Nothing présente les écouteurs Ear et Ear (a) ainsi que de nouvelles intégrations ChatGPT





Les meilleurs produits audio de Nothing à ce jour bénéficient de modifications remarquables

LONDRES, 19 avril 2024 /PRNewswire/ -- Nothing a annoncé aujourd'hui lors de sa conférence Q1 Community Update, en direct de Tokyo, au Japon, la création d'une nouvelle base pour sa gamme de produits audio avec deux nouveaux écouteurs sans fil, Nothing Ear et Nothing Ear (a). La société a également annoncé qu'elle allait améliorer l'expérience globale de l'utilisateur grâce à des intégrations ChatGPT inédites dans ses produits audio et smartphones.

Fruit d'un perfectionnement constant en matière de design et d'ingénierie au cours des trois dernières années, les nouveaux produits audio de Nothing offrent une expérience utilisateur de premier ordre pour les audiophiles comme pour les auditeurs de tous les jours. La société a supprimé les numéros de produits sur ses équipements audio pour se concentrer sur le produit et l'expérience de l'utilisateur. Nothing Ear est conçu pour les audiophiles à la recherche de la meilleure qualité sonore, tandis que Nothing Ear (a) est destiné à ceux qui recherchent un compagnon audio au quotidien.

« En intégrant ChatGPT aux écouteurs Nothing, y compris les nouveaux Nothing Ear et Ear (a), et au système d'exploitation Nothing OS, nous avons fait nos premiers pas vers le changement, et ce n'est que le début, a déclaré Carl Pei, PDG et cofondateur de Nothing. Comme toujours, nous attendons avec impatience les retours de notre communauté. »

Nothing Ear - L'évolution du son

Version améliorée de la gamme Ear (2), Ear préserve et perfectionne le design emblématique des écouteurs transparents de Nothing pour procurer la meilleure expérience audio jamais réalisée par la société, avec un son plus riche sans sacrifier à la performance.

Son

Conçu pour les audiophiles, Nothing Ear présente le système de pilote le plus avancé à ce jour, avec un pilote dynamique personnalisé de 11 mm doté de matériaux de première qualité soigneusement sélectionnés pour garantir le son le plus authentique et le plus clair, y compris un diaphragme en céramique pour une richesse globale et des aigus plus nets. La conception à double chambre a été améliorée par rapport à celle de l'Ear (2), avec deux évents supplémentaires pour améliorer la circulation de l'air, ce qui permet d'obtenir un son plus clair.

Ear prend en charge les codecs LHDC 5.0 et LDAC pour le streaming haute résolution via Bluetooth, ce qui permet d'obtenir un son d'une grande pureté. Ear peut atteindre jusqu'à 1 Mbps 24 bit/192 kHz avec LHDC 5.0 (codec audio haute définition à faible latence) et jusqu'à 990 kbps et des fréquences allant jusqu'à 24 bit/96 kHz avec LDAC.

L'égaliseur avancé de Nothing offre davantage de personnalisation grâce à une interface graphique simple sur l'application Nothing X. Les utilisateurs peuvent enrichir leur expérience d'écoute avec le facteur Q et le contrôle des fréquences, ainsi que créer des profils distincts pour différents genres. Lorsqu'un individu crée un profil sonore personnel sur l'application Nothing X, les données enregistrées sont utilisées en temps réel pour ajuster les niveaux de l'égaliseur en fonction des résultats du test auditif.

Réduction du bruit active

Ear est doté des fonctions de réduction du bruit les plus efficaces et les plus intelligentes de Nothing. Le nouvel algorithme Smart ANC vérifie les fuites de bruit entre les oreillettes et le canal auditif et ajoute plus de suppression de bruit en conséquence. Ear tient également compte des distractions en arrière-plan grâce à la réduction du bruit active adaptative, qui applique automatiquement l'un des trois niveaux de suppression du bruit : élevé, moyen et faible. À 45 dB, Ear permet une suppression du bruit presque deux fois supérieure à celle d'Ear (2). Avec une bande passante allant jusqu'à 5 000 Hz, Ear peut détecter et réduire efficacement les sons les plus difficiles.

Performances

Conçu pour être toujours plus performant, le haut-parleur compact et personnalisé de Ear permet d'utiliser une plus grande batterie, ce qui se traduit par une autonomie de 25 % supérieure à celle de Ear (2) : jusqu'à 40,5 heures après une charge complète avec l'étui de chargement ou 8,5 heures de lecture non-stop. Pour des recharges rapides, Ear est compatible avec la recharge sans fil 2,5 W. Dix minutes de charge rapide permettent 10 heures d'écoute avec l'étui.

Ear est doté de la technologie Clear Voice la plus avancée de Nothing, avec une nouvelle conception du microphone, qui permet de réduire les obstructions lors d'un appel. Une nouvelle voie d'air supplémentaire a été ajoutée sur la tige pour que le vent ait une voie plus libre, ce qui réduit les interférences de 60 % par rapport à Ear (2).

Les utilisateurs peuvent passer d'un appareil à un autre en temps réel grâce à la double connexion. Avec le mode faible latence, Ear peut réduire le décalage audio par rapport à une utilisation normale, en fonction de la connexion avec l'autre appareil, pour jouer sans interruption. Les commandes par pincement sont accessibles pour passer d'une chanson à une autre, alterner entre les modes de réduction du bruit et régler le volume.

Nothing Ear (a) - Lecture

Conçu pour tous les moments de la journée, Nothing Ear (a) est destiné aux amateurs de musique. Avec un design accrocheur et une puissante technologie de réduction du bruit, c'est le compagnon audio idéal pour tous les jours.

Conçu à Londres

Conçu à Londres et fidèle à sa griffe, Ear (a) reprend le design transparent de Nothing, mais prend une nouvelle direction avec un design rond et frais et un coloris jaune. Avec des contours doux et un cadre rectangulaire fin, Ear (a) est aussi agréable dans la poche que dans la paume de la main.

Bonjour le jaune !

Ear (a) yellow est le premier produit de Nothing dans une couleur autre que le noir et le blanc. Non seulement le jaune complète parfaitement l'aspect ludique du design de Ear (a), mais c'est aussi une couleur qui, en théorie, s'aligne sur la valeur de transparence de Nothing. Si l'on s'éloigne de la manière dont les couleurs sont constituées, il ne reste plus que les couleurs primaires. Cette approche puriste de la couleur a conduit Nothing au Ear (a) yellow, un produit audio vif et ludique.

Réduction du bruit active

Grâce au nouvel algorithme Smart ANC de Nothing, Ear (a) contrôle l'étanchéité du conduit auditif pour détecter les fuites de bruit et génère davantage de réduction de bruit pour bloquer le plus de sons possible. La réduction du bruit active adaptative détecte les distractions dans votre environnement et applique automatiquement des niveaux de réduction du bruit élevés, moyens ou faibles en fonction des bruits environnants.

À 45 dB, Ear (a) permet une suppression du bruit presque deux fois supérieure à celle d'Ear (2). De plus, avec une bande passante allant jusqu'à 5 000 Hz, Ear peut détecter et réduire efficacement les sons les plus difficiles.

Son

Le nouveau haut-parleur de la gamme Ear (a) présente une puissance transitoire 2,5 fois supérieure qui tire parti de la conception à double chambre de Nothing, qui change la donne. Cette augmentation de puissance permet d'obtenir des basses encore plus profondes et plus puissantes.

Pour préserver les nuances sonores, l'Ear (a) est certifié Hi-Res Audio. Il peut diffuser de l'audio haute résolution sur des connexions Bluetooth jusqu'à 990 kbps à 24 bits/96 kHz et est compatible avec le codec LDAC*, largement répandu, pour la diffusion haute résolution sur Bluetooth.

Performances

La batterie de 500 mAh de l'Ear (a) dans l'étui de chargement et la batterie de 46 mAh dans chaque écouteur permettent aux utilisateurs de bénéficier de 42,5 heures de lecture musicale après une charge complète avec l'étui de chargement. Pour une recharge rapide, l'Ear (a) peut se charger rapidement pendant 10 minutes et assurer 10 heures de lecture musicale (en désactivant l'étui et la réduction du bruit active).

Pour faciliter le changement d'activité, l'Ear (a) peut être connecté à deux appareils en même temps. Comme le modèle Ear, le mode faible latence de l'Ear (a) réduit le décalage audio par rapport à une utilisation normale, en fonction de la connexion avec l'autre appareil. Les commandes par pincement sont accessibles pour changer de chanson, passer d'un mode de réduction du bruit à l'autre et régler le volume.

Intégration de ChatGPT

Conformément à sa mission de faire progresser la transition des produits technologiques grand public vers l'IA, ainsi que de simplifier et d'améliorer l'expérience de l'utilisateur, Nothing a intégré les écouteurs Nothing et Nothing OS à ChatGPT afin d'offrir aux utilisateurs un accès instantané aux connaissances directement à partir des appareils qu'ils utilisent le plus, à savoir les écouteurs et les smartphones.

Grâce à cette nouvelle intégration, les utilisateurs disposant de la dernière version de Nothing OS et de ChatGPT sur leur téléphone Nothing seront en mesure d'utiliser l'outil d'intelligence artificielle le plus populaire au monde directement à partir des écouteurs Nothing, y compris les nouveaux écouteurs Ear et Ear (a). Nothing améliorera également l'expérience des utilisateurs de smartphones Nothing dans Nothing OS en intégrant des points d'accès à ChatGPT au niveau du système, notamment le partage de captures d'écran et des widgets dans le style de Nothing. Pour en savoir plus sur le déploiement de l'intégration, rendez-vous sur nothing.tech.

Prix et disponibilité

Les écouteurs Ear et Ear (a) seront vendus respectivement au prix de 149 $ / 129 £ et 99 $ / 99 £ et seront d'abord disponibles sur nothing.tech . Les précommandes débuteront le 18 avril à 11 h 30 BST. Le service Click & Collect est disponible dans le Nothing Store de Soho à partir du 20 avril. Les préventes sur nothing.tech et auprès des détaillants débuteront le 22 avril.

Au Royaume-Uni, les clients pourront se procurer les écouteurs Ear and Ear (a) lors de la célébration du Nothing Store de Soho le 20 avril. Soyez parmi les premiers à mettre la main sur les derniers produits audio de Nothing.

Adresse : Nothing Store Soho, 4 Peter Street, Soho, Londres, W1F 0AD

Heures d'ouverture : 11 h 00 - 16 h 00 BST

Une liste complète des spécifications et des caractéristiques peut être consultée sur nothing.tech . Pour rester au courant des dernières informations, veuillez suivre Nothing sur Instagram , TikTok , et X/Twitter .

À propos de Nothing

Fondée en 2020, Nothing est là pour rendre son côté fun à la technologie. En moins de quatre ans, Nothing a vendu plus de 3 millions de produits dans le monde, dont Phone (1), qui a figuré sur la liste des meilleures inventions de 2022 de Time Magazine pour son design innovant de smartphone. Grâce à un design de pointe et à une interface utilisateur innovante, cette entreprise londonienne crée un écosystème alternatif de produits technologiques pour les jeunes et les créatifs.

En 2023, Nothing a sorti deux produits de deuxième génération : le puissant compagnon audio Ear (2) et le très attendu Phone (2), qui marque ses débuts sur le marché américain des smartphones. L'entreprise a également lancé CMF by Nothing, une sous-marque dont l'objectif est de rendre le design exceptionnel accessible à tous. En mars 2024, Nothing a accueilli son troisième smartphone, Phone (2a). Il s'agit d'un appareil unique et puissant qui garantit une expérience quotidienne optimale avec un smartphone, en répondant aux besoins fondamentaux des utilisateurs grâce à l'expertise, à l'ingénierie et à l'artisanat de Nothing. Cet appareil unique et puissant assure une expérience optimale du smartphone au quotidien, en répondant aux besoins essentiels de l'utilisateur grâce à l'expertise, à l'ingénierie et au savoir-faire de Nothing.

Tous les produits Nothing sont développés en étroite collaboration avec leur communauté, qui comprend plus de 8 000 investisseurs privés, et sont conçus dans un souci de durabilité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2390919/Nothing_1.jpg

19 avril 2024 à 10:26

Communiqué envoyé leet diffusé par :