Medit lance le révolutionnaire i900, un système de numérisation intraorale visant à redéfinir l'expérience de numérisation pour les cliniques dentaires du monde entier





Le Medit i900 est doté d'une technologie de pointe pour une numérisation plus fluide et plus simple, une manipulation confortable et une meilleure qualité de numérisation

SÉOUL, Corée du Sud et LONG BEACH, Californie, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- Medit ( www.medit.com ), l'un des principaux fournisseurs de scanners 3D dentaires et de solutions de dentisterie numérique, présente le scanner intraoral Medit i900, qui établit une nouvelle norme en matière de vitesse, de précision et de confort.

« La beauté du Medit i900 réside dans son design élégant et unibody, a déclaré Michael Lee, directeur technique de Medit. Sa simplicité cache une innovation complexe. L'i900 est léger et facile à manipuler, mais offre la technologie la plus avancée à ce jour. »

Le Medit i900 redéfinit le processus de numérisation grâce aux fonctionnalités intuitives Touch Band et Touch Pad. Son fonctionnement sans bouton permet un contrôle sous tous les angles et offre une expérience confortable pour toutes les tailles de main. D'autres fonctionnalités avancées du scanner permettent de rationaliser les flux de travail et d'optimiser les soins aux patients.

L'i900 possède un design très léger, pesant seulement 165 grammes, trois tailles d'embouts et une ergonomie améliorée permettant un contrôle absolu de la numérisation depuis n'importe quelle position.

Le moteur optique de troisième génération, doté d'une caméra 10 bits, offre un champ de vision plus large et plus profond, une précision accrue et des détails plus précis, et des données de numérisation plus fluides. Il assure également une capture impeccable dans des conditions difficiles, notamment avec du métal hautement réfléchissant ou des tissus mous saignants.

Découvrez le retour haptique et lumineux en temps réel, naviguez sans effort avec la bande tactile à 360° et personnalisez les commandes via le pavé tactile interactif et le menu tactile.

« L'i900 simplifie le processus de numérisation, a déclaré Han Ryu, directeur de la croissance et de la stratégie de Medit. Grâce aux commandes intuitives du Touch Band et du Touch Pad à 360°, les praticiens peuvent accéder à notre moteur optique révolutionnaire en quelques clics seulement. Nous avons conçu l'i900 pour qu'il soit le plus pratique et le plus efficace possible ».

Le Medit i900 est alimenté par Medit Link, la plateforme logicielle ouverte de l'entreprise, qui donne accès à une suite d'applications dentaires gratuites qui encouragent la productivité et améliorent les soins aux patients. Le système fournit des mises à jour logicielles adaptatives pour améliorer les fonctionnalités intelligentes, les consultations avec les patients et les communications avec les laboratoires.

Commandez dès aujourd'hui le Medit i900 et découvrez l'avenir de la dentisterie numérique : https://www.medit.com/medit-i900-intraoral-scanner/

Découvrez le Medit i900 en action lors de ces prochains événements :

ThriveLive, Las Vegas, Nevada (du 2 au 4 mai)

(du 2 au 4 mai) AAO, Nouvelle-Orléans, Louisiane (du 3 au 6 mai)

CDA, Anaheim, Californie (du 15 au 17 mai)

BDCDS, Birmingham, Royaume-Uni (du 17 au 18 mai)

SIDEX, Séoul, Corée du Sud (du 7 au 9 juin)

DDS Berlin , Berlin , Allemagne (du 28 au 29 juin)

À propos de Medit

MEDIT est un fournisseur mondial de scanners intraoraux 3D et d'une plateforme de dentisterie numérique tout-en-un, basée sur sa technologie de pointe brevetée. L'entreprise développe également des logiciels innovants pour la dentisterie numérique, qui soutiennent les flux de travail collaboratifs entre les cliniques dentaires, la technologie et les laboratoires.

Le siège social de Medit est situé à Séoul, en Corée du Sud, depuis sa création en 2000. L'entreprise a également des représentants basés sur le continent américain et en Europe, et dispose d'un réseau mondial de distributeurs dans plus de 100 pays. Consultez le site officiel de MEDIT pour obtenir des informations détaillées sur les produits et les logiciels MEDIT, ainsi que la chaîne YouTube officielle de MEDIT et les réseaux sociaux pour obtenir d'autres informations.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2398335/Medit_launches_revolutionary_i900_intraoral_scanning_system_set_redefine_scanning.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg

30 avril 2024 à 03:00

