Budget fédéral 2024-2025 : un appui salutaire à l'habitation mais des signaux inquiétants pour l'investissement privé et pour les finances publiques du Canada





MONTRÉAL, le 16 avril 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte du budget déposé aujourd'hui par l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances du Canada.

« La Chambre salue certaines mesures qui profiteront directement à la métropole et à sa base d'affaires. Nous accueillons très favorablement la création du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement doté d'une enveloppe de 6 milliards sur 10 ans. Ce fonds permettra de financer la construction d'infrastructures essentielles au développement de l'habitation à Montréal. Il s'agissait d'ailleurs d'une des deux demandes prébudgétaires formulées par la Chambre. Il faudra maintenant s'assurer que ces sommes sont déployées rapidement. Le secteur privé est prêt à redévelopper des secteurs stratégiques selon les principes de densité intelligente. À Montréal, des projets dans les quartiers Bridge-Bonaventure et Namur-Hippodrome pourraient démarrer rapidement et loger à terme des dizaines de milliers de citoyens. Nous saluons aussi la création d'un groupe de travail sur l'investissement dans les aéroports par les fonds de pension canadiens. C'était la seconde demande formulée dans notre mémoire prébudgétaire, et elle a été entendue », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Toutefois, le budget déposé aujourd'hui accroît les inquiétudes concernant l'évolution des finances du Canada. Depuis 15 ans, le gouvernement fédéral affiche un déficit chaque année - globalement, cela représente une augmentation de près de 700 milliards de dollars d'endettement collectif. Rien dans les déclarations de la ministre Freeland ne permet d'envisager un retour à l'équilibre budgétaire dans un proche avenir. C'est inquiétant », a poursuivi Michel Leblanc.

« Cette enfilade de déficits laisse craindre des hausses d'impôt éventuelles. Déjà cette année, le budget comporte une hausse d'impôt sur les gains en capital des particuliers et des entreprises. Ce type de signal fiscal réduit l'intérêt de prendre des risques et d'investir, alors même que le niveau d'investissement privé au Canada est nettement inférieur à celui observé aux États-Unis. Or, ce niveau moindre d'investissement explique en partie la faiblesse des gains de productivité au Canada. Il aurait plutôt fallu stimuler la croissance et la productivité », a précisé Michel Leblanc.

« Parmi les autres mesures, notons l'appui à la culture et à nos festivals. Nous saluons aussi l'investissement de 2,4 milliards de dollars pour le déploiement de l'intelligence artificielle dans les PME. Ces investissements amélioreront nos capacités de recherche et accéléreront l'adoption de solutions innovantes par nos entreprises, tout en renforçant le pôle montréalais de l'IA. Nous accueillons également très favorablement l'investissement de 8,1 milliards de dollars en défense, alors que les tensions géopolitiques sont de plus en plus fortes. Il faudra s'assurer que ces sommes renforcent les entreprises d'ici qui sont en mesure de concevoir et de produire des équipements militaires d'avenir », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

16 avril 2024 à 19:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :