Authen-TIC annonce l'acquisition de la division commerciale d'ABC Informatique





DOLBEAU-MISTASSINI, QC, le 1er mai 2024 /CNW/ - La mission d'Authen-TIC étant d'accompagner les organisations vers de bonnes pratiques technologiques, Authen-TIC est fier d'augmenter sa portée et d'annoncer l'acquisition de la division commerciale d'ABC Informatique.

Acquisition de la division commerciale d'ABC Informatique

Situé à Dolbeau-Mistassini depuis 2008, ABC est une entreprise appréciée, de confiance et collaborative ce qui en fait des atouts majeurs pour la transition à venir. C'est d'un commun accord qu'Authen-TIC s'est engagé à offrir à la clientèle d'ABC, son département informatique primé, proactif et ses solutions zen.

En prévision de cette convergence, Authen-TIC a consolidé ses bases et ses forces afin d'accueillir cette clientèle en s'assurant de conserver la qualité de son service.

Pionnier et leader incontesté en service géré au Lac-Saint-Jean (MSP), la clientèle d'Authen-TIC, celle d'ABC et toute la région profiteront de cette acquisition qui leur permettra d'accélérer le développement de leurs solutions proactives axées sur l'accompagnement, l'intelligence artificielle et la sécurité.

Toute l'équipe d'Authen-TIC souhaite la bienvenue à la clientèle d'ABC.

SOURCE Authen-TIC

1 mai 2024 à 10:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :