.



1 Nielsen : période de 52 semaines se terminant le 27 janvier 2024. Tous les canaux, Canada vs la même période l'an dernier.

2 SPINS data : période de 52 semaines se terminant le 2 décembre 2023.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

GURU Organic Energy

Investisseurs

Carl Goyette, président et chef de la direction

Ingy Sarraf, cheffe de la direction financière

514-845-4878

[email protected]

Médias

Lyla Radmanovich

PELICAN PR

514-845-8763

[email protected] Francois Kalos [email protected]

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des informations relatives aux objectifs et aux stratégies de la Société pour atteindre ces objectifs, ainsi que des informations relatives aux convictions, plans, attentes, anticipations, estimations et intentions de la direction. Ces informations prospectives sont identifiées par l'utilisation de termes et d'expressions tels que « peut », « devrait », « pourrait », « s'attendre », « avoir l'intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « croire » ou « continuer », la forme négative de ces termes et une terminologie similaire, y compris des références à des hypothèses, bien que toutes les informations prospectives ne contiennent pas ces termes et expressions. Les informations prospectives sont fournies dans le but d'aider le lecteur à comprendre la Société et ses activités, ses opérations, ses perspectives et ses risques à un moment précis, dans le contexte des développements historiques et futurs possibles, et le lecteur est donc prévenu que ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. Les informations prospectives sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont hors du contrôle de la direction, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque suivants, qui sont examinés plus en détail sous la rubrique « FACTEURS DE RISQUE » de la notice annuelle pour l'exercice clos le 31 octobre 2023: la gestion de la croissance; la dépendance à l'égard du personnel clé; la dépendance à l'égard des clients clés; les changements dans les préférences des consommateurs; les changements importants dans la réglementation gouvernementale; les critiques à l'égard des produits de boissons énergisantes et/ou du marché des boissons énergisantes; le ralentissement économique et l'incertitude continue sur les marchés financiers et d'autres changements défavorables dans les conditions économiques ou politiques générales, ainsi que la pandémie de la COVID-19, la guerre en Ukraine et les développements géopolitiques, les pressions inflationnistes mondiales ou d'autres phénomènes macroéconomiques majeurs; les événements catastrophiques mondiaux ou régionaux; les fluctuations des taux de change des devises étrangères; l'inflation; les revenus provenant entièrement des boissons énergisantes; l'augmentation de la concurrence; les relations avec les co-emballeurs et les distributeurs et/ou leur capacité à fabriquer et/ou distribuer les produits de GURU; la demande pour les produits de GURU est plutôt saisonnière; les relations avec les clients existants; l'évolution du marché de la vente au détail; l'augmentation des coûts et/ou les pénuries de matières premières et/ou d'ingrédients et/ou de carburant et/ou les coûts de co-emballage; l'incapacité à estimer avec précision la demande pour ses produits; les antécédents de flux de trésorerie négatifs et l'absence d'assurance d'une rentabilité continue ou d'un BAIIA positif; le rachat d'actions ordinaires; les droits de propriété intellectuelle; le maintien de l'image de marque ou de la qualité des produits; la rétention des services à plein temps des hauts dirigeants; les changements climatiques; les litiges; les systèmes de technologie de l'information; la fluctuation des résultats d'exploitation trimestriels; les risques associés à l'entente de distribution avec PepsiCo; le traitement comptable des bons de souscription de PepsiCo; les conflits d'intérêts; la consolidation des détaillants, des grossistes et des distributeurs et position dominante des principaux acteurs; le respect des lois sur la confidentialité des données et la protection des données personnelles; la gestion des lancements de nouveaux produits; la révision des réglementations sur les déclarations publicitaires, ainsi que les autres facteurs de risque mentionnés dans d'autres documents que la direction a rendu publics, y compris ceux déposés de temps à autre auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. D'autres risques et incertitudes dont la direction n'a pas connaissance actuellement ou que la direction considère actuellement comme négligeables pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent document soient fondées sur ce que la direction estime être des hypothèses raisonnables à la date à laquelle elles ont été formulées, les investisseurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une confiance excessive à ces informations, car les résultats réels peuvent varier par rapport aux informations prospectives. Certaines hypothèses ont été formulées lors de la préparation des informations prospectives concernant la disponibilité des ressources en capital, les performances commerciales, les conditions du marché et la demande des clients. Par conséquent, toutes les informations prospectives contenues dans le présent document sont assorties de la mise en garde qui précède, et rien ne garantit que les résultats ou les développements anticipés par la direction se concrétiseront ou, même s'ils se concrétisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur les activités de la Société, sa situation financière ou ses résultats d'exploitation. Sauf mention contraire ou indication contraire du contexte, les informations prospectives contenues dans le présent document sont fournies à la date du présent document, et la direction ne s'engage pas à mettre à jour ou à modifier ces informations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7da780b9-b009-464e-979e-b045c0696300/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/24fc743f-5e96-4527-8fc4-30020bf08593/fr

2 mai 2024 à 07:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :