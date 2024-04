Kinaxis accueille Valantic au sein de son écosystème croissant de partenaires





Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), un leader mondial de l'orchestration de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement, accueille aujourd'hui son nouveau partenaire d'intégrateur système, Valantic, un des leaders mondiaux des solutions numériques, des sociétés de conseil et de logiciels, au sein de son écosystème de partenaires. Soutenant la volonté de Kinaxis d'étendre son programme PartnerLink avec des spécialistes régionaux capables d'offrir des services d'assistance à la mise en oeuvre client sur mesure pour répondre aux besoins individuels du marché, Valantic offrira ses décennies d'expertise dans les implémentations de logiciels d'entreprise complexes pour aider les entreprises de toute la région européenne à optimiser leurs activités de chaîne d'approvisionnement mondiale.

« Le partenariat avec Kinaxis nous permet de combiner notre expertise de conseil en processus avec une technologie de pointe pour la planification de la chaîne d'approvisionnement, offrant ainsi une agilité et une précision sans précédent à nos clients communs », déclare Karl Forster, vice-président principal, numérisation et transformation de la chaîne d'approvisionnement, Valantic. « La capacité de Kinaxis à analyser en temps réel des données complexes de la chaîne d'approvisionnement, à simuler différents scénarios et à créer une planification et des prévisions axées sur l'IA est sans précédent et nous nous réjouissons à la perspective d'ajouter leur plateforme de planification au mix de compétences que nous pouvons offrir pour répondre aux besoins de numérisation des entreprises à un moment où la résilience de la chaîne d'approvisionnement n'a jamais été aussi importante. »

Le programme PartnerLink de Kinaxis, qui comprend des intégrateurs de systèmes, des partenaires cloud, des partenaires d'extension de solutions et des revendeurs à valeur ajoutée, est un solide écosystème d'organisations qui partagent la conviction que la puissance de l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout est un moyen d'accélérer la transformation stratégique et d'optimiser les chaînes d'approvisionnement mondiales.

« Le niveau d'expertise que nous recherchons chez un nouvel intégrateur de système est élevé. Nous voulons ainsi nous assurer qu'il apporte les bons outils pour nos clients », déclare Conrad Mandala, vice-président principal, organisation partenaire mondiale, Kinaxis. « Nous sommes ravis de nous associer à Valantic et d'offrir des solutions d'orchestration plus complètes et avancées alors qu'un nombre croissant d'entreprises cherchent des moyens d'améliorer la visibilité sur la chaîne d'approvisionnement dans un monde complexe. »

Visitez Valantic au salon Hannover Messe (du 22 au 26 avril 2024, stand F28, hall 15) pour en savoir plus sur la nouvelle intégration et la solide expérience de Valantic en matière d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement avec une planification d'entreprise de bout en bout et une orchestration continue sur l'ensemble des horizons temporels, des processus commerciaux et des limites organisationnelles.

Pour vous inscrire au salon Hannover Messe, rendez-vous sur https://www.valantic.com/en/events/valantic-goes-hannover-messe-2024/

Pour en savoir plus sur Kinaxis et ses partenaires, rendez-vous sur kinaxis.com/partners.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est le leader mondial de la gestion de la chaîne logistique. Nous sommes au service des chaînes logistiques et de leurs gestionnaires - au service de l'humanité. De grandes marques mondiales font confiance à nos logiciels pour obtenir l'agilité et la prévisibilité requises pour survivre à la volatilité et aux aléas du monde moderne. Nous associons à notre technique de simultanéité brevetée une approche de l'intelligence artificielle centrée sur l'humain pour permettre aux entreprises de toutes tailles de coordonner leur chaîne logistique d'un bout à l'autre, de la planification stratégique pluriannuelle jusqu'à l'exécution à la seconde près et la livraison sur le dernier kilomètre. Retrouvez toute l'actualité de l'entreprise sur kinaxis.com ou encore sur LinkedIn.

À propos de Valantic

Valantic est le numéro 1 de la transformation numérique et l'une des sociétés de solutions numériques, de conseil et de logiciels présentant la plus forte croissance du marché. Plus de 500 clients de premier plan comptent sur Valantic, dont 33 des 40 entreprises du DAX et de nombreux chefs de file internationaux. Avec plus de 4 000 experts en numérisation et un chiffre d'affaires net d'environ 600 millions EUR en 2024(e), Valantic dispose de 18 sites à travers le monde.

Plus de 2 000 projets de numérisation au cours des cinq dernières années ont montré que Valantic comprend les défis commerciaux de ses clients. De la stratégie à la mise en oeuvre pratique, la société a l'expertise nécessaire pour accompagner les projets du début à la fin et les faire réussir. En cela, Valantic combine l'expertise technologique avec la connaissance sectorielle et la touche humaine.

Valantic conseille les entreprises sur l'ensemble des défis liés à la transformation digitale, les aide à mieux gérer leurs performances et à exploiter le potentiel des données et de l'intelligence artificielle. Valantic aide également à façonner de manière optimale l'expérience client, en utilisant de manière rentable les technologies de numérisation de base et en optimisant les processus d'entreprise de bout en bout. www.valantic.com/en

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

18 avril 2024 à 11:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :