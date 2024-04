Forrester annonce le programme complet du CX Summit EMEA 2024





Forrester (Nasdaq : FORR) annonce aujourd'hui le programme complet de son CX Summit EMEA qui se tiendra à Londres (et en streaming) du 24 au 26 juin 2024. Aujourd'hui, les clients attendent des services plus personnalisés qui reflètent leurs préférences et comportements uniques. Avec les avancées de l'IA, les entreprises ont maintenant la possibilité d'intégrer des outils d'IA générative avec des capacités humaines pour offrir des expériences client (CX) plus intuitives et réactives qui promeuvent la fidélité et la satisfaction. Toutefois, les différences socio-économiques et culturelles en Europe, combinées aux nouvelles réglementations en matière d'IA, posent un défi, nécessitant une compréhension approfondie de la manière d'intégrer efficacement les expériences humaines et l'IA, tout en gérant le nouveau paysage réglementaire complexe.

Avec des expériences immersives, des présentations, des études de cas et des séances en petits groupes, le CX Summit EMEA proposera les dernières études et cadres pour aider les responsables marketing, relation client (CX), numérique et B2C à comprendre comment l'IA transformera les interactions client et commerciales à l'avenir.

Session à ne pas manquer :

Résoudre le dilemme du client et de l'IA : être ou ne pas être. Cette session d'ouverture décrit les règles et les exigences émergentes en matière d'IA, et ce que les entreprises doivent faire pour instaurer la confiance et réussir dans un avenir axé sur l'IA.

Comment les équipes CX peuvent tenir la promesse de l'IA générative. Au cours de cette session, les responsables CX apprendront à anticiper les changements que l'IA générative créera dans leurs équipes.

Étapes clés pour réussir sa stratégie de talents à l'ère de l'IA. Cette session expliquera pourquoi l'acquisition de talents se heurte à la pression des candidats dotés d'IA et identifiera les outils nécessaires pour réussir dans un monde restreint en talents.

Ignorer la hype pour se concentrer sur la manière de tirer le meilleur parti de l'IA (générative). Cette session dévoile comment éviter les pièges les plus courants et anticiper les actions clés nécessaires pour réussir avec l'IA générative.

La durabilité aujourd'hui, pas demain : l'IA va booster la révolution du marché "vert". Dans cette session, comprenez comment appliquer l'IA à l'échelle des cas d'utilisation de la responsabilité environnementale.

Aligner l'expérience client (CX), le numérique et la technologie sur les indicateurs qui comptent. Cette session traite des mesures CX que les entreprises doivent utiliser pour favoriser l'alignement interne.

Le CX Summit EMEA mettra également à l'honneur le lauréat du Customer-Obsessed Enterprise Award - EMEA 2024 de Forrester, qui récompense les entreprises qui stimulent la réussite commerciale en plaçant les clients au centre de leur stratégie et de leurs opérations de leadership. En outre, les participants peuvent suivre le cours de certification CX de Forrester, participer au Programme de leadership féminin de Forrester et participer au GenAI Hackathon, une session de réseautage interactive qui explorera les forces et les faiblesses des outils d'IA. Les hauts dirigeants peuvent participer à l'Executive Leadership Exchange, un programme exécutif sur invitation, pour s'inspirer du leadership éclairé de Forrester présenté lors de la conférence et discuter des meilleures pratiques alignées sur les priorités exécutives.

« L'intégration des outils d'IA et des capacités humaines est l'avenir de l'expérience client ; toutefois, avec de nouvelles législations sur l'IA à l'horizon, les décideurs européens naviguent dans des eaux inexplorées », déclare Martin Gill, vice-président et directeur de recherche, Forrester. « Le CX Summit EMEA aidera les responsables de la CX, du marketing et du numérique à comprendre l'impact que ces nouvelles réglementations auront sur leurs activités et comment ils peuvent intégrer avec succès l'IA dans leurs stratégies CX afin de répondre aux besoins changeants des clients, maintenant et à l'avenir. »

