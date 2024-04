Kinaxis Inc. tiendra une conférence téléphonique sur ses résultats financiers du premier trimestre 2024 le 9 mai 2024





Kinaxis® Inc. (TSX : KXS), un leader mondial de l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout, a annoncé aujourd'hui avoir organisé une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats financiers du premier trimestre clos le 31 mars 2024. La conférence aura lieu le jeudi 9 mai à 8 h 30, heure de l'Est, et sera animée par John Sicard, PDG, et Blaine Fitzgerald, directeur financier. Elle sera suivie d'une séance de questions-réponses. La Société publiera ses résultats financiers du premier trimestre dès la clôture des marchés le mercredi 8 mai 2024.

DÉTAILS DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DATE : Jeudi 9 mai 2024 HEURE : 8 h 30, heure de l'Est INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE : https://registrations.events/direct/Q4I9141617384 WEBDIFFUSION : https://events.q4inc.com/attendee/189167848 (disponible pendant trois mois)

Inscription préalable à la conférence

Les investisseurs et les participants doivent s'inscrire à l'avance à la conférence téléphonique. Une fois inscrits, des instructions sur la façon de participer à la conférence téléphonique leur seront automatiquement envoyées par courrier électronique, y compris des informations de connexion et un code unique. Au moment de la conférence, les participants inscrits se connecteront en utilisant les numéros figurant dans le courriel de confirmation et, après avoir saisi leur code personnel unique, ils seront directement admis à la conférence. Il est recommandé de s'inscrire à la conférence au moins 15 minutes avant l'heure de début de celle-ci.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est le leader mondial de l'orchestration de la chaîne logistique d'aujourd'hui. Nous sommes au service des chaînes logistiques et de leurs gestionnaires - au service de l'humanité. De grandes marques mondiales font confiance à nos logiciels pour obtenir l'agilité et la prévisibilité requises pour survivre à la volatilité et aux aléas du monde moderne. Nous associons à notre technique de simultanéité brevetée une approche de l'IA centrée sur l'humain pour permettre aux entreprises de toutes tailles de coordonner leur chaîne logistique d'un bout à l'autre, de la planification stratégique pluriannuelle jusqu'à l'exécution à la seconde près et la livraison sur le dernier kilomètre. Retrouvez toute l'actualité de l'entreprise sur kinaxis.com et suivez-nous sur LinkedIn.

