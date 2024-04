LTIMindtree collabore avec Vodafone pour proposer des solutions connectées et intelligentes pour l'IoT et l'industrie X.0





LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques, a collaboré avec Vodafone, leader mondial de la gestion de l'Internet des objets (IoT), avec plus de 175 millions de connexions dans le monde, prenant en charge un large éventail d'applications critiques pour les entreprises. Grâce à ce partenariat, LTIMindtree proposera des solutions IoT connectées et intelligentes basées sur sa plateforme Insight NXT (iNXT) et la connectivité IoT gérée de Vodafone, qui permettront l'industrie X.0 et la transformation numérique dans de multiples secteurs verticaux.

L'unité commerciale iNXT de LTIMindtree apporte des composants techniques et fonctionnels et, avec les solutions IoT Managed Connectivity de Vodafone, elle permettra de résoudre des défis commerciaux complexes. En s'appuyant sur un écosystème de partenaires de premier ordre, LTIMindtree permettra à ses clients de maximiser leurs efforts en matière d'accélération des revenus grâce à de nouveaux modèles commerciaux, de rentabilité et de durabilité, en tirant parti de l'IoT intelligent et de l'industrie X.0. LTIMindtree, habilitée par Vodafone, fournira des solutions qui offrent des capacités avancées en matière d'IA, apprentissage automatique, maintenance prédictive, jumeau numérique, visibilité de la chaîne d'approvisionnement, durabilité, gestion de l'énergie, sécurité des travailleurs, sensorisations des actifs, réalité augmentée et formation à la réalité virtuelle.

Gemma Barsby, directrice chargée de l'IoT de Vodafone au Royaume-Uni, déclare : « Notre partenariat avec LTIMindtree signifie que Vodafone peut soutenir la fourniture en temps réel de services gérés IoT à leurs clients et leur donner les moyens de réaliser des économies et d'accroître leur productivité. En tant que fournisseur mondial d'IoT, nous sommes impatients de collaborer avec LTIMindtree pour accroître mutuellement notre part de marché dans le domaine de l'industrie 4.0 et de la transformation numérique. »

Grâce à ce partenariat, LTIMindtree concevra des solutions de bout en bout hautement évolutives en s'appuyant sur la puissance de l'IoT, du métavers, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, et fournira des écosystèmes et des résultats sécurisés et connectés sur le réseau « Managed IoT Connectivity » de Vodafone.

Monish Mishra, directeur commercial iNXT chez LTIMindtree, déclare : « Dans l'économie hautement distribuée mais interdépendante d'aujourd'hui, l'innovation continue et l'accès aux écosystèmes connectés pour offrir des expériences immersives sont vitaux pour la croissance et la différenciation. Nous sommes ravis de collaborer avec Vodafone et d'améliorer notre proposition sur l'industrie X.0 et la transformation numérique industrielle. Nous restons déterminés à travailler avec nos clients dans tous les secteurs d'activité au Royaume-Uni et en Europe et à leur permettre d'accéder plus rapidement à l'avenir. »

À propos de LTIMindtree :

LTIMindtree est une société mondiale de conseils technologiques et de solutions numériques permettant aux entreprises de divers secteurs de repenser leurs modèles d'affaires, d'accélérer l'innovation, et d'optimiser la croissance en s'appuyant sur les technologies numériques. En tant que partenaire de la transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une expertise sectorielle et technologique approfondie pour renforcer la différenciation concurrentielle, les expériences client, et les résultats commerciaux dans un monde convergeant. Comptant près de 82 000 professionnels talentueux et entrepreneuriaux dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une société Larsen & Toubro Group, allie les capacités éprouvées des anciens Larsen & Toubro Infotech et Mindtree afin de relever les défis commerciaux les plus complexes et de fournir une transformation à l'échelle. Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.ltimindtree.com/.

18 avril 2024 à 11:40

