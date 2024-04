Yadea dévoile ses dernières trottinettes électriques : la Yadea Artist et la Yadea EliteMax





LOS ANGELES, le 18 avril 2024 /CNW/ - Yadea, la première marque de deux roues au monde, a décidé d'étendre pleinement son empreinte mondiale et de présenter ses produits exceptionnels au monde entier.

Le 15 avril 2024, Yadea a procédé au lancement de deux nouvelles trottinettes électriques : la Yadea EliteMax et la Yadea Artist. Lancées au salon CES 2024, les deux trottinettes électriques représentent des progrès en matière de conception, de technologie et de performance.

Trottinette électrique Yadea Artist

La Yadea Artist, désormais disponible aux États-Unis, se fait remarquer par le brillant de ses couleurs gris galaxie et bleu glacier. Pesant seulement 18,6 kg, elle est reconnue comme la trottinette à double suspension la plus légère. Sa portabilité en fait une solution idéale pour les déplacements en ville, en particulier pour les femmes et les jeunes adultes. Son volume de pliage compact inférieur à 0,19 m³ assure un stockage facile, adapté à divers scénarios de voyage. Que vous la rangiez dans le coffre de votre voiture, pour une plus grande flexibilité au cours de vos déplacements à quatre roues, ou sous un siège d'autobus pour accéder facilement aux transports en commun, la Yadea Artist est la compagne incontournable de votre vie urbaine. Des déplacements professionnels aux séances de magasinage en passant par les sorties entre amis et les randonnées loisirs, cette trottinette offre une commodité et un style inégalés. Malgré son poids plume, elle ne fait pas de sacrifice en matière de performance, avec un moteur dont la puissance de pointe atteint 600 W et une structure de suspension intégrale.

Trottinette électrique Yadea EliteMax

La Yadea EliteMax, la trottinette légère de type VUS urbain, est parfaite pour les déplacements sur de courtes et moyennes distances. Dotée d'une double suspension et de pneus épaissis de 10 pouces sans chambre, elle offre une conduite fluide et confortable. Son autonomie prolongée de 55 km vous permet de profiter de trajets plus longs avec moins d'arrêts pour les recharges. Propulsée par un moteur dont la puissance de pointe atteint 1 000 W, elle permet de grimper des pentes allant jusqu'à 25 %, soit deux fois plus abruptes qu'une inclinaison typique de garage. Le mode X puissant offre notamment une puissance instantanée et une accélération exceptionnelle pour les conducteurs à la recherche d'un trajet électrisant.

La Yadea EliteMax et la Yadea Artist font toutes deux partie de la série de trottinettes électriques urbaines, offrant des innovations révolutionnaires du fait de leur esthétique minimaliste, de leur technologie brevetée à double suspension et de leur conception ergonomique. Il convient de noter que la Yadea ElitePrime, lancée en 2023 dans le cadre de la série, a remporté les prix iF DESIGN 2023, IDEA 2023 et GOOD DESIGN AWARD 2023 grâce à sa conception raffinée et avant-gardiste.

Yadea, marque pionnière mondiale dans le domaine de la mobilité électrique à deux roues, a le statut de leader mondial des ventes depuis sept années consécutives. L'entreprise compte quatre centres opérationnels et huit bases de production à travers le monde. Le lancement des modèles Yadea EliteMax et Yadea Artist établit de nouvelles normes en matière de mobilité urbaine, offrant aux conducteurs un avant-goût de l'avenir des déplacements.

