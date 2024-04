Nomination de la présidente et chef de la direction de Santé Québec; réaction de la FTQ





MONTRÉAL, le 29 avril 2024 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec prend acte des nominations des premiers dirigeants de Santé Québec et veut leur donner la chance de réaliser le mandat confié par le gouvernement de remettre sur les rails un système de santé qui craque de toutes parts. La FTQ veut assurer l'équipe de direction de toute sa coopération et souhaite rencontrer les nouveaux dirigeants rapidement afin de leur faire part des préoccupations des travailleuses et travailleurs qu'elle représente.

La FTQ a toujours été pragmatique. Le réseau de la santé au Québec est en crise depuis des décennies et veut croire aux changements qui sont proposés. La centrale partage les mêmes objectifs que le ministre de la Santé, soit de donner à la population du Québec les services publics qu'elle mérite. Le ministre Dubé a pris le temps de choisir son équipe et de confier à une femme ce poste clé qui, nous le souhaitons, permettra de revaloriser le travail du personnel du secteur de la santé. La FTQ s'engage à travailler en pleine coopération avec son équipe pour atteindre ces objectifs communs.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

29 avril 2024

