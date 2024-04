Ivanhoé Cambridge et l'équipe du 9e sont ravis d'annoncer la réouverture tant attendue d'un lieu emblématique de Montréal le 17 mai prochain





MONTRÉAL, le 19 avril 2024 /CNW/ - Le 9e étage du Centre Eaton de Montréal rouvrira officiellement ses portes au grand public le 17 mai prochain, les travaux de rénovation étant complétés. Classé immeuble patrimonial en août 2000 en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, l'espace de style Art déco a été minutieusement rénové dans l'esprit de l'aménagement d'origine et le respect de sa valeur patrimoniale. Propriété d'Ivanhoé Cambridge, le lieu sera opéré par un regroupement d'entrepreneurs montréalais incluant Jeff Baikowitz, Marco Gucciardi, Andy Nulman, Madeleine Kojakian et le collectif les 7 Doigts.

Un espace grandiose qui reprend vie

Le 9e (ou Le neuvième) comprendra un restaurant intime de 120 places (Île de France), deux salles multiusages additionnelles (Salon Or et Salon Argent) pouvant accueillir jusqu'à 20 personnes chacune, ainsi qu'un espace pouvant recevoir une programmation événementielle variée, composée de spectacles, d'expositions et d'événements privés (La Grande Salle). À noter qu'un bar à cocktails sophistiqué et un café situé au rez-de-chaussée de l'immeuble complèteront l'offre de ce lieu d'exception. Au maximum de sa capacité, Le 9e pourra accueillir 500 personnes.

Le restaurant Île de France proposera une offre gastronomique inspirée du menu de l'établissement d'origine. Il sera piloté par le chef exécutif Liam Hopkins (Hopkins, McKiernan, Park), ainsi que par le directeur culinaire Derek Dammann (Maison Publique, McKiernan, Fifteen). Andrew Whibley (Bar Cloakroom, Bar Dominion) dirigera le bar à cocktails et Dominique Jacques (MELK) se joindra à l'équipe en tant que directeur du café. Il sera possible de réserver une table au restaurant Île de France dès le 1er mai.

« L'équipe du 9e est ravie d'annoncer que nous pourrons très bientôt accueillir les Montréalais et les visiteurs dans cet espace qui, nous l'espérons, deviendra non seulement une destination culinaire prisée, mais également un haut lieu culturel de notre ville. Nous sommes privilégiés de prendre part à la réouverture de cet endroit mythique et avons hâte qu'il soit à nouveau accessible au public. », a déclaré Jeff Baikowitz du 9e.

Au coeur du projet : Préservation du patrimoine architectural et accès au public

Afin de mettre en valeur le patrimoine architectural des lieux et favoriser sa préservation, Ivanhoé Cambridge a collaboré avec EVOQ Architecture, une firme d'architecture spécialisée en conservation du patrimoine, pour la réalisation des travaux autorisés par le ministère de la Culture et des Communications (MCC).

La valorisation des atouts patrimoniaux uniques du site était primordiale aux yeux d'Ivanhoé Cambridge pour que la réouverture de l'espace soit couronnée de succès. L'autre élément clé consistait à rendre l'endroit de nouveau accessible au public après une fermeture qui aura duré plus d'un quart de siècle.

« Nous nous réjouissons d'annoncer la date de réouverture officielle de ce joyau du patrimoine architectural et culturel montréalais et sommes fiers d'avoir pu mettre à contribution notre expertise en immobilier et celle de nos collaborateurs pour bonifier l'expérience offerte aux Montréalais et aux visiteurs. Ce projet contribuera sans aucun doute au dynamisme de notre centre-ville, et s'inscrit dans la suite logique de nos investissements récents à Place Ville Marie, au Centre Eaton de Montréal et au Fairmont Le Reine Elizabeth. », a ajouté Annik Desmarteau, Vice-présidente, Bureaux, Québec, qui a supervisé la réalisation de ce projet pour Ivanhoé Cambridge.

