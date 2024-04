XEROF élargit son offre financière et lance l'offre groupée de services financiers web3





XEROF, une fintech suisse spécialisée dans les cryptoactifs, a annoncé le lancement de sa plateforme de services web3. Ses nouvelles offres, y compris des solutions de paiement et d'investissement de tiers, sont conçues pour réduire les frictions entre les monnaies numériques et fiduciaires pour les entreprises du web3 et crypto-natives, en particulier celles qui ont du mal à accéder aux services bancaires fiduciaires.

Les entreprises du web3 doivent s'adapter à des conditions de marché en constante évolution dans leurs trésors de monnaies numériques et fiduciaires. Le nouveau service de paiement de XEROF traite les paiements en monnaie fiduciaire ou en crypto pour les clients et les envoie à n'importe quelle tierce partie dans le monde, généralement le même jour. Cela supprime le besoin pour les entreprises du web3 de maintenir des comptes bancaires en monnaie fiduciaire, qui sont souvent difficiles à établir et à maintenir.

De nombreuses startups sont confrontées à des défis de liquidité lorsqu'elles reçoivent des financements en crypto, car les opérations quotidiennes nécessitent souvent des paiements en monnaie fiduciaire, et il est de plus en plus difficile de trouver des fournisseurs de services bancaires acceptant les cryptoactifs. XEROF fournit la liquidité nécessaire et aide à intégrer les investisseurs dans leur devise choisie.

« L'industrie du web3 en est encore à ses débuts de développement et de croissance. Pour assurer sa maturation, il est nécessaire d'avoir des fournisseurs de solutions capables de soutenir les entreprises du web3 dans leurs opérations quotidiennes », a déclaré Marc Taverner, PDG et co-fondateur de XEROF. « Cela implique souvent de construire des solutions qui ne sont pas tape-à-l'oeil et 'excitantes', mais qui sont fiables et infaillibles. Les offres d'entrée/sortie de XEROF aident à combler le fossé entre le monde du financement traditionnel et celui du nouveau web3. Chez XEROF, nous croyons fermement que la fusion de ces deux mondes est essentielle au futur développement de l'ensemble du secteur. »

Après de bons résultats en 2022 et 2023, XEROF a annoncé davantage d'offres ciblées sur les entreprises web3 pour opérer de manière transparente entre les marchés financiers web2 et web3.

XEROF a récemment été reconnu comme finaliste des Paris Blockchain Week Awards dans la catégorie « Meilleure innovation réglementaire ». Cliquez ici pour de plus amples informations.

À propos de XEROF

XEROF est une fintech suisse reconnue et spécialisée dans les crypto-actifs. Avec une liquidité abondante en monnaies fiduciaires et numériques, nous traitons des paiements et des échanges transfrontaliers et interdevises transparents pour les entreprises du monde entier. Notre mission est de réduire les frictions auxquelles sont confrontées les entreprises crypto-natives et d'autres organisations en introduisant une certaine dose d'efficacité dans leurs opérations financières. Fondée en 2020, XEROF est réglementée en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels, supervisée par l'Association de normalisation des services financiers (VQF). En partenariat avec des banques privées suisses et des partenaires de premier rang, nous offrons des services financiers en conformité avec les réglementations suisses en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Pour en savoir plus, visitez le site xerof.com.

16 avril 2024 à 15:00

