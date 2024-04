Shanghai Electric publie un rapport ESG mettant en lumière ses réalisations en matière de développement durable en 2023





La consommation de charbon standard a été réduite de 3 234 tonnes, et les émissions de CO2 de 8 409 tonnes. La consommation d'eau a diminué de 40 %.

L'investissement de la Société dans la protection de l'environnement a augmenté pour passer à 70 millions de yuans.

Shanghai Electric continue d'être à l'avant-garde des technologies vertes, réalisant de multiples percées dans l'innovation technologique entraînant de faibles émissions de carbone, avec des investissements dans la R-D atteignant leur plus haut niveau en cinq ans.

SHANGHAI, 29 avril 2024 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK :2727, SSE : 601727) a annoncé avoir publié son rapport 2023 sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui met en lumière ses efforts en matière de développement durable dans l'ensemble de ses activités tout au long de l'année. Ce tout dernier rapport, le huitième depuis son premier publié en 2016, offre un aperçu des jalons technologiques franchis par Shanghai Electric au sein de ses trois principaux secteurs d'activité - les équipements énergétiques, les équipements industriels et les services intégrés - grâce auxquels la Société contribue à la transformation verte et à la réduction des émissions de carbone dans des pays comme la Chine, le Pakistan et les Émirats arabes unis.

« Chez Shanghai Electric, nous accordons la priorité à l'innovation dans les technologies vertes, en accélérant le développement à faibles émissions de carbone tout en nous concentrant sur l'investissement écologique dans le cadre de nos efforts visant à être plus actifs dans la lutte contre les problèmes climatiques mondiaux. L'an dernier, nous avons élargi la coopération sur des projets écologiques dans les domaines du transport, de l'énergie et des infrastructures, contribuant à stimuler la croissance économique avec un impact environnemental minimal. En 2023, Shanghai Electric a continué de prendre des mesures pour soutenir le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, en privilégiant les échanges internationaux sur la crise climatique en soutenant la COP28 et en contribuant de manière efficace à la décarbonation », a déclaré Wu Lei, président de Shanghai Electric.

Progrès importants vers le développement durable grâce à l'innovation technologique

L'an passé, Shanghai Electric a intensifié ses investissements afin de développer de nouvelles technologies et de nouveaux produits visant à stimuler la décarbonation et la protection du climat mondial. En 2023, les dépenses en recherche et développement (R-D) de l'entreprise ont atteint 5,381 milliards de yuans, soit leur niveau le plus élevé de ces cinq dernières années. Les derniers travaux de Shanghai Electric dans la technologie de l' hétérojonction (HJT) et dans les modules bifaciaux de type N ont permis à l'entreprise de renforcer son portefeuille de produits solaires, où le pourcentage d'investissement en R-D a augmenté de 33,5 %. Les lancements de nouveaux produits en 2023, dont l'éolienne en mer de 16 MW alimentée par la plateforme Poseidon , le système de stockage d'énergie contenant du vanadium à débit liquide de 500 kW et l' électrolyseur alcalin de 2 000 Nm3/H , ont constitué de nouvelles prouesses technologiques pour Shanghai Electric. Les efforts de R-D ont permis à la Société d'acquérir 2 931 brevets.

« 2023 a été une année d'innovation pour Shanghai Electric. Pour nous, la technologie est la principale force productive qui fait progresser nos activités, tandis que nous renforçons notre positionnement dans l'industrie des énergies vertes, en mettant l'accent sur le développement d'équipements énergétiques, d'équipements industriels et de services intégrés pour promouvoir la transformation et la modernisation industrielles », a déclaré Liu Ping, président de Shanghai Electric.

En 2023, Shanghai Electric a su tirer parti de ses avantages stratégiques et de son expertise industrielle pour proposer des solutions vertes à un plus grand nombre d'entreprises énergétiques et industrielles, contribuant de cette façon à la transformation et au développement écologiques avec de faibles émissions de carbone. Shanghai Electric a participé à la construction de la première centrale nucléaire de quatrième génération au monde et d'un générateur au charbon à double réchauffe ultra-supercritique, dont la faible consommation de charbon constitue un nouveau record mondial. Par ailleurs, le projet phare de Shanghai Electric, le premier projet au monde d'éoliennes flottantes intégrant des activités de pêche, a été achevé au cours de l'année, ses solutions allant dans le sens de la transformation verte pour la Chine, les Émirats arabes unis , le Pakistan , la Serbie, la Malaisie, le Royaume-Uni , l'Ouzbékistan et plus encore.

Les parcours professionnels diversifiés favorisent le développement professionnel des employés

Shanghai Electric continue d'améliorer les possibilités d'apprentissage et d'avancement professionnel pour ses employés, en leur proposant des programmes de perfectionnement et de reconversion. La Société favorise une culture d'inclusion, assurant la croissance continue et l'adaptabilité de sa main-d'oeuvre dans un paysage mondial en évolution rapide. En 2023, la Société a organisé des séminaires et des programmes de formation pour les travailleurs techniques et d'encadrement jeunes et d'âge moyen, a publié un livre blanc sur la gestion de la santé au travail, a pris des mesures pour renforcer la sensibilisation à la sécurité au travail, et a organisé toute une gamme d'activités visant à enrichir l'expérience des employés et à améliorer leur employabilité.

Soutenir le développement communautaire et améliorer les moyens de subsistance locaux

En 2023, Shanghai Electric a investi 30,433 milliards de yuans dans la construction rurale en Chine, ceci incluant des dons à hauteur de 5,088 millions de yuans faits par la Société et ses filiales pour améliorer les infrastructures et les moyens de subsistance au niveau local. À Dubaï, Shanghai Electric a travaillé avec les communautés locales pour développer un système de gestion SSE (santé, sécurité et environnement) dans le but d'améliorer l'environnement écologique et la biodiversité dans les zones se trouvant à proximité du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Shanghai Electric a par ailleurs fourni des climatiseurs et des ordinateurs aux communautés vivant à proximité du projet intégré de mine de charbon et d'électricité dans la région du Thar au Pakistan et qui ont été touchées par plusieurs catastrophes naturelles, et a construit un hôpital de 10 000 mètres carrés, appelé « hôpital mobile » par les résidents. Pendant la fête de l'Aïd el-Fitr 2024, Shanghai Electric a également fait don de produits alimentaires et de légumes à des villages voisins dans le cadre de son initiative visant à relier les communautés locales et à promouvoir le multiculturalisme.

Veuillez consulter https://www.shanghai-electric.com/listed_en/upload/resources/file/2024/04/28//101437.pdf pour lire la suite du rapport.

29 avril 2024

