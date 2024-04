Vantiva lance la solution HomeSighttm Care Suite, destinée au marché des soins à domicile, avec un premier déploiement aux États-Unis par Homewatch CareGivers





LONDRES et PARIS, 18 avril 2024 /PRNewswire/ -- Vantiva (Euronext Paris: VANTI), leader technologique mondial dans le domaine des services pour la maison connectée, a présenté aujourd'hui sa solution innovante HomeSight Care Suite, un système de soins connecté ultra performant, conçu pour répondre aux besoins des prestataires de soins à domicile, par le biais d'une connectivité sans faille, d'outils de monitoring, et favorisant l'engagement social des personnes suivies. La solution a été déployée aux Etats-Unis par Homewatch CareGivers, sous le nom Homewatch Connecttm ? partie intégrante de leur offre de soins personnalisés Homewatch CareGivers Total Care Solutionstm.

« La solution HomeSight Care Suite de Vantiva est au coeur de Homewatch Connect, offrant la possibilité de fournir des soins à distance dans le cadre de notre modèle hybride de soins », déclare Todd Houghton, Président de Homewatch CareGivers. « Alors que l'industrie des soins à domicile ne cesse d'évoluer, il est vital que nous adoptions des technologies telles que Vantiva HomeSight pour fournir non seulement des soins, mais aussi de la compagnie et du soutien, contribuant ainsi à garantir que chaque individu reçoive l'attention qu'il mérite. »

HomeSight Care Suite de Vantiva est une solution complète qui facilite des connexions sans failles et sécurisées entre les soignants, les familles et les individus nécessitant des soins à domicile, favorisant l'engagement social, réduisant l'isolement et contribuant à prolonger la vie en autonomie. Le monitoring virtuel de l'environnement et du mode de vie des patients permet de recueillir des données significatives qui améliorent le niveau de soins.

Le système est conçu pour fonctionner à partir de la box TV des utilisateurs, permettant ainsi un accès simple et facile à des personnes ayant des niveaux de maîtrise technologique variables. Avec la solution Vantiva HomeSight, les soignants et les familles ont accès à une gamme de fonctionnalités telles que les appels vidéo, le partage de photos, le monitoring à distance de l'environnement immédiat des patients, et la personnalisation des rappels et des calendriers de soins.

Au coeur de la solution Vantiva HomeSight, une caméra intelligente intégrée permet une communication en temps réel avec les utilisateurs à leur domicile, complétée par une plateforme de gestion dans le cloud, et une série de capteurs transmettant des informations utiles sur les habitudes quotidiennes des patients, offrant ainsi une vision plus complète de leur bien-être général. En utilisant cette technologie, les prestataires de soins peuvent puiser dans ces données pour personnaliser et optimiser les plans de soins en fonction des besoins et des préférences de chacun.

« Le déploiement par Vantiva de la solution HomeSight marque une étape importante dans la diversification de nos activités et le début d'une nouvelle ère dans notre engagement à fournir des services inégalés dans le secteur de la maison connectée. Entrer sur le marché des soins connectés ouvre d'immenses possibilités pour l'avenir de notre entreprise et s'inscrit dans une vision plus large visant à permettre un changement positif dans le monde grâce à la technologie », a déclaré Luis Martinez-Amago, Directeur général de Vantiva. « La demande d'offres de soins basées sur la technologie continue de croître, et Vantiva est heureuse d'être à l'avant-garde de cette révolution », a ajouté Luis Martinez-Amago.

La solution Vantiva HomeSight est déjà disponible en anglais, espagnol, néerlandais et français, et déployable en Europe, au Royaume-Uni ainsi qu'aux États-Unis, initialement à travers Homewatch CareGivers.

L'équipe Vantiva HomeSight est présente cette année à Londres au Care Show à l'ExCel London ces 24 et 25 avril, stand #G24.

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/2391325/Vantiva.pdf

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2388773/Vantiva_Logo.jpg

Contact:

Vantiva Press Relations

[email protected]

Thatcher+Co. for Vantiva

[email protected]

18 avril 2024 à 12:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :