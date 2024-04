La Banque CIBC est reconnue comme un chef de file mondial des services bancaires d'investissement et des obligations durables par Global Finance





TORONTO, le 18 avril 2024 /CNW/ - Global Finance a désigné la Banque CIBC comme meilleure banque d'investissement au Canada pour une deuxième année consécutive et a reconnu son leadership exceptionnel sur le plan du financement du développement durable en faveur de l'environnement et de la société lors de l'édition 2024 de la remise des prix World's Best Investment Bank and Sustainable Finance Awards de Global Finance.

Meilleure Banque d'investissement au Canada

Meilleure Banque internationale sur le plan des obligations vertes

Meilleure Banque internationale sur le plan des obligations durables

Meilleure Banque nord-américaine pour le financement durable des infrastructures

Meilleure Banque nord-américaine pour le financement de projets durables

Meilleure Banque pour la transition et les prêts liés à la durabilité, Amérique du Nord

« Cette reconnaissance souligne le leadership de longue date de la Banque CIBC dans le soutien à nos clients et la création d'un avenir plus durable », a déclaré Susan Rimmer, directrice générale et chef, Services financiers aux entreprises et services de Banque d'investissement, réseau mondial. « Ces prix démontrent notre engagement continu à aider nos clients à réaliser leurs ambitions tout en accélérant la transition. »

Cette reconnaissance fait suite aux prix décerné à la Banque CIBC par Global Finance en 2023 récompensant la meilleure banque d'investissement au Canada et notre leadership exceptionnel en matière de financement d'infrastructures durables. De plus, la Banque CIBC s'est classée au premier rang sur le plan des prêts liés à la durabilité(1) et au deuxième rang des agents de structuration verte et des agents de structuration chargés de la durabilité pour les prêts canadiens verts et liés à la durabilité(2), et a reçu le prix Financial Adviser (Amériques) 2023 décerné par Infrastructure Journal Global pour son expertise de premier plan en matière de conseils financiers dans le cadre de transactions dans le domaine de la transition énergétique.

Voici certains engagements de la Banque CIBC en matière de durabilité :

Nous avons mobilisé 44,4 milliards de dollars (3) pour des activités de finance durable au cours de l'exercice 2023, atteignant un cumulatif de 52,4 % (ou 157,3 milliards de dollars) au cours des cinq dernières années vers l'atteinte de notre objectif de 300 milliards de dollars d'ici 2030 (4).

pour des activités de finance durable au cours de l'exercice 2023, atteignant un cumulatif de 52,4 % (ou 157,3 milliards de dollars) au cours des cinq dernières années vers l'atteinte de notre objectif de 300 milliards de dollars d'ici 2030 Nous avons continué de mettre l'accent sur le développement de solutions de marché avec des partenaires, en étendant les solutions de financement durable pour nos clients, comme le projet pilote du programme Garantie pour le financement durable d'Exportation et développement Canada , qui vise à contribuer aux activités de prêt contribuant à la décarbonisation de l'économie et pouvant fournir jusqu'à 1 milliard de dollars en financement.

, qui vise à contribuer aux activités de prêt contribuant à la décarbonisation de l'économie et pouvant fournir jusqu'à 1 milliard de dollars en financement. Engagement à investir 100 millions de dollars dans des sociétés en commandite à l'appui de fonds pour les technologies climatiques et la transition énergétique, en association avec six fonds qui fournissent du capital de croissance aux entreprises émergentes de technologie de transition climatique et énergétique afin d'aider la communauté mondiale à faire la transition vers une économie carboneutre.

Poursuite de partenariats pluriannuels avec l'Université de Calgary , la Schulich School of Business et l'Université McGill pour favoriser l'écosystème de transition énergétique et former une nouvelle génération de leaders.

, la Schulich School of Business et l'Université McGill pour favoriser l'écosystème de transition énergétique et former une nouvelle génération de leaders. Nous avons mis la touche finale à la commercialisation de Carbonplace, une plateforme technologique pour le marché volontaire du carbone fondée par neuf banques mondiales, procédé à la nomination de son premier directeur général et assuré la transition vers une entité indépendante.

Les Global Finance Awards reconnaissent le leadership sur le plan du financement du développement durable en faveur de l'environnement et de la société, et soulignent l'expertise, les services-conseils et l'innovation des principales institutions financières pour les clients des marchés financiers. Les activités en 2023 ont été prises en considération pour les deux prix.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre/index-fr.html.

(1) FY2023 : Classement des responsables des registres de Bloomberg pour les prêts liés à la durabilité, au 30 janvier 2024.

(2) Tableau des agents de structuration verte et des agents de structuration chargés de la durabilité pour les Amériques en 2023 de la LSEG LPC.

(3) La méthodologie appliquée à nos progrès de 2023 décrit notre façon de rendre compte de notre part de chaque opération selon le produit de l'entreprise. Si plusieurs produits ou services sont fournis au même client ou pour la même activité admissible, la valeur de chaque produit ou service est prise en compte dans l'engagement en matière de finance durable, qui encourage la participation active de plusieurs unités d'exploitation de la Banque CIBC à l'appui de notre objectif de finance durable. S'il y a lieu, nous utilisons un tableau de classement de tiers modifié pour attribuer la part de la Banque CIBC à l'opération, selon le rôle de la Banque CIBC. Dans le cas des prêts syndiqués, les conseils en fusions et acquisitions et les prises fermes de titres de créance et de participation pour lesquels nous agissons comme arrangeur principal ou co-arrangeur principal pourraient faire en sorte que des montants ne soient pas comptabilisés comme étant directement financés ou facilités par la Banque CIBC. Pour les opérations de conversion de devises, nous avons appliqué un taux recommandé fixe interne. La méthodologie appliquée à nos résultats de 2023 et aux progrès cumulatifs a été établie en 2018, puis mise à jour en 2021, en 2022 et en 2023 afin de tenir compte de l'évolution des pratiques du marché et des lignes directrices sectorielles. En mars 2024, nous avons publié notre Méthodologie de finance durable 2024 mise à jour, en vigueur de façon prospective pour les opérations admissibles conclues à compter du 1er novembre 2023. La Banque CIBC a l'intention de mettre à jour régulièrement sa méthodologie en fonction de l'évolution des pratiques du marché et des lignes directrices, des cadres, des normes et des règlements du secteur.

(4) Dans les grandes lignes, les activités de finance durable désignent divers produits et services de la Banque CIBC qui appuient les activités de clients, notamment en ce qui concerne l'énergie renouvelable et sans émissions, l'efficacité énergétique, les infrastructures et technologies durables, l'immobilier durable, le logement abordable et l'infrastructure de base, ainsi que des produits financiers liés à la durabilité et à l'environnement. Les produits financiers liés à la durabilité sont conçus pour inciter les clients à atteindre des objectifs ESG préétablis ayant des répercussions sur la tarification (p. ex., lien avec les intérêts facturés ou crédités). Nos produits financiers liés à la durabilité sont conformes aux lignes directrices, aux principes et aux cadres pertinents, comme l'Asia Pacific Loan Market Association, la Loan Market Association, les principes applicables aux prêts durables de la Loan Syndications and Trading Association ou les principes applicables aux obligations durables de l'International Capital Markets Association. Les produits et services offerts par la Banque CIBC dans le cadre de son engagement en matière de finance durable comprennent des prêts et syndications de prêts, la prise ferme de titres de créance et de participation, des conseils en fusions et acquisitions et des placements à titre d'investisseur chef de file. Les prêts et investissements permettant des activités de logement abordable sont conformes à nos obligations en vertu de la Community Reinvestment Act des États-Unis. En 2023, notre méthodologie a été mise à jour de façon prospective afin d'inclure les opérations liées à la titrisation. Notre rendement cumulatif de 2018 à 2022 n'a pas été ajusté.

