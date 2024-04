Les régulateurs de vols d'Air Transat votent à 100 % en faveur de la grève





MONTRÉAL, le 30 avril 2024 /CNW/ - Les agents de régulation des vols d'Air Transat, représentés par l'Association canadienne des régulateurs de vols (CALDA), ont donné à leur association un mandat de grève retentissant, soutenu à 100 %, dans leurs négociations avec Air Transat. Le résultat du vote de grève a été livré à Air Transat le 15 avril après l'échec des pourparlers de conciliation menés avec l'aide du gouvernement fédéral et après que la conciliation a pris fin le 2 avril 2024. La période de réflexion obligatoire de 21 jours a pris fin le 23 avril 2024. . Les 28 régulateurs de vols d'Air Transat, établis à Montréal, sont très déçus des progrès des pourparlers. La convention collective des régulateurs de vols d'Air Transat a pris fin le 31 octobre 2022.

« Nous avons fait preuve d'une grande patience en tentant de négocier une nouvelle convention collective avec Air Transat, a déclaré Rob King, président national de l'Association canadienne des régulateurs de vols. « Nos régulateurs de vols sont des professionnels hautement qualifiés qui méritent certainement un contrat qui reflète leur position quant à leurs responsabilités, obligations et redevabilités dans le cadre de leur travail », a déclaré M. King. Les régulateurs de vol sont maintenant en mesure de faire grève.

Les régulateurs de vols sont des professionnels certifiés par Transports Canada; ils préparent le plan de vol, sont en charge du ravitaillement des avions en carburant, surveillent les systèmes de l'avion, surveillent les conditions météorologiques, traitent les urgences en vol, entre autres fonctions très importantes. Les régulateurs de vol d'Air Transat partagent la responsabilité de la surveillance des vols et du contrôle opérationnel avec le commandant de bord. Le régulateur de vol et le commandant de bord s'échangent des renseignements pertinents pour s'assurer que le vol est exploité de la façon la plus sécuritaire possible. Aucun appareil d'Air Transat ne peut décoller sans l'approbation du plan de vol par le régulateur de vol.

