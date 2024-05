Selon Aleksandar Vucic, la prochaine visite du président chinois redonnera de l'espoir au développement de la Serbie





BELGRADE, Serbie, 2 mai 2024 /PRNewswire/ -- Un reportage de xinhuanet :

Le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré mardi que la prochaine visite d'État du président chinois Xi Jinping ne serait pas seulement un événement diplomatique majeur pour la Serbie, mais aussi un événement majeur qui devrait susciter la joie de tout le peuple serbe.

Tout en exprimant sa conviction que la visite de Xi Jinping redonnera de l'espoir au développement de la Serbie, le président a déclaré : « J'attends avec impatience la visite du président Xi Jinping. »

Aleksandar Vucic a fait ces commentaires lors de sa rencontre avec le président de l'agence de presse Xinhua, Fu Hua, en visite à Belgrade.

Notant que la Chine est « l'ami inébranlable » de la Serbie et que les échanges entre les deux pays sont totalement francs et ouverts, M. Vucic a déclaré que la Serbie n'oublierait jamais l'aide du peuple chinois, ajoutant qu'il pensait que le président chinois ressentirait la chaleur et l'amabilité du peuple serbe lors de sa visite.

Le président serbe a fait l'éloge des contributions de l'aciérie HBIS Serbia à Smederevo au développement économique de la Serbie, de l'aide de la Chine à la Serbie dans les domaines de la médecine et des soins de santé pendant la pandémie du virus COVID-19 et du soutien de la Chine à la Serbie lors d'événements multilatéraux internationaux.

La Serbie soutient fermement la position de la Chine sur la sauvegarde de ses intérêts fondamentaux et de ses préoccupations majeures, a souligné M. Vucic.

Sur la question de Taïwan, le président serbe a déclaré que son pays défendait fermement le principe d'une seule Chine et qu'il soutenait la Chine dans la sauvegarde de sa souveraineté et de son intégrité territoriale.

En ce qui concerne les échanges médiatiques, le président serbe a hautement apprécié la coopération entre l'agence de presse Xinhua et l'agence de presse serbe Tanjug, ainsi que d'autres médias, affirmant que de tels échanges permettent aux médias serbes d'apprendre de l'expérience de leurs homologues chinois et au peuple serbe de mieux comprendre la Chine, afin de promouvoir l'apprentissage mutuel et le partage d'expérience entre les deux pays.

M. Fu a déclaré que sous la direction stratégique du président chinois et du président serbe, les relations entre les deux pays ont connu un développement vigoureux malgré les changements dans le paysage international, donnant ainsi un bon exemple des relations amicales entre la Chine et les pays européens.

Il a également déclaré qu'il s'attendait à ce que la réunion entre les deux chefs d'État établisse un nouveau plan pour les échanges et la coopération entre la Chine et la Serbie et qu'elle donne un nouvel éclat à « l'amitié à toute épreuve » entre les deux pays dans la nouvelle ère.

De plus, M. Fu a déclaré que Xinhua était prête à travailler avec ses homologues serbes pour approfondir les échanges et la coopération, raconter l'histoire de l'amitié entre la Chine et la Serbie et présenter de manière exhaustive les perspectives prometteuses des relations bilatérales dans la nouvelle ère par le biais de reportages de haute qualité et multidimensionnels et de recherches menées par des groupes de réflexion.

Xinhua agira aussi fermement en tant que représentante de l'amitié Chine-Serbie et créera une atmosphère positive dans l'opinion publique pour approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines afin de mieux profiter aux peuples des deux pays, a ajouté M. Fu.

