Huawei présente des technologies d'IA pour accélérer la transformation des réseaux vers l'intelligence totale à l'ère du Net5.5G





SHENZHEN, Chine, 18 avril 2024 /PRNewswire/ -- Lors du Huawei Analyst Summit 2024, Steven Zhao, vice-président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a prononcé un discours intitulé « Accélérer la transformation des réseaux vers l'intelligence totale ». M. Zhao a expliqué comment Huawei a introduit des technologies d'IA pour améliorer les capacités de réseau au niveau des cas, des processus et des systèmes et accélérer l'intelligence du réseau. Les participants, y compris les partenaires industriels, ont également exploré les tendances actuelles et les perspectives d'avenir de l'industrie Net5.5G.

« À mesure que les technologies d'IA progressent, nous voyons le point d'inflexion pour le déploiement de l'intelligence du réseau. Les réseaux doivent être profondément intégrés aux technologies d'IA pour propulser les réseaux Net5.5G dans l'ère de l'intelligence, a déclaré Steven Zhao. Nous pensons que l'innovation en matière de réseaux à l'ère du Net5.5G couvre deux aspects : l'IA pour les réseaux et les réseaux pour l'IA. Un réseau intelligent comprend des éléments de réseau intelligents, des jumeaux numériques et une IA générative, qui soutiennent des opérations de réseau efficaces et intelligentes. Et les solutions de réseau alimentées par l'IA répondent précisément aux besoins des réseaux intelligents et, plus important encore, elles accélèrent l'entraînement de l'IA et maximisent la capacité de transmission de l'informatique intelligente. »

Huawei a été le pionnier de l'application des technologies d'intelligence de réseau au domaine de la communication de données. Plus précisément, le Net Master révolutionnaire de Huawei (alimenté par l'IA générative) et sa carte numérique du réseau HD accélèrent la transition vers des réseaux autonomes L4. Le CloudCampus 10 Gbit/s de haute qualité Net5.5G s'appuie sur les technologies d'IA pour mettre à niveau l'expérience sans fil, les applications et les expériences d'opérations de maintenance (O&M). Et le WAN convergent Net5.5G ? avec son débit élevé, sa grande élasticité et ses performances hautement garanties ? offre une capacité de transmission intelligente pour l'ère de la puissance de calcul. La solution HiSec SASE permet une défense intelligente et multiplie par 100 l'efficacité des opérations de sécurité.

Ethan, directeur du réseau d'infrastructure chez iFlytek, a partagé ses pratiques innovantes avec la solution de réseau de centre de données Net5.5G Xinghe de Huawei. Cette solution permet à iFlytek de disposer d'un cluster de plus de 10 000 GPU/NPU, ce qui améliore l'efficacité de l'entraînement des modèles d'IA de 17 % tout en réduisant les interruptions d'entraînement de l'IA de 80 %.

2024 est la première année d'utilisation commerciale de Net5.5G. Lors de cet événement, la World Broadband Association (WBBA) et ses membres ont mis en avant des initiatives de l'industrie Net5.5G pour construire des infrastructures de réseau à haut débit et haut de gamme. L'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications (CAICT) s'est également penchée sur les architectures Internet Net5.5G de nouvelle génération, marquant une nouvelle vague d'innovation dans la technologie des réseaux.

Steven Zhao a appelé tous les acteurs de l'industrie à adopter conjointement la technologie Net5.5G, à introduire des technologies intelligentes, à déployer des jumeaux numériques de réseau à grande échelle et à inspirer l'innovation technologique en matière d'IA, afin d'accélérer la transformation du réseau vers l'intelligence totale.

18 avril 2024 à 15:11

