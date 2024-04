Le Conseil mohawk de Kahnawà:ke et le Canada tracent ensemble une nouvelle voie en matière de gouvernance, de territoire et de développement économique





KAHNAWAKE, QC, le 17 avril 2024 /CNW/ - Le Conseil mohawk de Kahnawà:ke et le gouvernement du Canada ont franchi une étape importante dans le renforcement de leurs relations et la promotion de l'autodétermination des Kanien'kehá:ka de Kahnawà:ke. Aujourd'hui, un protocole d'entente a été signé, décrivant la relation entre les parties et l'objectif commun d'explorer des madats de négociations inter-gouvernementaux entre les parties dans divers secteurs.

Officiellement intitulé Protocole d'entente sur les relations entre les Kanien'kehá:ka de Kahnawà:ke et le Canada : Une nouvelle voie à suivre , le protocole d'entente a été signé par Ohén:ton Í:iente ne Ratitsénhaienhs Kahsennenhawe Sky-Deer et par l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones. Cet accord historique ouvre la voie à l'exploration de relations renouvelées sur des sujets tels que les terres, l'environnement, l'enregistrement, les jeux, la justice, les relations financières, la consultation, le développement économique et les services à l'enfance et à la famille. L'entente favorisera également des relations de travail sur d'autres sujets qui pourraient survenir.

Ce protocole d'entente témoigne d'un engagement renouvelé en faveur du dialogue et de la collaboration entre le Conseil mohawk de Kahnawà:ke et le gouvernement du Canada.

« Nous sommes heureux d'entamer un processus renouvelé pour prendre des mesures significatives dans plusieurs domaines différents qui auront un impact positif sur Kahnawa'kehró:non en veillant à ce que nous travaillions à exiger du Canada qu'il respecte l'autodétermination de Kahnawà:ke, a déclaré Ohén:ton Í:iente ne Ratitsénhaienhs Kahsennenhawe Sky-Deer. Il nous donne la possibilité de nous attaquer aux obstacles fédéraux auxquels nous sommes actuellement confrontés, ainsi que l'espace nécessaire pour rédiger nos propres accords afin de mieux répondre aux besoins uniques de notre communauté. »

« En tant que ministre des Relations Couronne-Autochtones, je veillerai à ce que le nom du protocole d'entente conclu aujourd'hui entre nos deux nations soit plus qu'un simple nom, a déclaré Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones. Une nouvelle voie à suivre exige un partenariat égal, du respect et de la compréhension, et surtout un désir commun de rendre l'avenir meilleur que le passé. Tels sont les engagements que je prends aujourd'hui. Il reste encore beaucoup à faire. »

La signature de ce protocole d'entente marque une étape importante pour les Kanien'kehá:ka de Kahnawà:ke et reflète l'engagement du Conseil mohawk de Kahnawà:ke et du gouvernement du Canada à travailler ensemble dans un esprit de bonne foi et de respect mutuel.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

17 avril 2024 à 13:09

