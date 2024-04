Wolters Kluwer annonce la nomination de deux cadres supérieurs





Wolters Kluwer, leader mondial de l'information, de l'information, des solutions logicielles et des services pour les professionnels, a annoncé aujourd'hui avoir nommé Atul Dubey au poste de directeur général de son activité Finance, Risk and Regulatory Reporting (FRR), laquelle fait partie de sa division Corporate Performance & ESG (CP & ESG). À compter du 1er mai, Suzanne Konstance succédera à M. Dubey en tant que directrice générale de Wolters Kluwer Legal & Regulatory U.S, qui fait partie de la division Legal & Regulatory de l'entreprise.

Karen Abramson, PDG de Wolters Kluwer CP & ESG, a commenté : « La profonde compréhension d'Atul de la réglementation financière et du paysage des risques sera un atout essentiel dans le rôle de dirigeant mondial qu'il s'apprête à endosser pour Wolters Kluwer FRR, et je sais qu'il travaillera sans relâche pour stimuler la croissance et l'innovation pour nos clients. »

La suite de solutions primées OneSumX de Wolters Kluwer FRR soutient les institutions financières grâce à une technologie innovante qui permet aux clients de rester en conformité avec les exigences réglementaires en constante évolution, de gérer les incertitudes grâce à des offres de gestion des risques financiers et de renforcer l'efficacité.

« Au service de plus de 800 clients dans 40 pays, OneSumX for FRR joue un rôle global important dans l'écosystème des services financiers », a confié pour sa part M. Dubey. « Je me réjouis de travailler avec Karen et l'équipe talentueuse pour améliorer les produits et innover, afin d'apporter de la valeur à nos clients et partenaires ainsi qu'aux autorités de réglementation. »

Atul Dubey a rejoint Wolters Kluwer en 2016 en tant que directeur de la stratégie, avec à son actif une solide expérience dans le secteur bancaire institutionnel, ayant occupé des postes de direction chez Citigroup, S&P Global et Booz Allen.

Martin O'Malley, PDG de Wolters Kluwer Legal & Regulatory a déclaré : « Je suis reconnaissant à Atul pour son leadership incisif, qui a permis à nos solutions, à nos services et à nos clients de prospérer pendant une période de transformation sans précédent au sein de notre industrie. Je suis également ravi d'accueillir Suzanne au sein de notre division. Sa grande expertise du secteur, son engagement en faveur de l'innovation et son expérience dans la création d'une culture d'équipe dynamique vont permettre de continuer à propulser nos activités états-uniennes vers de nouveaux sommets. »

Suzanne Konstance occupe depuis huit ans des postes de direction chez Wolters Kluwer, et au cours de ses différents mandats, elle a acquis une solide expérience en matière de gestion des produits, de stratégie et de mise sur le marché. Elle occupait jusqu'à récemment le poste de vice-présidente et cheffe de segment de Lien Solutions pour l'unité commerciale Compliance Solutions de Wolters Kluwer, laquelle fait partie de la division Financial & Corporate Compliance (FCC) de l'entreprise. Elle a lancé avec succès des produits basés sur l'IA pour transformer l'entreprise tout en atteignant un taux de croissance supérieur à celui du marché. Avant de rejoindre Wolters Kluwer, Mme Konstance a occupé des postes à responsabilité chez Pitney Bowes, Citibank et MetLife.

« En combinant une expertise sectorielle inégalée avec la dernière technologie axée sur l'IA, Wolters Kluwer Legal & Regulatory U.S. est particulièrement bien placée pour aider les professionnels de la communauté juridique d'aujourd'hui à réaliser des gains d'efficacité mesurables et à acquérir des informations précieuses », a déclaré Suzanne Konstance. « Je suis impatiente de commencer à collaborer avec cette équipe dynamique alors que nous traçons la voie vers une croissance continue. »

Wolters Kluwer Legal & Regulatory U.S. est l'un des principaux fournisseurs d'informations, de business intelligence et de solutions de flux de travail réglementaires et juridiques pour les professionnels du droit, de l'entreprise et de la conformité dans plusieurs secteurs. Legisway, la solution SaaS primée et tout-en-un de Wolters Kluwer pour la gestion des informations juridiques et des contrats destinée aux services juridiques des entreprises, a récemment lancé une nouvelle fonctionnalité améliorée par l'IA, qui accélère le processus d'examen des contrats en permettant aux services juridiques d'interroger sans effort leurs contrats à l'aide d'un traitement automatique des langues.

Pour plus d'informations sur Wolters Kluwer, rendez-vous sur : www.wolterskluwer.com

À propos de Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT : WKL) est un leader mondial de l'information, des solutions logicielles et des services pour les professionnels de la santé, de la fiscalité et de la comptabilité, de la conformité financière et d'entreprise, du droit et de la réglementation, de la performance d'entreprise et de l'ESG. Nous aidons nos clients à prendre chaque jour des décisions cruciales en leur fournissant des solutions expertes qui associent une connaissance approfondie du domaine à la technologie et aux services.

Wolters Kluwer a annoncé un chiffre d'affaires annuel de 5,6 milliards d'euros pour 2023. Le groupe prend en charge des clients dans plus de 180 pays, exerce des activités dans plus de 40 pays et emploie environ 21 400 personnes dans le monde. Le siège de la société se trouve à Alphen aan den Rijn, aux Pays-Bas.

Pour plus d'informations, consultez www.wolterskluwer.com, et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, YouTube et Instagram.

17 avril 2024 à 15:20

