Le Rapport d'inventaire national de 2024 du Canada montre que le pays réussit à réduire ses émissions

GATINEAU, QC, le 2 mai 2024 /CNW/ - Réduire la pollution qui engendre les coûteuses conséquences des changements climatiques tout en bâtissant une économie canadienne forte et durable afin de stimuler l'emploi et les investissements dans un monde compétitif et décarboné est la clé du succès au 21e siècle. Le plus récent Rapport d'inventaire national confirme que le Canada a infléchi la courbe et qu'il réduit les émissions en vue d'atteindre son objectif de réduction des émissions pour 2030 dans une économie en pleine croissance. Il est essentiel d'assurer un suivi fiable des émissions par les inventaires pour comprendre les progrès et les prochaines étapes de l'action climatique du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a publié le Rapport d'inventaire national de 2024 du Canada, qui assure le suivi et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre (GES) du pays. L'édition de cette année fournit une estimation des émissions de 1990 à 2022.

Les nouvelles données du Rapport d'inventaire national pour 2022 montrent que les émissions étaient nettement inférieures, de 44 millions de tonnes (Mt), aux niveaux atteints par le Canada avant la pandémie, en 2019, soit l'équivalent de retirer de nos routes plus de 13 millions de véhicules à essence. En fait, les émissions de 2022, qui s'élèvent à 708 Mt, n'ont jamais été aussi basses depuis 25 ans, à l'exception des années de pandémie de COVID-19 (2020 et 2021), au cours desquelles le ralentissement soudain de l'économie mondiale a entraîné une chute brutale des émissions. Même en faisant une comparaison avec le creux d'émissions atteint lors de la COVID-19, on constate que les émissions n'ont augmenté que de 9,3 Mt par rapport à 2021, ce qui est inférieur aux 13 Mt prévues par la modélisation d'ECCC et aux 14,2 Mt prévues par l'Institut climatique du Canada.

Le regain des émissions constaté après la pandémie est le résultat d'une augmentation des émissions provenant des transports, des bâtiments et de quelques sous-secteurs de la production pétrolière et gazière.

Les données de l'inventaire confirment que la croissance économique du Canada continue de se dissocier de ses émissions de GES. L'intensité des émissions de l'économie canadienne a diminué de 42 p. 100 depuis 1990 (GES par dollar de PIB).

Avant qu'il ne mette en oeuvre son premier grand plan climatique en 2016, le Canada se dirigeait vers une hausse de ses émissions en 2030 de 9 p. 100 au-dessus des niveaux de 2005. Aujourd'hui, le pays est en voie de surpasser son objectif intérimaire de 2026 visant à réduire ses émissions de 20 p. 100 sous les niveaux de 2005, et il poursuit sur sa lancée en vue d'atteindre son objectif pour 2030.

L'inventaire de cette année montre également que de nombreux secteurs de l'économie deviennent plus efficaces et plus écologiques grâce à l'adoption de technologies propres, au passage à des combustibles plus propres et à une électricité non émettrice (hydroélectricité, énergie éolienne, énergie solaire, énergie nucléaire), ainsi qu'à des changements structurels de l'économie qui s'opèrent à mesure que les Canadiens bâtissent une économie à faibles émissions de carbone.

Les efforts visant à accroître l'efficacité énergétique se sont poursuivis dans le budget de 2024 récemment publié, qui prévoit 800 millions de dollars pour réduire les émissions et diminuer les factures d'énergie des locataires et des propriétaires en augmentant le soutien à la rénovation écoénergétique des habitations, y compris en lançant un nouveau Programme canadien pour des maisons abordables plus vertes du Canada.

Le gouvernement du Canada s'attend à ce que la tarification de la pollution dans l'ensemble de l'économie, les autres mesures prises par le gouvernement fédéral, les mesures climatiques complémentaires prises par les provinces et les territoires, les municipalités, les peuples autochtones, les entreprises et les citoyens, ainsi que l'accélération de l'innovation dans le domaine des technologies propres et le déploiement de ces dernières, permettent de réduire davantage les émissions d'ici 2030. Les générations futures pourront ainsi continuer de bénéficier d'un environnement propre, sûr et sain.

« Le travail acharné des Canadiennes et des Canadiens porte ses fruits. Le gouvernement du Canada a investi plus de 120 milliards de dollars pour soutenir les provinces et les territoires, les communautés autochtones, les entreprises et la population canadienne dans leur quête d'une économie carboneutre. Le Rapport d'inventaire national de 2024 du Canada confirme que nous avons infléchi la courbe et que les émissions demeurent sur une trajectoire descendante à long terme, tandis que nous développons une économie propre, durable et solide. Ensemble, nous réalisons des progrès constants, et il est impératif que nous continuions sur notre lancée. Nous avons la responsabilité de prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques, dans l'intérêt de notre économie, de nos familles et de notre avenir, afin de construire un pays plus fort, plus sain et plus durable. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Le Rapport d'inventaire national du Canada repose sur les meilleures méthodes scientifiques disponibles et les données les plus fiables pour estimer les émissions de GES dans l'ensemble de l'économie canadienne.

repose sur les meilleures méthodes scientifiques disponibles et les données les plus fiables pour estimer les émissions de GES dans l'ensemble de l'économie canadienne. Le Rapport d'inventaire national aide les décideurs à mieux comprendre les progrès qui sont réalisés et les prochaines étapes à franchir pour réduire les émissions et lutter contre les changements climatiques.

Bien que l'année 2022 ait été une année record de croissance démographique pour le Canada , avec plus d'un million de nouveaux habitants, les émissions par habitant ont diminué, passant de 24 tonnes en 2005 à 18 tonnes, ce qui est comparable aux États-Unis.

, avec plus d'un million de nouveaux habitants, les émissions par habitant ont diminué, passant de 24 tonnes en 2005 à 18 tonnes, ce qui est comparable aux États-Unis. Les changements notables observés entre les émissions de 2021 et de 2022 sont les suivants : Les émissions provenant des transports ont augmenté de 7,8 Mt (4,2 p. 100), principalement en raison de l'augmentation des déplacements. Les émissions provenant de l'utilisation de combustibles dans les secteurs commercial, institutionnel et résidentiel ont augmenté de 3,8 Mt (5,3 p. 100) en raison d'un hiver plus froid. Les émissions provenant des sols agricoles ont augmenté de 1,5 Mt (9,0 p. 100), principalement en raison des pertes de carbone dans les sols et d'une reprise de la production agricole, après les conditions de sécheresse dans les Prairies en 2021. Les émissions provenant de la production d'électricité et de chaleur du secteur public ont diminué de 4,3 Mt (7 p. 100) en raison de nouvelles réductions de la consommation de charbon. L'augmentation des émissions provenant du secteur du pétrole et du gaz entre 2021 et 2022 était de 1 Mt, dans un contexte où les entreprises continuent de prendre des mesures pour réduire les émissions de méthane et accroître l'efficacité énergétique. Les émissions provenant de sources fugitives du secteur du pétrole et du gaz ont diminué de 2,1 Mt (2,8 p. 100), principalement en raison d'une diminution des émissions évacuées en Alberta et en Saskatchewan , attribuée à la réglementation.

de 2022 sont les suivants : Environnement et Changement climatique Canada présente chaque année son Rapport d'inventaire national au Secrétariat des Nations unies sur les changements climatiques, comme l'exigent la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et l'Accord de Paris .

