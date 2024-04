Des quartiers à l'échelle du pays s'organisent en vue de la Journée de préparation des collectivités contre les incendies de forêt 2024





GUELPH, ON, le 30 avril 2024 /CNW/ - Samedi prochain, le 4 mai 2024, la population du Canada participera à la Journée de préparation des collectivités contre les incendies de forêt, une initiative annuelle qui invite la population à prendre des mesures proactives pour mieux préparer leurs résidences et leurs quartiers contre les feux de forêt.

Chaque année, des quartiers et des groupes communautaires déposent une demande afin de recevoir un prix de 500 $ pour mettre sur pied des projets et des événements locaux visant à accroître la sensibilisation aux risques de feux de végétation et à renforcer la résilience des collectivités. Ce prix est remis par Intelli-feuMC Canada et ses partenaires financiers, Groupe Co?operators limitée, l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) et les organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux de gestion des feux de végétation.

Cette année, Intelli-feu Canada et ses partenaires sont ravis de remettre un prix à 378 quartiers dans 10 provinces et deux territoires - 165 de plus que l'année précédente.

À la suite de la saison des feux de végétation de 2023 qui a durement touché des familles, des quartiers ainsi que des collectivités entières au Canada, il est plus urgent que jamais d'améliorer la préparation contre les feux de végétation.

« La Journée de préparation des collectivités contre les incendies de forêt est une première étape charnière pour les quartiers en vue de renforcer leur résilience par rapport aux feux de végétation, a mentionné Lisa Walker, directrice, Résilience et partenariats, Centre interservices des feux de forêt du Canada. En mettant en oeuvre les principes d'Intelli-feu, les collectivités peuvent jeter les bases de stratégies de prévention et d'atténuation à long terme, s'assurant ainsi d'être mieux préparées contre la menace des feux de végétation. »

« Nous sommes ravis d'observer la croissance exponentielle de la Journée de préparation des collectivités contre les incendies de forêt depuis sa création en 2015, a mentionné Maya Milardovic, vice-présidente associée aux relations gouvernementales de Co?operators. En tant que membre fondateur et assureur, nous savons qu'il faut mieux faire connaître les mesures d'atténuation des feux de forêt à l'échelle du Canada et soutenir les collectivités en proposant des initiatives, comme les prix remis à l'occasion de la Journée nationale de préparation des collectivités contre les incendies de forêt et les rabais offerts dans le cadre des programmes d'Intelli-feu. Comme la gravité des feux de forêt continue d'augmenter année après année, il est plus important que jamais d'outiller les familles afin qu'elles se préparent aux feux de forêt et se protègent des risques. »

La Journée de préparation des collectivités contre les incendies de forêt est un appel à l'action pour tous. Les familles, les personnes et les groupes communautaires sont vivement encouragés à participer et à en apprendre davantage sur les principes d'Intelli-feu afin d'assurer une meilleure préparation pour eux-mêmes et leurs collectivités. La Journée de préparation des collectivités contre les incendies de forêt, qui s'est tenue pour la première fois aux États-Unis, est le fruit du travail de la National Fire Protection Associationtm (NFPAtm), association avec laquelle Intelli-feu Canada continue de travailler à ce jour sur cette initiative et bien d'autres.

Pour en savoir plus sur la Journée de préparation des collectivités contre les incendies de forêt , la résilience face aux feux de végétation et les initiatives d'Intelli-feu, visitez le www.intellifeucanada.ca.

À propos d'Intelli-feuMC Canada

Intelli-feuMC est un programme qui a pour but d'aider les Canadiennes et Canadiennes à réduire les risques de feux de végétation et à faire preuve de résilience grâce à des solutions collectives.?Intelli-feu Canada fournit des outils (des publications, des programmes, des formations et des ateliers) aux Canadiennes et Canadiens afin de leur permettre d'être proactifs dans la préparation de leurs maisons, de leurs propriétés et de leurs quartiers face à la menace des feux de végétation. Intelli-feu Canada agit en vertu du mandat qui lui a été confié par le Centre interservices des feux de forêt du Canada. Les organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux de gestion des feux de végétation lui fournissent du soutien, et le programme fait appel à la collaboration des administrations municipales et du secteur privé. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.intellifeucanada.ca

À propos de Co?operators

Co?operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Son actif sous administration s'élève à plus de 62 milliards de dollars. Co?operators, qui offre des conseils de confiance à la population canadienne depuis 79 ans, est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant réalisé son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co?operators est déterminée à atteindre ses objectifs zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co?operators se classe également parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights. www.cooperators.ca

À propos de l'IPSC

Fondé en 1998 par les assureurs de dommages du Canada, l'IPSC est un institut de recherche indépendant sans but lucratif établi à Toronto et à l'Université de Western Ontario à London, au Canada. L'IPSC est un centre d'excellence pour la prévention des catastrophes, la recherche et l'éducation. Les chercheurs de l'IPSC sont reconnus internationalement pour avoir été les premiers à travailler dans de nombreux domaines dont l'étude des vents et des séismes, les sciences de l'atmosphère, le génie hydroéconomique et l'économie. La recherche multidisciplinaire est la base du travail de l'IPSC, qui vise à bâtir des collectivités plus résilientes en cas de catastrophe. Visitez le site www.iclr.org (en anglais seulement).

À propos de la National Fire Protection Association

Créé en 1896, la NFPA est un organisme international sans but lucratif autofinancé dont la mission est de prévenir les décès, les blessures, les dommages matériels et les pertes financières causés par le feu et par les dangers liés aux équipements électriques. La NFPA offre de l'information et des connaissances : 300 codes et normes établis par consensus, recherche, formation, sensibilisation et promotion. Elle s'associe à d'autres qui partagent un intérêt dans sa mission Pour en savoir plus, visitez le www.nfpa.org

