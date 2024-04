La Fédération de la police nationale réagit au budget fédéral 2024-2025





OTTAWA, ON, le 16 avril 2024 /CNW/ - Voici une déclaration de Brian Sauvé, président, et directeur général de la Fédération de la police nationale, en réponse au budget 2024 du gouvernement fédéral, déposé aujourd'hui:

La Fédération de la police nationale réagit au budget fédéral 2024-2025

"Cet après-midi, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déposé le budget 2024 intitulé "Une chance équitable pour chaque génération", qui vise principalement à atténuer la crise du logement et à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens.

Bien qu'il y ait quelques nouvelles initiatives en matière de sécurité publique, nous sommes déçus de constater l'absence d'investissements visant à garantir que nos membres disposent de ce dont ils ont besoin pour répondre aux besoins en matière de services de police, y compris en matière de ressources humaines, d'autant plus que les communautés à travers le Canada se développent et que la nature de la criminalité évolue. Ce gouvernement n'a pas écouté les Canadiens, les partenaires contractuels et les nombreux rapports récemment publiés qui réclament davantage de ressources pour la GRC.

La Fédération de la police nationale (FPN) a travaillé d'arrache-pied pour que la GRC reste un employeur compétitif et attractif pour les aspirants policiers et les policiers actuels. En 2021, la FPN a négocié sa toute première convention collective pour les membres de la GRC, qui a vu les salaires des membres augmenter pour être comparables à ceux des autres services de police du Canada.

La FPN, en partenariat avec la GRC, a travaillé d'arrache-pied pour que la GRC demeure un employeur de choix grâce à diverses initiatives conçues pour attirer et retenir les agents. Grâce à ces efforts, l'année dernière, plus de 14 450 candidats ont postulé à la GRC à l'échelle nationale. Nous avons élargi le programme des policiers d'expérience et, par conséquent, l'année dernière, plus de 600 agents d'autres services de police, de l'armée et d'autres organismes de sécurité publique ont rejoint la GRC. D'autres initiatives comprennent la mise en oeuvre d'ententes de pré-affectation pour les cadets qui souhaitent retourner dans leur province d'origine après avoir obtenu leur diplôme.

Mais il reste encore beaucoup à faire pour veiller à ce que la GRC dispose de ressources suffisantes pour faire face à l'évolution de la criminalité. Nous continuerons à défendre les intérêts de nos membres pour veiller à ce que leurs besoins et ceux de tous les Canadiens en matière de sécurité publique soient satisfaits."

À propos de la Fédération de la police nationale

La Fédération de la police nationale (FPN) représente environ 20 000 membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au pays et à l'étranger. Nous sommes le plus important syndicat de policiers au Canada. La FPN a à coeur l'amélioration de la sécurité publique pour tous les Canadiens, y compris nos membres, en préconisant des investissements indispensables dans le continuum de la sécurité publique. Cela comprend des investissements dans les ressources policières et l'équipement moderne, ainsi que dans les programmes sociaux, notamment les mesures de soutien en matière de santé, de toxicomanie et de logement, afin d'améliorer la sécurité et la qualité de vie dans les nombreuses collectivités que nous desservons, petites et grandes, partout au Canada.

Pour plus d'informations : https://npf-fpn.com/

SOURCE National Police Federation

16 avril 2024 à 20:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :