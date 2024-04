Alpega Group est reconnu comme un Challenger dans le Magic Quadranttm 2024 de Gartner® pour les systèmes de gestion des transports





Alpega, leader mondial des logiciels de logistique SaaS, a annoncé avoir été reconnue comme un Challenger dans le Magic Quadrant 2024 de Gartner pour les systèmes de gestion des transports (Transportation Management Systems, TMS). Nous pensons que cette distinction souligne l'engagement inébranlable d'Alpega à fournir des solutions de pointe conçues pour répondre aux exigences changeantes du secteur des transports. Le rapport de Gartner évalue les fournisseurs en fonction de l'exhaustivité de leur vision et de leur capacité d'exécution.

Alpega sert des clients internationaux et procède à des déploiements dans toutes les zones géographiques, s'adressant à une grande variété de secteurs, parmi lesquels figurent l'automobile, la vente au détail, les biens de consommation à rotation rapide et la fabrication. Alpega met particulièrement l'accent sur la collaboration avec les transporteurs, l'optimisation de l'approvisionnement en transport et la défense des initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Forte d'un taux de rétention de la clientèle historiquement exceptionnel et d'un engagement proactif, Alpega s'est donné pour mission d'apporter une assistance et une satisfaction inégalées. Alors que l'entreprise continue de développer ses activités, elle reste fidèle à son engagement de fournir des solutions créatives aux problèmes qui subsistent dans le domaine du transport, consolidant ainsi son statut de partenaire de confiance dans le domaine en constante évolution de la logistique. Nous vous invitons à en apprendre davantage sur cette reconnaissance qui nous a été accordée en accédant à l'intégralité du rapport Magic Quadrant de Gartner [ici].

Todd DeLaughter PDG d'Alpega, a déclaré : « À l'heure où nous célébrons notre reconnaissance en tant que Challenger dans le Magic Quadrant 2024 de Gartner, nous tenons à réaffirmer notre engagement à repousser les limites de l'innovation et de l'excellence dans le domaine des technologies de gestion des transports. Avec notre éthique centrée sur le client et notre volonté inébranlable de progrès, nous sommes prêts à mener l'industrie vers un avenir défini par l'efficacité, la durabilité, un service inégalé et, plus important encore, à libérer de la valeur commerciale pour nos clients. »

Les abonnés de Gartner peuvent accéder à l'intégralité du Magic Quadrant pour les systèmes de gestion des transports ici . Avis de non-responsabilité de Gartner.

Connue sous le nom d'Alpega Group de 2020 à 2024 et d'inet-logistics de 2011 à 2019.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde. MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et est utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Alpega

Alpega, l'un des principaux éditeurs mondiaux de logiciels SaaS de logistique, s'est engagée à proposer des solutions complètes de bout en bout couvrant tous les besoins de transport. Notre mission principale est de permettre aux expéditeurs et aux transporteurs de relever efficacement les défis logistiques d'aujourd'hui grâce à la numérisation, et de favoriser ainsi une logistique plus intelligente et un avenir plus vert.

En exploitant les atouts de son large réseau de transporteurs, Alpega offre des avantages tangibles en termes de solutions d'exécution, de planification, d'approvisionnement et de paiement. En tant que premier fournisseur de SaaS offrant des systèmes de gestion de transport (Transport Management Systems, TMS) destiné aux expéditeurs, avec un réseau ouvert de 80?000 transporteurs couvrant environ 10 % de tous les camions commerciaux en Europe, nous sommes à la pointe de l'innovation et de l'efficacité. Concernant les transporteurs, notre connectivité s'étend à trois bourses de fret de premier plan en Europe, et nous sommes notamment leaders dans la péninsule ibérique, en Roumanie, en Europe centrale et en Europe du Sud-Est, ce qui facilite un appariement sans failles entre les chargements de fret et les capacités de transport.

Avec plus de trois décennies d'expertise dans le domaine du transport, nous permettons aux entreprises de rationaliser la planification et l'exécution de leur chaîne d'approvisionnement, ce qui se traduit par une réduction des coûts et une amélioration de la visibilité. L'ensemble des solutions d'Alpega crée de la valeur ajoutée pour nos clients par effet synergique. Notre communauté comprend 80?000 transporteurs et 200?000 membres, interconnectés électroniquement chaque jour pour gérer efficacement les opérations de transport vitales. Présente dans 80 pays à travers le monde, Alpega s'enorgueillit d'une équipe diversifiée de plus de 500 professionnels regroupant 31 nationalités.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

17 avril 2024 à 15:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :