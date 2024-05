ACADEMOS célèbre son 25e anniversaire et lance une toute première campagne de financement grand public d'envergure





MONTRÉAL, le 1er mai 2024 /CNW/ - À l'occasion de son 25e anniversaire, Academos lance sa toute première campagne de financement grand public d'envergure dans le but de pérenniser son offre d'accompagnement et de mise en relation, par le biais d'une application, de mentor.e.s riches d'expérience avec des jeunes. Academos sollicite donc le soutien des Québécois et des Québécoises pour appuyer sa mission, soit de guider et d'inspirer les 14 à 30 ans en quête de repères face à leur avenir professionnel.

Dans un monde numérique saturé d'informations, les jeunes cherchent souvent des façons d'orienter leurs choix de carrière. Alors que tout va de plus en plus vite, il demeure crucial de rendre le mentorat accessible pour éclairer la voie professionnelle des nouvelles générations. C'est pourquoi Academos a fait appel à CASACOM afin de créer le concept d'une campagne comportant une stratégie de contenu numérique, une campagne d'ambassadeurs et de relations médias pour faire rayonner Academos et sa fondatrice, Catherine Légaré, ainsi que l'organisation d'un événement pour célébrer le réseau et les alliés de l'organisme à la fin de 2024.

« Le 25e anniversaire de notre organisme symbolise notre engagement continu envers les générations de demain pour les aider à trouver leur place et à exceller dans le monde du travail. Il met également en valeur notre soutien envers les jeunes dans la recherche d'un métier passionnant, car nous croyons profondément que l'important dans la vie, c'est de faire ce que nous aimons. D'où l'importance de souligner nos 25 ans et de poursuivre notre mission », explique Mme Légaré.

Les slogans de la campagne Guider, inspirer, connecter : 25 ans d'impact sur la jeunesse et Faites le don du mentorat reflètent bien les valeurs de bienveillance et d'entraide de l'organisme. Les contenus médias sociaux mis de l'avant se veulent engageants et stimulants. D'autre part, Academos réalise des vidéos attrayantes qui seront diffusées sur Meta, et une stratégie d'achat de mots-clés sur les moteurs de recherche pour compléter les offensives de la campagne. Les vidéos et les visuels sont inspirés du concept développé par CASACOM et sont produits par Alkalime Studios.

Célébrer le mentorat

Depuis 25 ans, Academos a accompagné plus de 200 000 jeunes grâce à l'engagement de plus de 3 500 mentor.e.s bénévoles. L'organisme a pu ainsi constater l'impact inestimable du mentorat et désire donc lancer un mouvement afin de rendre hommage à ce puissant outil de développement professionnel.

Le grand public québécois est invité à prendre part à ce mouvement, entre le 1er et le 15 mai 2024, en partageant un contenu sur leur plateforme sociale de prédilection à propos de l'importance du mentorat ou d'un.e mentor.e qui a laissé une trace indélébile sur leur parcours de vie. Les gens sont également encouragés à inclure le mot-clic #Faitesledondumentorat, à identifier Academos ainsi qu'à intégrer un appel au don en redirigeant vers la page Web suivante : https://academos.qc.ca/faire-un-don/ .

À propos d'Academos

Fondé en 1999, Academos est un organisme à but non lucratif qui connecte les jeunes de 14 à 30?ans avec la réalité du monde du travail grâce à une application de mentorat virtuel qui leur permet de dialoguer gratuitement avec des milliers de professionnel.le.s passionné.e.s par leur métier, leur permettant de trouver la carrière qui leur correspond vraiment et de concrétiser un projet de vie professionnelle épanouissant.

Pour en apprendre plus?: https://academos.qc.ca

