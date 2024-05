Global X Investments Canada ouvre les marchés





TORONTO, le 1er mai 2024 /CNW/ - Rohit Mehta, président et chef de la direction de Global X Investments Canada Inc. (« Global X »), Stephanie Wolfe, vice-présidente directrice, Marketing, Global X, et leur équipe se sont joints à Graham MacKenzie, directeur général, Produits négociés en bourse à la Bourse de Toronto (TSX), pour ouvrir les marchés et souligner le lancement de Global X, auparavant appelé FNB Horizons.

Global X est une société de services financiers novatrice qui propose un large éventail de solutions diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses situations de marché. Global X gère actuellement des actifs s'élevant à plus de 30 milliards de dollars et compte 108 FNB inscrits à la cote des grandes bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs répartis dans 19 pays et marchés.

1 mai 2024 à 10:46

