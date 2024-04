ShapeBlue, la société spécialisée dans CloudStack, annonce une collaboration avec proIO pour offrir des services de cloud privé en Allemagne, afin de répondre à la demande croissante dans la région





FRANCFORT, Allemagne, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- ShapeBlue , un leader dans la fourniture de services d'ingénierie et de support CloudStack, annonce un partenariat avec proIO, un fournisseur allemand de cloud privé qui soutient les PME de divers secteurs grâce à ses solutions d'Infrastructure-as-a-Service (IaaS) et d'hébergement gérées. Cette coopération marque une avancée majeure dans le développement de l'infrastructure cloud et du soutien pour les organisations de la région, avec la mise en place d'Apache CloudStack comme plateforme IaaS.

Les deux entreprises reconnaissent les avantages de maintenir le contrôle sur leur infrastructure cloud et de collaborer avec un partenaire fiable pour bénéficier d'une solution IaaS entièrement gérée. Opter pour un environnement de cloud privé géré assure une meilleure maîtrise des coûts, renforce les mesures de sécurité, optimise les investissements matériels, garantit la flexibilité et la conformité aux réglementations. En utilisant CloudStack pour orchestrer leur environnement informatique, les entreprises peuvent adapter leur infrastructure à leurs besoins spécifiques tout en exploitant efficacement leurs ressources existantes.

Giles Sirett, le PDG de ShapeBlue , a déclaré : « Grâce à notre partenariat avec proIO, nous répondons aux besoins des PME allemandes en matière de cloud géré de qualité. Nous nous concentrerons sur l'adoption de technologies open source pour les aider à maîtriser leurs coûts et à garantir la fiabilité de leurs services.

ShapeBlue bénéficie d'une présence mondiale, avec des clients dans 19 pays. Motivés par la volonté des organisations de rapatrier leurs charges de travail cloud et par les évolutions du marché, nous visons, avec proIO, à reproduire le succès que nous avons connu sur d'autres marchés. »

proIO et ShapeBlue s'associent pour aider les entreprises en Allemagne à tirer parti du potentiel de la technologie open source, soutenue par un accompagnement fiable.

« Grâce à notre expertise et à nos solutions éprouvées, nous développerons des solutions innovantes et garantirons des résultats optimaux. Nous sommes convaincus que ce partenariat ouvrira de nouvelles opportunités et nous permettra d'accomplir encore davantage ensemble. Nous sommes impatients de collaborer avec ShapeBlue pour créer des solutions visionnaires et soutenir au mieux nos clients », a déclaré Swen Brüseke, PDG de proIO.

Cette nouvelle collaboration permet aux entreprises allemandes de bénéficier de la présence locale de proIO, de son expérience en tant qu'intégrateur CloudStack et de l'expertise cumulée de ShapeBlue dans la conception et la construction d'infrastructures cloud, réseau et stockage complexes avec Apache CloudStack.

proIO

proIO est une entreprise allemande fournissant des services de cloud privé qui soutient les PME allemandes grâce à ses solutions d'Infrastructure-as-a-Service et d'hébergement géré. Son siège se trouve à Francfort, en Allemagne.

ShapeBlue

ShapeBlue est le principal intégrateur indépendant des technologies CloudStack à l'échelle mondiale. Il se spécialise dans la conception et la mise en oeuvre d'infrastructures cloud IaaS pour des déploiements en cloud privé et public.

30 avril 2024 à 03:00

