Le gouvernement du Canada réinvestit dans CANARIE : 176 M$ pour un mandat de cinq ans





OTTAWA, ON, le 17 avril 2024 /CNW/ - CANARIE applaudit la reconduction de son mandat de 2025 à 2030 avec l'injection de 176 M$, dévoilée hier lorsque le gouvernement canadien a déposé son budget de 2024 à la Chambre des Communes

Cet investissement donnera un sérieux coup de pouce à l'indispensable réseau et à son infrastructure sans lesquels notre pays ne pourrait prendre part aux initiatives mondiales en science. Il permettra également de renforcer la cybersécurité dans le milieu canadien de la recherche et de l'éducation et d'élargir les services d'infonuagique qui viennent en aide aux entrepreneurs du Canada.

« Le milieu canadien de la recherche fourmille de scientifiques de premier plan qui s'acharnent à trouver une solution aux problèmes les plus épineux de la planète. L'aide que le gouvernement fédéral leur procure doit continuer d'évoluer afin que notre pays reste aussi solide qu'il l'est présentement dans ce domaine, d'où l'importance du montant investi dans CANARIE par le budget de 2024. Le réseau ultrarapide et internationalement concurrentiel que l'organisme met à la disposition des chercheurs, sa détermination à faire progresser la technologie et le soutien qu'il dispense aux entreprises canadiennes ont une valeur inestimable et je suis emballé à l'idée de voir comment CANARIE continuera de rehausser la recherche au pays par ses activités. » - l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Je tiens à remercier le gouvernement du Canada ainsi qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour les sommes qu'ils ne cessent d'injecter dans CANARIE et la confiance inébranlable qu'ils lui portent », a déclaré Larry Rosia (Ph. D.), président du conseil d'administration de CANARIE. « Avec la reconduction du mandat de CANARIE, le secteur canadien de la recherche et de l'éducation continuera de profiter d'un réseau de calibre mondial ainsi que d'outils et de services en cybersécurité de premier ordre, alors que les entrepreneurs du pays disposeront d'un répertoire toujours plus grand de moyens et de ressources en infonuagique, ce qui concourra à consolider la place de notre pays sur le devant de la scène internationale, en recherche et en innovation. »

« Je suis heureuse de savoir que nous pourrons encore compter sur la collaboration, le soutien et les conseils de nos partenaires provinciaux et territoriaux du Réseau national de la recherche et de l'éducation (RNRE) canadien, des partenaires et intervenants des collectivités que nous desservons, de même que des membres de l'équipe CANARIE », a ajouté Kathryn Anthonisen, présidente et cheffe de direction de CANARIE. « Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec eux en vue d'améliorer encore plus nos outils et nos services, et ainsi paver la voie à des innovations révolutionnaires dont bénéficieront tous ceux qui ont fait du Canada leur patrie. »

Les précisions sur le nouveau mandat de CANARIE, qui couvrira la période de 2025 à 2030, seront annoncées au cours des semaines qui viennent, une fois que l'organisation aura arrêté les modalités de son accord de financement avec ses partenaires du gouvernement.

À propos de CANARIE

SOURCE CANARIE Inc.

17 avril 2024 à 10:34

Communiqué envoyé leet diffusé par :