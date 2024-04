De nouvelles recherches de Qtrade révèlent la perception des Canadiens à l'égard de l'accession à la propriété





Seulement le tiers des personnes qui ne sont pas propriétaires sont convaincues de posséder éventuellement un logement

TORONTO, le 30 avril 2024 /CNW/ - Une nouvelle étude réalisée par Léger Marketing et commandée par Qtrade a révélé que 85 % des Canadiens croient que le rêve de posséder un logement était plus réalisable pour les générations précédentes, tandis que 61 % craignent que le rêve d'accession à la propriété soit complètement hors de portée.

Toutefois, les données ont montré une corrélation entre le recours au courtage en ligne et l'accession à la propriété. Les Canadiens qui utilisent le courtage en ligne sont plus susceptibles d'être propriétaires que ceux qui ne l'utilisent pas. Près de la moitié (46 %) des Canadiens qui utilisent le courtage en ligne ont confiance qu'ils pourront acheter un logement, comparativement à 27 % de ceux qui n'utilisent pas le courtage en ligne.?

Voici les faits saillants de la recherche :?

Le budget moyen des acheteurs potentiels utilisant le courtage en ligne est de 711 000 $, comparativement à 605 000 $ pour ceux qui ne l'utilisent pas, soit une différence de 106 000 $.

Près des trois quarts ( 71 % ) des utilisateurs de courtage en ligne ont entendu parler d'un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP), comparativement à seulement 50 % pour ceux qui ne l'utilisent pas. Parmi les non-propriétaires, 70 % affirment qu'il est important d'avoir un logement qui leur appartient, mais 66 % conviennent que l'épargne en vue d'une mise de fonds constitue un défi financier.

« Nous voulons aider les Canadiens à se prendre en main et à se familiariser avec les produits et les outils de placement qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs financiers, comme l'achat d'une première propriété. Des sondages comme celui-ci sont importants pour que nous entendions ce que les Canadiens ont à dire afin que nous puissions continuer d'offrir des produits et des services qui répondent à leurs besoins en constante évolution », a déclaré Christine Zalzal, vice-présidente principale et chef, Courtage en ligne et patrimoine numérique, Aviso. « Notre plateforme en ligne Qtrade aide les Canadiens à investir en toute confiance, ce qui comprend l'accès à un CELIAPP pour réaliser leur rêve d'accession à la propriété. »

Source : Rapport de Léger, janvier 2024

SOURCE Qtrade Direct Investing

30 avril 2024 à 09:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :