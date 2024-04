L'ARTM limite l'indexation de la grille tarifaire 2024-2025 du transport collectif de la région métropolitaine de Montréal





Une indexation responsable de 3 % en moyenne, malgré le contexte financier difficile

MONTRÉAL, le 30 avril 2024 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) présente les changements tarifaires qui seront mis en place le 1er juillet prochain dans le réseau de transport collectif de la région métropolitaine de Montréal. Ceux-ci s'inscrivent dans le cadre de l'indexation annuelle ainsi que de la poursuite de l'harmonisation tarifaire, notamment avec le lissage de certains titres en vue de leur retrait. Les titres de transport collectif permettent aux usagers de profiter d'une offre de service complète incluant l'autobus, le métro, le train, le REM et la navette fluviale, à coût abordable.

« Le transport collectif fait face à des enjeux de financement importants et, malgré tout, la mise à jour tarifaire annuelle est responsable et vise à protéger l'accès aux différents services pour l'ensemble de la population. Le transport collectif demeure un choix judicieux comparativement à l'utilisation d'autres modes de transport plus coûteux et ayant une plus grande empreinte environnementale, comme l'automobile en solo. De plus, avec la mise en service progressive des nouvelles antennes du REM dans le réseau métropolitain, les usagers bénéficieront de plus de flexibilité pour effectuer leurs déplacements. Ainsi, tout est mis en oeuvre afin de maintenir l'offre de service et de favoriser une mobilité plus durable dans la région. », a déclaré Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.

En bref

Indexation moyenne de 3 %, en deçà de l'inflation observée au cours des 12 derniers mois dans la région métropolitaine de Montréal (4,1 %)

Maintien des tarifs des titres 1 et 2 passages Tous modes en zone A et Bus

Poursuite du lissage des titres de l'ancien cadre tarifaire et bus spéciaux liés au REM (ex. : Transit RTL/REM) pour atténuer l'impact sur les usagers

Une indexation responsable qui protège l'abordabilité

À compter du 1er juillet 2024, les titres de la grille tarifaire métropolitaine feront l'objet d'une indexation moyenne pondérée de 3 %. Dans le contexte où une révision du modèle financier du transport collectif est nécessaire, cette mise à jour permet de limiter l'impact de la crise financière sur les usagers.

Le titre 1 passage Tous Modes AB connaîtra une hausse de 0,25 $, suivant la règle de l'arrondi pour faciliter les transactions en argent comptant. Ce titre n'avait pas connu d'augmentation depuis le mois d'octobre 2022. Par ailleurs, les titres bus spéciaux liés au REM continueront d'être ajustés, de façon progressive, jusqu'à ce qu'ils atteignent, en 2026, le coût de leurs équivalents Tous Modes AB, Tous modes ABC ou Tous modes ABCD, puis seront ensuite éliminés. Enfin, le tarif pour le passage en navette fluviale, gelé depuis 2022, sera ajusté à 6 $ dès le début de la saison en mai.

Meilleure harmonisation, plus de simplicité

La refonte tarifaire vise à harmoniser et à simplifier la grille tarifaire des titres de transport dans l'ensemble de la région métropolitaine de Montréal pour faciliter les déplacements des usagers à travers les différents services du réseau. Les titres « Tous modes » permettent d'utiliser, en les combinant ou non, les services de métro, de train, de bus, du REM et des navettes fluviales (certaines catégories) sur le territoire de l'ARTM.

Grilles tarifaires

Pour prendre connaissance des grilles tarifaires du transport collectif régulier qui seront en vigueur à compter du 1er juillet 2024, consultez la section Titres et grilles tarifaires du site Web de l'ARTM : artm.quebec/tarification et pour les grilles tarifaires du transport adapté, consultez la section Transport adapté - Titres et grilles tarifaires du site Web : artm.quebec/titres-ta/ .

À propos de l'ARTM

Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

30 avril 2024 à 07:30

