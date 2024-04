La 135e Foire de Canton est le théâtre d'innovations et une scène pour les produits technologiques de pointe





GUANGZHOU, Chine, 18 avril 2024 /PRNewswire/ -- À une époque où les consommateurs privilégient la qualité, l'expérience et l'innovation, les entreprises de premier plan de divers secteurs adoptent une transformation axée sur la technologie. La 135e Foire chinoise d'importation et d'exportation (« Foire de Canton » ou « la Foire ») met en lumière cette tendance en rassemblant des entreprises de premier plan axées sur la recherche et le développement technologiques. Des produits pionniers dans les domaines des nouvelles énergies et des nouveaux matériaux, entre autres, sont présentés pour répondre à la demande mondiale de solutions innovantes.

Guangdong Jinyuan Solar Energy Co, Ltd, qui travaille à des avancées technologiques clés dans les applications de stockage photovoltaïque, ainsi que dans les domaines de l'emballage et de l'éclairage LED, a mis au point des modules photovoltaïques à haut rendement, dotés de la technologie multi-busbar (MBB), avec une capacité de production totale atteignant 1,5 GW. Les produits d'éclairage solaire présentés à la Foire peuvent compléter l'électricité du réseau par une recharge solaire, offrant une efficacité lumineuse élevée, un indice de rendu des couleurs (IRC), une uniformité, une longue durée de vie et des heures de fonctionnement prolongées, ainsi qu'un système de contrôle intelligent développé de manière indépendante pour des applications commerciales, résidentielles et d'ingénierie complètes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://goo.su/J2yNWz .

Le défi de la réduction du bruit de fonctionnement pour améliorer la qualité de vie est au centre des commodités technologiques modernes, une préoccupation partagée à la fois par les consommateurs et les entreprises. GZ Dotels Electric Appliances Co., Ltd, une entreprise qui possède des années d'expertise en matière de refroidissement et de chauffage ainsi que de nouvelles technologies énergétiques, est à la pointe de l'industrie grâce à ses avancées en matière de technologie silencieuse, d'efficacité des produits et de matériaux résistants à la corrosion. Parmi les produits présentés, le chauffe-eau à pompe à chaleur à source d'air R290 et le chauffe-eau tout-en-un R290 de 7 kW illustrent les résultats obtenus en matière de recherche et de développement. En particulier, l'unité R290 de 7 kW utilise une technologie brevetée silencieuse de pointe qui a atteint un niveau de puissance acoustique de seulement 53,5 dB(A) dans les conditions A7W55 du laboratoire de bruit internationalement reconnu d'Intertek. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://goo.su/LzLgM

La société Guangdong Relang New Material Technology Co. Ltd, spécialisée dans les matériaux de surface solides en polymère, présente à la foire sa marque internationale Durasein, une nouvelle série de particules de couleur, ainsi que d'autres produits de surface solides. Les produits en terrazzo à grandes particules représentent l'approche innovante de l'entreprise en matière de textures de surfaces solides acryliques. En ajustant la distribution de la taille des particules, ces produits conservent l'aspect et la texture classiques du terrazzo tout en incorporant le style moderne recherché par les consommateurs. Grâce à la technologie avancée de broyage à l'eau de Weber et au processus exclusif de pliage thermique des feuilles de Relang, ces produits se distinguent par l'homogénéité et la stabilité de leur couleur et de leur texture. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://goo.su/YFGety .

La 135e édition de la Foire de Canton est une plateforme de présentation des innovations de haute technologie des entreprises leaders de l'industrie, engagées dans la recherche et le développement de l'innovation. Pour plus d'informations sur cette édition, veuillez vous inscrire https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 .

