Yoshua Bengio fait partie de la liste annuelle TIME100 des 100 personnes les plus influentes au monde du magazine américain TIME





NEW YORK, le 17 avril 2024 /CNW/ - Le prestigieux magazine américain TIME a nommé Yoshua Bengio, fondateur et directeur scientifique de Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle et professeur titulaire à l'Université de Montréal, au sein de l'édition 2024 de sa liste TIME100, qui recense chaque année les 100 personnes les plus influentes au monde.

Voir le profil de Yoshua Bengio : https://time.com/6964962/yoshua-bengio/

Voir la liste complète ici : time.com/time100

« Je suis ravi de recevoir cette distinction aujourd'hui. Il s'agit à mon avis d'une belle preuve que mes efforts de sensibilisation de la dernière année résonnent, et que les citoyens, les gouvernements et les médias comprennent de mieux en mieux l'importance d'encadrer de toute urgence le développement et le déploiement des systèmes d'IA de pointe. Ce travail de conscientisation est primordial car ces systèmes puissants ont déjà des répercussions majeures sur nos vies et nos sociétés, et cette tendance s'accélèrera probablement beaucoup au cours des prochaines années et décennies », a déclaré le professeur Yoshua Bengio, directeur scientifique de Mila et professeur à l'Université de Montréal.

La liste TIME100, établie par le prestigieux magazine américain TIME, reconnaît l'impact, l'innovation et les réalisations des personnes les plus influentes du monde. Parmi les autres personnalités figurant au sein du palmarès 2024, on retrouve notamment le PDG de Nvidia Jensen Huang, la personnalité publique russe Yulia Navalnaya et le joueur professionnel de football américain Patrick Mahomes.



Dans le cadre de sa nomination, le professeur Bengio se rendra à New York pour participer au TIME100 Summit le 24 avril 2024 et au TIME100 Gala le 25 avril 2024.

La liste complète et les hommages qu'elle présente figurent dans le numéro du 29 avril 2024 du magazine TIME, disponible en kiosque le vendredi 19 avril, et dès maintenant sur le site time.com/time100.

« Plusieurs des qualités qui distinguent notre fondateur Yoshua Bengio se reflètent dans les valeurs de Mila et inspirent notre organisation. C'est le cas de son courage : que ce soit celui de rallier des écosystèmes d'IA québécois et canadien correspondant à ses convictions humanistes, ou celui de prendre la parole pour réclamer un encadrement responsable de l'IA. Nous le félicitons aujourd'hui pour sa désignation en tant que personnalité influente, et nous le remercions pour le rôle de premier plan qu'il exerce au sein de notre communauté, et dans le monde entier. », a déclaré Valérie Pisano, présidente et cheffe de la direction de Mila.

SOURCE Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle

17 avril 2024 à 09:30

