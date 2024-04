L'exposition de Chengdu ouvre la voie au commerce international





CHENGDU, Chine, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- L'exposition horticole internationale 2024 de Chengdu a débuté vendredi, attirant des centaines d'exposants de plus de 30 pays.

En amont de l'événement, le Centre d'ouverture et de coopération internationale de Chengdu a organisé plusieurs séminaires entre des entreprises locales et des délégations de villes d'outre-mer qui entretiennent des liens amicaux avec Chengdu. Jeudi, un groupe de Ljubljana, capitale de la Slovénie et ville jumelle de Chengdu, a rencontré des entreprises locales spécialisées dans la protection de l'environnement.

« Nous sommes très reconnaissants au centre de nous avoir invités à cette réunion », a déclaré Zeng Xi, directeur du département d'investissement et de développement de Chengdu Environment and Investment Urban Management Service, une filiale en propriété exclusive du Chengdu Environment Group.

« Nous avons trouvé des domaines d'intérêt commun entre notre groupe et Ljubljana, tels que les ressources renouvelables, la conservation écologique et les nouvelles énergies photovoltaïques », a indiqué M. Zeng, ajoutant qu'il espérait établir un canal de communication efficace entre les deux parties en vue d'une coopération future.

Dejan Crnek, vice-maire de Ljubljana, a commenté : « Nous avons l'intention de collaborer avec Chengdu dans le secteur des transports durables. Nous savons tous que la ville possède des industries de pointe dans le domaine des véhicules à hydrogène et des batteries, et nous espérons introduire ces technologies dans notre ville afin d'accroître l'efficacité opérationnelle urbaine. À mon retour, je recommanderai les entreprises de Chengdu aux départements concernés, et je pense qu'il y aura des opportunités de coopération. »

Des représentants de Fergana, en Ouzbékistan, ont également visité le centre jeudi et ont rencontré des entreprises locales dans les domaines du commerce, de l'économie, de l'industrie et du tourisme culturel. Parmi les entreprises de Chengdu participantes figurait Gioneco, un développeur de plateformes numériques urbaines, qui a lancé des projets en Ouzbékistan.

« Nous avons préparé nos projets en Ouzbékistan depuis 2022 et nous nous sommes implantés à Fergana, a expliqué Liu Yong, directeur du département de développement du marketing de Gioneco. Nous devrions pouvoir accéder à davantage de ressources internationales dans un avenir proche grâce au soutien du centre. Entre-temps, nous prévoyons de faire venir nos amis d'affaires d'Ouzbékistan à Chengdu, afin d'aider les entreprises locales à accéder au marché international et de promouvoir le commerce bilatéral. »

Exprimant son admiration pour l'environnement commercial de Chengdu, Azimjon Yuldashev, directeur du département de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ouzbékistan dans la région de Fergana, a déclaré qu'il espérait voir une plateforme de coopération établie par le centre pour aider davantage d'entreprises chinoises à se développer en Ouzbékistan et pour aider les entreprises ouzbèkes à s'implanter en Chine.

