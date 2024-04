euroAtlantic annonce des changements de direction et une nouvelle injection de capitaux





EuroAtlantic Airways ? Transportes Aereos S.A. (« euroAtlantic », « EAA » ou « la société »), l'entreprise portugaise de location d'avions avec équipage et d'affrètement, annonce aujourd'hui la nomination de Stewart Higginson au poste de PDG et de président d'euroAtlantic. Il sera rejoint par une équipe de direction très expérimentée composée de Mário Alvim, Lourenço Gomes et João Nunes, qui compléteront le conseil d'administration.

Parallèlement aux changements au sein du conseil d'administration, Njord I-Jet Aviation S.A.R.L (« Njord I-Jet »), qui détient la majorité du capital d'EAA, s'est engagé à fournir un financement supplémentaire à la société, démontrant ainsi sa confiance dans les perspectives positives de l'entreprise et facilitant la croissance d'EAA alors que cette dernière entre dans la prochaine phase importante de son développement. L'accent de l'équipe de direction sera mis sur l'optimisation des améliorations de performance et l'expansion de la flotte actuelle de cinq avions Boeing de la société pour répondre à la demande et améliorer ses services ACMI et d'affrètement, qui sont les meilleurs du marché.

Stewart possède une grande expérience en matière d'améliorations de la performance opérationnelle dans des entreprises de différents secteurs. Il est partenaire opérationnel chez Njord Partners depuis février 2015, période pendant laquelle il a occupé plusieurs rôles de direction clés, notamment celui de PDG de Geoquip Marine et de Nuova Deroma, et a occupé plusieurs postes au sein de conseils d'administration en tant que directeur et président. Stewart a reçu de nombreux prix et nominations pour son rôle déterminant dans les restructurations et les redressements d'entreprises, dont le prix International Turnaround of the Year pour DeepOcean en 2012, et pour Solidal en 2020. Stewart a été directeur chez Alix Partners pendant neuf ans et est membre de l'Institut britannique de redressement.

Mário, Lourenço et João possèdent collectivement plus de 40 ans d'expérience chez euroAtlantic et environ 100 ans d'expérience dans l'industrie de l'aviation. Mário est le chef pilote d'euroAtlantic et travaille pour la société depuis sa création en 1993. Il a débuté sa carrière chez Air Atlantis. Lourenço est directeur des opérations. Il a rejoint la société en mars 2016, après avoir occupé des postes de direction chez TAP. Il a débuté sa carrière en tant que pilote pour Portugalia Airlines, TAP Portugal et Emirates. João a réintégré euroAtlantic en mars 2023, après avoir travaillé précédemment pour la société entre 2004 et 2008, et y occupe le poste de responsable de la comptabilité. Au cours de sa carrière de plus de 25 ans dans l'aviation, il a occupé des postes importants chez TAP, Netjets et JetCapitalAviation, où il a été responsable de la navigabilité et directeur adjoint de la comptabilité.

Njord I-Jet appartient entièrement à des fonds gérés par Njord Partners LLP, un investisseur à long terme dans le marché intermédiaire de l'Europe occidentale avec une expertise considérable et éprouvée dans les redressements. Njord Partners gère des actifs d'une valeur supérieure à 1 milliard d'euros, fournissant des solutions de capitaux et facilitant activement des améliorations stratégiques et opérationnelles au sein de ses sociétés de portefeuille pour créer de la valeur pour toutes les parties prenantes.

Stewart Higginson, PDG et Président d'euroAtlantic CEO and Chair, a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre euroAtlantic, j'ai hâte de travailler avec le nouveau conseil d'administration pour mener la prochaine phase de croissance d'euroAtlantic et proposer une entreprise de classe mondiale dans le domaine de l'ACMI et des solutions d'affrètement. »

Jakob Kjellberg, cofondateur et co-gestionnaire de portefeuille chez Njord Partners, a déclaré : « Nous sommes enthousiasmés par les perspectives d'EAA, bien capitalisée, sous une nouvelle direction. Stewart et son équipe sont les mieux placés pour mener à bien la restructuration en cours de la société et fournir des services flexibles, rentables et les plus qualitatifs possibles à nos précieux clients. L'expérience de Stewart dans l'optimisation des opérations et des performances est sans égal et nous savons que l'entreprise prospérera avec lui dans ce nouveau rôle. »

À propos d'euroAtlantic Airways

euroAtlantic Airways est une compagnie aérienne portugaise spécialisée dans les solutions ACMI et charter, qui exploite une flotte diversifiée d'appareils. Basée à Carnaxide et à l'aéroport de Lisbonne, elle offre des services d'affrètement, de location avec équipage et de vols ad hoc à travers le monde. Elle a desservi 719 aéroports dans 176 pays en 30 ans d'activité. euroAtlantic Airways a été rachetée par un consortium comprenant Njord Partners, en novembre 2019.

Pour en savoir plus, consultez : https://www.euroatlantic.pt/en/quem-somos/

À propos de Njord Partners

Njord Partners est un gestionnaire européen d'investissements dans des situations spéciales et un fournisseur de solutions de capital flexible à long terme, principalement pour les entreprises familiales. Établi en 2013, Njord Partners a investi dans 24 entreprises et gère un capital de plus d'un milliard d'euros. L'équipe de Njord a dirigé le redressement de plus de 25 entreprises situées dans 9 juridictions différentes, couvrant 8 industries distinctes.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://njordpartners.com/

17 avril 2024 à 11:35

