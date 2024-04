ITALIAN EXHIBITION GROUP - CONFIRMATION DE LA HAUTE DIRECTION : MAURIZIO RENZO ERMETI PRÉSIDENT, ET CORRADO ARTURO PERABONI CEO





L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APPROUVE LES ÉTATS FINANCIERS DE 2023

RIMINI, Italie, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- Tenue aujourd'hui, l'assemblée ordinaire et extraordinaire des actionnaires de l'Italian Exhibition Group S.p.A., leader du marché italien dans l'organisation de salons internationaux et cotée à la bourse Euronext Milan, un marché réglementé organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A, a approuvé les états financiers au 31 décembre 2023 et a nommé le nouveau conseil d'administration, qui s'est réuni après l'assemblée générale : Maurizio Renzo Ermeti et Corrado Arturo Peraboni ont été reconfirmés respectivement en tant que président et CEO, et Gian Luca Brasini, en tant que directeur exécutif.

L'Assemblée générale a approuvé les états financiers au 31 décembre 2023 avec un bénéfice de 14 160 861 euros.

L'exercice 2023 a affiché des revenus de 212,4 millions d'euros (+32,4 % en glissement annuel), un EBITDA ajusté de 49,5 millions d'euros avec une marge d'EBITDA ajustée de 23,3 %.

La documentation complète est disponible en ligne à l'adresse www.1info.it et www.iegexpo.it (section Investor Relations/Press Releases section).

À propos de l'Italian Exhibition Group

Italian Exhibition Group S.p.A., une société par actions cotée à l'Euronext Milan, un marché réglementé organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A., a acquis une position de leader dans l'organisation de salons et de conférences, avec des établissements à Rimini et à Vicence. Le développement d'activités à l'étranger - également par le biais de coentreprises avec des organisateurs mondiaux ou locaux, aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, en Arabie Saoudite, en Chine, au Mexique, au Brésil et en Inde, par exemple - permet à l'entreprise de se positionner parmi les principaux opérateurs européens du secteur.

30 avril 2024 à 09:09

