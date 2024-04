NetJets annonce un partenariat pluriannuel avec The R&A





TROON, Écosse, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- NetJets, le leader mondial de l'aviation privée, a annoncé son partenariat exclusif avec The R&A en tant que fournisseur officiel de jets privés pour The Open. L'accord pluriannuel permet à NetJets d'envoyer des invitations à cet événement prestigieux à ses propriétaires, les particuliers et les entreprises qui sont clients du modèle de propriété de jet privé de NetJets.

NetJets entretient des liens de longue date avec le golf, et le nouveau partenariat renforce cet engagement envers le sport en Europe. Elle débutera avant l'Open qui se tiendra à Royal Troon, en Écosse, du 14 au 21 juillet. Ce partenariat renforce NetJets en tant que principal fournisseur de jets pour les expériences exclusives de golf, offrant aux propriétaires un accès inégalé aux tournois sportifs les plus prestigieux au monde.

Patrick Gallagher, président des ventes, du marketing et des services, a déclaré : « Nous nous engageons à maintenir la norme la plus élevée en matière de voyages pour les golfeurs les plus performants au monde, et le partenariat entre NetJets et The R&A nous permet de faciliter davantage cela. De plus, ce partenariat permettra à NetJets de renforcer l'offre pour nos Propriétaires en leur offrant l'accès à certains des événements les plus exclusifs au monde ; l'un des nombreux avantages que nos Propriétaires tireront en voyageant avec NetJets. Une marque riche en histoire comme The R&A s'aligne sur la réputation impeccable de NetJets, cimentant ainsi le fait que ce partenariat convient parfaitement. »

Neil Armit, directeur commercial chez The R&A, a déclaré : « NetJets a une réputation de renommée mondiale pour son leadership dans l'aviation et son soutien de longue date au golf s'aligne sur notre propre vision visant à assurer que le sport continue de prospérer aujourd'hui et à l'avenir. Nous sommes impatients de travailler avec NetJets alors que nous entamons un nouveau partenariat qui offrira de la valeur aux joueurs qui participent à The Open. »

Plus de 50 golfeurs professionnels choisissent NetJets année après année, dont huit des dix derniers champions de l'Open. Soutenir ces joueurs n'est qu'un exemple de plus de la façon dont le leader de l'industrie incarne son engagement envers le sport. Reconnue mondialement pour son modèle commercial révolutionnaire de propriété partagée, la solide réputation de NetJets s'étend sur plus de 60 ans et a remodelé la façon dont les gens volent en privé. NetJets est fier d'entretenir et d'exploiter plus de 1 000 aéronefs, d'accorder l'accès à plus de 5 000 aéroports et d'employer plus de 8 300 professionnels de l'aviation privée pour fournir un service exceptionnel.

À propos de NetJets

Constitué à l'origine en 1964 sous le nom d'Executive Jet Airways, NetJets établit - et dépasse - les normes de l'industrie depuis plus de 60 ans. Aujourd'hui, NetJets est fière d'être une entreprise de Berkshire à Hathaway connue pour son engagement indéfectible envers la sécurité et le service. Le portefeuille d'entreprises distinctives de NetJets, qui comprend NetJets, Executive Jet Management, QS Partners et QS Security, offre une variété de solutions de voyage personnalisables, y compris des options de propriété partagée, de location et de carte jet, la gestion des avions, le affrètement de jet privé, des services de courtage et d'acquisition et des services de sécurité spécialisés. Cette gamme complète de solutions est la raison pour laquelle tant de voyageurs parmi les plus exigeants au monde choisissent NetJets génération après génération. C'est également parce que NetJets possède la flotte de jets privés la plus grande et la plus diversifiée au monde, ce qui lui donne accès en tout temps même aux destinations les plus éloignées du monde entier. Pour en savoir plus sur le leader de l'aviation privée, visitez netjets.com aujourd'hui.

À propos de The Open

Le 152e Open sera joué au Royal Troon du 14 au 21 juillet 2024.

L'Open est le championnat original du golf. Disputé depuis 1860 sur des parcours de golf emblématiques, il s'agit du championnat majeur le plus international avec des épreuves de qualification sur tous les continents. Pendant une semaine chaque année, la poursuite du célèbre trophée Claret Jug est au coeur du monde sportif, suivi par des millions de fans dans le monde entier.

Mis en scène par The R&A, The Open apporte un avantage économique annuel d'environ 100 millions de livres sterling à sa région d'accueil, tandis que le succès commercial du Championnat soutient le développement du jeu dans le monde entier.

