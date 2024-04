La Société canadienne du cancer salue l'augmentation des taxes sur le tabac et sur la cigarette électronique prévues dans le budget fédéral





L'augmentation des taxes sur le tabac est le moyen le plus efficace d'encourager les fumeurs à arrêter et de dissuader les jeunes de commencer à consommer du tabac.

OTTAWA, ON, le 16 avril 2024 /CNW/ - La Société canadienne du cancer accueille favorablement l'augmentation des taxes sur le tabac et les cigarettes électroniques annoncées aujourd'hui dans le budget fédéral. La taxe sur le tabac augmentera de 4 $ par cartouche de 200 cigarettes à compter de minuit et la taxe sur les cigarettes électroniques augmentera de 12 % à compter du 1er juillet 2024.

« L'augmentation des taxes sur le tabac est la stratégie la plus efficace pour réduire le tabagisme, en particulier chez les jeunes », déclare Rob Cunningham, analyste principal des politiques à la Société canadienne du cancer (SCC). « Nous nous réjouissons de l'augmentation de la taxe sur le tabac prévue dans le budget. Chaque augmentation fait une différence pour réduire le tabagisme, qui demeure la principale cause évitable de maladie et de décès au Canada. Rappelons que le tabagisme entraîne environ 30 % de tous les décès liés au cancer. L'augmentation de la taxe sur le tabac profite à tout le monde, car elle améliore à la fois la santé publique et les recettes de l'État. »

D'autre part, l'augmentation de la taxe sur les cigarettes électroniques contribuera à réduire les taux élevés de vapotage chez les jeunes. Au Canada, pendant l'année scolaire 2021-2022, 24 % des élèves du secondaire âgés de 15 à 17 ans vapotaient, comparativement à 9 % sept ans plus tôt. L'augmentation de 12 % de la taxe sur les cigarettes électroniques correspond à peu près à l'inflation depuis que cette taxe a été instaurée dans le budget 2021.

« L'augmentation de la taxe sur les cigarettes électroniques contribuera à prévenir le vapotage chez les jeunes », ajoute M. Cunningham. « Bien que des progrès aient été réalisés pour réduire le tabagisme chez les jeunes, la nouvelle génération développe désormais une dépendance à la nicotine au moyen des cigarettes électroniques. Une telle situation ne devrait pas exister. »

La SCC salue également la mesure du budget 2024 visant à modifier la Loi sur les aliments et drogues afin de restreindre la commercialisation des sachets de nicotine, des produits qui créent une dépendance et attirent les jeunes.

Il faut tout mettre en oeuvre pour réduire le tabagisme et par le fait même l'incidence du cancer et les décès reliés à la maladie. Les mesures d'augmentation de ces taxes prévues au budget viennent s'ajouter aux autres mesures de lutte contre le tabagisme du gouvernement fédéral, notamment les emballages neutres des produits du tabac, les mises en garde relatives à la santé et les politiques de recouvrement des coûts pour les fabricants de produits du tabac et de vapotage.

La consommation de tabac est la principale cause évitable de maladie et de décès au Canada, entraînant chaque année le décès de 46 000 personnes, dont 30 % de tous les décès liés au cancer au pays. Selon les données de 2022, il y aurait toujours 3,8 millions de personnes qui fument au Canada, soit 12 % de la population de 12 ans et plus. Un travail colossal reste encore à faire pour atteindre l'objectif visant à réduire l'incidence du tabagisme au Canada sous les 5 % d'ici 2035.

Une avancée importante vers un régime national d'assurance médicaments

Le budget d'aujourd'hui prévoyait également une couverture élargie des ordonnances pour les contraceptifs et les médicaments contre le diabète, constituant un premier pas vers un programme national d'assurance médicaments. Alors que cette intervention permettra de combler certaines lacunes de notre système de soins de santé, nous devons continuer à faire de réels progrès pour en venir à mettre en place un tel programme. Celui-ci améliorera la vie des personnes atteintes de cancer au Canada qui ont besoin de médicaments abordables pendant leur expérience de la maladie, quel que soit l'endroit où elles travaillent ou résident.



Recherche et innovations

Nous nous réjouissons également des investissements supplémentaires destinés à soutenir les chercheurs canadiens. Il s'agit d'un coup de pouce important pour stimuler l'investissement du Canada dans la santé et la recherche, ce qui est essentiel pour soutenir la recherche et l'innovation dans le domaine du cancer.

