Uber Pologne renforce la sécurité et la rapidité de vérification des chauffeurs grâce aux solutions de Regula





Les lecteurs de documents Regula 70X9 sont expédiés à trois centres de vérification Uber, à Varsovie, à Cracovie et à Poznan, qui servent de centres dédiés où les chauffeurs envoient leurs permis de conduire et leurs pièces d'identité pour y être vérifiés scrupuleusement. La livraison est assurée par le distributeur polonais de Regula, Korporacja Wschód (KW), où les experts en criminalistique ont également dispensé une formation spéciale sur l'utilisation de ces nouveaux dispositifs.

Le lecteur Regula 70X9 est devenue l'élément central de la mission d'Uber qui a pour objectif d'améliorer ses protocoles de sécurité. Il permet aux employés d'Uber d'effectuer tout un ensemble de vérifications servant à authentifier une pièce d'identité. Le lecteur identifie automatiquement le type de document, lit les données dans toutes les zones de la pièce d'identité, notamment la zone visuelle, la zone de lecture automatique (MRZ), les puces RFID (identification par radiofréquence) et les codes-barres, et procède ensuite à une comparaison croisée des données textuelles et graphiques obtenues. En outre, les lecteurs de documents fournis sont équipés de la technologie de vérification automatique de l'authenticité. Cette technologie repose sur des vérifications automatisées qui évaluent rapidement l'intégrité des pièces d'identité fournies, en détectant tout signe de falsification ou d'altération. Toutes ces caractéristiques, ainsi que les sources lumineuses intégrées, réduisent considérablement tout risque de vérification erronée de pièces d'identité falsifiées.

Le flux de travail actuel effectué par les employés d'Uber est le suivant :

Étape 1. Comparaison entre les pièces d'identité fournies par le chauffeur et celles téléchargées dans l'application Uber.

Étape 2. Vérification du certificat de vérification des antécédents.

Étape 3. Vérification de l'authenticité du passeport ou de la carte d'identité et du permis de conduire à l'aide du lecteur Regula 70X9.

Étape 4. Prendre la photo de profil d'un chauffeur.

Étape 5. Finaliser la vérification dans le système : saisie des données, téléchargement des pièces d'identité et de la photo de profil.

« Le processus de contrôle personnel des chauffeurs était, et reste encore, un défi logistique majeur ; cependant, nous sommes convaincus que nos efforts contribueront à améliorer la sécurité dans les transports. Grâce au lecteur Regula, la première étape s'est déroulée sans problème. Ce processus, bien que long, est certainement efficace », déclare Marcin Konrad Moczyrog, directeur et responsable mondial d'Uber Rides pour l'Europe centrale et orientale.

Avant l'intégration du lecteur Regula 70X9, les pièces d'identité des chauffeurs étaient vérifiées par les employés d'Uber, soit manuellement, soit à l'aide d'une application basée sur des algorithmes d'IA. L'ancienne méthode comportait deux problèmes : elle prenait du temps et n'assurait pas de protection contre les pièces d'identité extrêmement bien falsifiées.

« La falsification des pièces d'identité est en constante augmentation, et comme la falsification est de plus en plus sophistiquée, les contrôles manuels ne suffisent plus. Certaines caractéristiques de sécurité inhérentes aux pièces d'identité ne peuvent être vérifiées qu'à l'aide d'équipements spéciaux ou de solutions logicielles. Nous sommes honorés que nos dispositifs soient devenus la pierre angulaire d'un processus de vérification repensé chez Uber et sommes heureux de voir qu'il porte ses fruits », déclare Maris Kaminskis, directeur exécutif de Regula Europe.

À propos d'Uber

Uber est une application technologique qui met en contact des passagers et des chauffeurs et qui a révolutionné la façon dont les gens se déplacent. Depuis sa création en 2009, Uber a connu une croissance exponentielle, élargissant ses activités à de nombreuses villes dans le monde. Uber est opérationnel dans plus de 10 000 villes dans plus de 71 pays, ce qui en fait l'une des plus grandes plateformes de covoiturage au monde.

En Pologne, Uber est disponible dans 25 localités.

À propos de Korporacja Wschód

Fondée en 1995, Korporacja Wschód est une entreprise familiale qui n'a cessé d'évoluer afin de répondre aux besoins dynamiques des secteurs high tech. Distributrice des produits Regula en Pologne depuis 1996, nous nous sommes imposés comme un maillon essentiel dans la fourniture de solutions technologiques à divers organismes chargés de l'application de la loi et de la sécurité. Notre expertise recouvre le développement, l'intégration, la mise en oeuvre et la distribution d'équipements de technologie avancée, destinés principalement aux douaniers, à la police, à l'armée et à une série d'entreprises et d'institutions non gouvernementales. Notre collaboration avec Regula, leader dans le domaine des technologies médico-légales, souligne notre engagement à offrir des solutions de pointe en matière de vérification et de sécurité des documents.

En savoir plus sur le site suivant https://korporacjawschod.pl.

À propos de Regula

Grâce à notre expérience plus que trentenaire de la recherche médico-légale et à notre bibliothèque de modèles de documents ? la plus riche au monde ? nous créons des technologies révolutionnaires en matière de vérification de documents et de biométrie. Nos solutions matérielles et logicielles permettent à plus d'un millier d'organisations et 80 autorités de contrôle des frontières dans le monde de fournir un service client de premier ordre sans compromettre la sûreté, la sécurité ni la rapidité.

Regula a été nommée fournisseur représentatif dans le guide de marché Gartner® pour la vérification d'identité en 2023.

Pour plus d'informations, visiter le site Web : regulaforensics.com.

