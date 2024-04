4me et Vitality dévoilent l'avenir de la gestion autonome des services d'entreprise à la conférence SITS24





À une époque où la transformation numérique dépasse largement le stade de simple mot à la mode, la conférence SITS24 se présente comme un phare pour les professionnels de la gestion des services informatiques et du support cherchant à exploiter des technologies et des idées innovantes pour propulser leur prestation de services informatiques et d'entreprise. Prévue du 17 au 18 avril 2024 au centre de conférences ExCeL à Londres, SITS24 représente l'opportunité idéale pour explorer les tendances actuelles de l'industrie et penser à l'avenir.

SITS24 est une confluence unique d'innovation, de partage de connaissances et d'engagement communautaire, ainsi qu'un forum permettant à tous les participants d'établir des liens importants et de contribuer au leadership de l'industrie. Dans le cadre de cette mission, 4me® , la plateforme logicielle de gestion de services basée sur le SaaS pour l'entreprise moderne, est ravie d'annoncer que des personnalités de premier plan de l'industrie, Martijn Adams de 4me et Anthony Cook de Vitality, animeront une session intitulée « Gestion autonome des services d'entreprise ».

Martijn Adams et Anthony Cook : Visionnaires à la barre

En tant que leaders en gestion informatique et de services, Martijn Adams et Anthony Cook apportent une richesse d'expérience et d'observations à la conférence SITS24. Leur session explorera les méthodes par lesquelles les fonctions des TI, des RH, des finances et d'autres fonctions d'entreprise peuvent évoluer avec moins de ressources, tout en améliorant simultanément la qualité et l'efficacité du support qu'elles offrent.

Promouvoir l'avenir de la gestion des services d'entreprise

Dans un paysage défini par l'évolution technologique perpétuelle et un marché du travail serré, nos conférenciers exploreront le potentiel révolutionnaire de l'IA et de l'automatisation dans la gestion des services. Cette session, prévue pour le 17 avril 2024, de 10 h 00 à 11 h 00, est conçue comme une feuille de route pratique pour les entreprises aspirant à élever leurs plateformes de gestion de services vers de nouveaux sommets d'autonomie et d'efficacité.

Réservez votre place

Ne manquez pas cette opportunité de faire partie d'un moment clé de l'industrie ITSM. Assistez à la session, visitez 4me au stand #520, et réjouissez-vous de ce qui se profile à l'horizon pour la gestion des services. Ensemble, célébrons l'innovation, partageons les connaissances et construisons une communauté ITSM plus forte. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.servicedeskshow.com/.

À propos de 4me, Inc.

4me change la gestion des services pour l'entreprise moderne. La plateforme SaaS de 4me, orientée vers l'IA, orientée vers les services et multi-locataire, connecte de manière transparente les équipes afin d'optimiser la gestion des services informatiques. La capacité de 4me à automatiser les flux de travail interfonctionnels rend possible la fourniture de services sans friction, améliorant ainsi fortement les résultats de l'entreprise. La facilité d'utilisation et de déploiement de la plateforme 4me en fait la plateforme ITSM la plus avancée disponible aujourd'hui. Des centaines d'organisations dans le monde se tournent vers 4me pour améliorer leur gestion des services d'entreprise. Pour en savoir plus, visitez www.4me.com.

17 avril 2024 à 13:45

