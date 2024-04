L'industrie de la construction nécessite des investissements majeurs, alors que le budget 2024 focus sur le logement





Une vision audacieuse et un plan d'investissement sont nécessaires pour relever les défis en matière de logement et d'infrastructures.

Ottawa, ON, le 16 avril 2024 /CNW/ - La stratégie du gouvernement fédéral en matière de logement est un pas dans la bonne direction pour construire davantage de logements, mais des investissements importants sont nécessaires pour répondre aux besoins critiques en matière d'infrastructures, selon l'industrie de la construction du Canada.

Le plan du gouvernement fédéral annoncé dans ce budget, ainsi que les mesures prises dans le cadre de l'énoncé économique de l'automne 2023, promettent au moins 1,2 million de nouveaux logements pour les Canadiens, au-delà de ce que l'industrie prévoyait déjà construire. Or, selon les estimations de la Fédération canadienne des municipalités, chaque nouveau logement exige un investissement de 107 000 $ dans les infrastructures publiques. 128 milliards de dollars supplémentaire sont donc nécessaires pour construire, soutenir et relier ces logements aux infrastructures essentielles qui les facilitent. Il s'agit là d'un déficit important par rapport à l'investissement nécessaire. En outre, l'accent mis sur les mesures visant à faciliter l'octroi de prêts pour l'achat de logements et le rezonage pourrait ne servir qu'à exacerber la demande à long terme, sans véritable vision à long terme sur la manière d'augmenter l'offre.

« Le Budget 2024 fixe un objectif audacieux pour aider les Canadiens à acheter des maisons, mais il rate la cible en ce qui concerne la fourniture d'investissements suffisants et d'un plan visant à assurer un flux régulier de fonds pour relever les défis de notre pays en matière d'infrastructure, déclare Mary Van Buren, présidente de l'Association canadienne de la construction (ACC). Bien que nous reconnaissions la valeur de certaines initiatives, comme le financement pour créer des appartements abordables, la formation et le recrutement d'un plus grand nombre de travailleurs et la modernisation des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, les conditions qui y sont attachées et le manque de vision stratégique sont préoccupants. »

Face à la demande croissante de construction de logements, mais aussi face à l'inévitable besoin d'infrastructures permettant de relier ces logements aux services dont ils ont besoin, l'ACC estime qu'il est plus urgent que jamais de collaborer avec les provinces, les municipalités et l'industrie.

« Nous avons besoin d'investissements dans les infrastructures qui soient réalisés en fonction des besoins réels des Canadiens - des projets qui méritent d'être mis en oeuvre plutôt que d'être simplement prêts au lancement, affirme Mary Van Buren. Les Canadiens méritent une approche visionnaire et consultative. »

Le secteur canadien de la construction souligne l'urgence pour le gouvernement fédéral de mettre en oeuvre des politiques et des mesures incitatives qui soutiennent non seulement la construction de logements et les infrastructures essentielles connexes, y compris les infrastructures favorisant le commerce, mais aussi l'investissement. Des mesures qui aident à contourner le cycle d'expansion et de ralentissement du secteur de la construction. Cela comprend des programmes visant à former la main-d'oeuvre dont nous avons besoin et des projets de construction qui partagent les risques pour encourager l'innovation et l'investissement, et non pour les entraver.

L'ACC demande un changement de stratégie en matière d'investissement dans les infrastructures et d'accessibilité au logement, un changement qui aligne tous les paliers de gouvernement et qui dote l'industrie de la construction d'un environnement politique favorable.

L'industrie canadienne de la construction est prête à collaborer avec tous les paliers de gouvernement et les parties prenantes pour relever ces défis cruciaux et construire un meilleur avenir pour tous les Canadiens.

Pour plus d'information sur nos recommandations au gouvernement, lisez le mémoire pré-budgétaire de l'ACC.

Site Web

cca-acc.com/fr

Médias sociaux

Twitter : @ConstructionCAN

LinkedIn : Canadian Construction Association-Association canadienne de la construction

YouTube : ConstructionCAN

À propos de l'ACC

L'ACC représente plus de 18 000 entreprises membres provenant de 63 associations partenaires intégrées locales et provinciales à travers le Canada. L'ACC fait entendre la voix des entrepreneurs, des fournisseurs et des professionnels des secteurs connexes qui travaillent dans ou avec l'industrie canadienne de la construction institutionnelle, commerciale, industrielle, civile et multi-résidentielle, en matière de politiques publiques, de législation et d'élaboration de normes.

Le secteur de la construction est l'un des plus gros employeurs du Canada et contribue largement à la réussite économique du pays. L'industrie, composée à 70 % de petites et moyennes entreprises, emploie plus de 1,6 million de Canadiens et contribue à hauteur de 7,4 % au produit intérieur brut du Canada.

SOURCE Association canadienne de la construction (ACC)

16 avril 2024 à 19:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :