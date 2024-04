Le secteur de l'investissement du Canada a adopté de nouveau les cryptoactifs en 2023, selon un nouveau sondage





Selon un sondage mené par KPMG au Canada et l'ACAAA, la moitié des répondants dans le domaine des services financiers offraient des services de cryptoactifs en 2023, et près de quatre investisseurs institutionnels sur dix étaient exposés à la cryptomonnaie.

MONTRÉAL, le 24 avril 2024 /CNW/ - Les investisseurs institutionnels et les organismes de services financiers canadiens ont adopté de nouveau les cryptoactifs en 2023 alors que l'industrie se remettait d'une période tumultueuse avec une reprise du marché, une meilleure clarté réglementaire et de nouvelles innovations dans les actifs numériques.

Selon un sondage semestriel mené par KPMG au Canada et la Canadian Association of Alternative Assets and Strategies (CAASA), 22 % plus d'organisations de services financiers ont offert des produits et des services liés aux cryptoactifs à leurs clients l'an dernier qu'en 2021, et 26 % plus d'investisseurs institutionnels ont inclus des cryptoactifs dans leur portefeuille l'an dernier qu'en 2021. L'enquête a recueilli les réponses d'organisations de services financiers et d'investisseurs institutionnels exerçant leurs activités au Canada.

La moitié des répondants des services financiers ont déclaré que leur organisation offrait activement au moins un type de produits ou de services liés aux cryptoactifs aux clients, comparativement à 41 % en 2021. Parmi les investisseurs institutionnels, près de quatre sur dix (39 %) ont déclaré avoir été exposés directement ou indirectement à des cryptoactifs, comparativement à 31 % en 2021.

« La dernière fois que nous avons mené cette enquête en 2021, nous avions connu une excellente année pour les cryptoactifs. L'année suivante a été turbulente, marquée par la fraude et l'effondrement de grandes sociétés de négociation de cryptoactifs, mais ces événements ont eu un effet nettoyant sur l'industrie », affirme Kunal Bhasin, associé et coleader du groupe Actifs numériques de KPMG au Canada.

« L'augmentation de la dette des États-Unis, combinée à l'augmentation de l'inflation, a probablement été un catalyseur de la reprise de la crypto de 2023, et il semble que les investisseurs recherchent d'autres catégories d'actifs qui servent de couverture de dépréciation et de réserve de valeur fiable. Les résultats de notre enquête indiquent que les cryptoactifs sont de plus en plus considérés comme une catégorie d'actifs alternatifs d'investissement parmi les investisseurs institutionnels et les organisations de services financiers au Canada », a ajouté M. Bhasin.

Kareem Sadek, leader, Nouveaux risques technologiques et coleader du groupe Actifs numériques de KPMG, a affirmé : « Le Canada a joué un rôle de premier plan dans la création d'un environnement réglementaire qui appuie l'innovation dans le domaine des cryptoactifs, depuis l'approbation des premiers fonds négociés en bourse Bitcoin et Ethereum jusqu'à l'autorisation de stratégies sophistiquées impliquant des produits dérivés et le jalonnement Ethereum. Ces mesures, ainsi que la hausse des prix des cryptoactifs, sont probablement les raisons pour lesquelles les investisseurs institutionnels sont de plus en plus attirés par l'espace crypto ».

Faits saillants du sondage

Services financiers :

50 % ont offert au moins un type de service de cryptoactifs (contre 41 % en 2021) 52 % ont offert la négociation de cryptoactifs (*aucun comparatif pour 2021) 48 % ont offert des services de conservation, de compensation ou de règlement (contre 33 % ) 38 % ont offert la négociation quantitative (contre 11 % ) 14 % ont offert des services de gestion du patrimoine ou des conseils financiers dans le domaine (contre 42 % ) 24 % ont émis des FNB ou des produits réglementés (contre 25 % )

Investisseurs institutionnels :

39 % ont déclaré avoir été exposés directement ou indirectement à des cryptoactifs en 2023 (comparativement à 31 % en 2021) 75 % ont détenu directement des cryptoactifs (comparativement à 29 % ) 50 % ont eu une exposition par le biais de fonds négociés en bourse, de fiducies fermées ou d'autres produits réglementés (pas de changement) 58 % ont eu une exposition aux actions publiques liées aux cryptomonnaies (contre 36 % ) 25 % ont investi comme commanditaire dans un fonds de capital-risque ou un fonds de couverture (contre 29 % ) 42 % ont déclaré avoir été exposés par l'intermédiaire de produits dérivés (contre 14 % )

SERVICES FINANCIERS

Les organisations de services financiers ont offert une gamme de services d'investissement dans les cryptoactifs à leurs clients, avec en moyenne deux à trois offres de services par répondant, en hausse par rapport à une moyenne d'un à deux services en 2021. La demande des clients pour des services liés aux cryptoactifs a été un facteur important, huit répondants sur dix mentionnant qu'il s'agissait d'un facteur important dans l'expansion de leurs services liés aux cryptoactifs (contre la moitié en 2021).

Les trois types de services les plus courants offerts par les organisations de services financiers sont la négociation de cryptoactifs; la garde, la compensation et le règlement; et la négociation quantitative. Les services moins courants offerts comprenaient des conseils financiers et des services de gestion du patrimoine, des opérations sur les marchés des capitaux propres et des capitaux d'emprunt pour les sociétés de cryptoactifs et des services bancaires commerciaux pour les organisations de cryptoactifs.

« Les institutions financières traditionnelles reconnaissent de plus en plus la nécessité de fournir des services liés aux cryptoactifs pour répondre à la demande des clients. Les grandes institutions financières du Canada devront se familiariser avec les défis uniques liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers que posent les cryptoactifs avant d'offrir davantage de services bancaires commerciaux aux entreprises de cryptomonnaie », a déclaré M. Sadek.

LES INVESTISSEMENTS DANS LES CRYPTOACTIFS ONT AUGMENTÉ EN 2023

Les investisseurs institutionnels augmentent leurs investissements dans les cryptoactifs et emploient plus de stratégies de placement qu'il y a deux ans. Un tiers d'entre eux ont dit avoir affecté 10 % ou plus de leurs portefeuilles à des cryptoactifs, contre un cinquième il y a deux ans.

Les investisseurs utilisent un certain nombre de stratégies pour s'exposer aux cryptoactifs, y compris la propriété directe, et investissent dans des produits réglementés comme les FNB, les actions publiques et les produits dérivés.

Plus des deux tiers (67 %) des investisseurs ont cité l'infrastructure de marché et de garde à maturité comme principale raison de leurs premiers investissements dans les cryptoactifs, comparativement à 14 % en 2021. Plus de la moitié (58 %) ont également fait état d'une solide performance du marché, comparativement à 21 % en 2021. Le prix du Bitcoin a grimpé de 150 % en 2023 et, jusqu'à maintenant, en 2024, il a augmenté de 50 %.

« Un moment charnière pour les cryptoactifs a eu lieu en janvier 2024, lorsque la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a approuvé les FNB Bitcoin au comptant. Cela a été considéré comme un événement marquant pour de nombreux participants au marché. De nombreux gestionnaires d'actifs traditionnels ayant une solide réputation dans l'industrie des cryptoactifs ont été attirés », a déclaré M. Sadek, ajoutant qu'un FNB Ethereum devrait également être approuvé en 2024.

M. Bhasin s'attend à ce qu'un plus grand nombre d'institutions financières et d'investisseurs augmentent leur exposition aux cryptoactifs en 2024. Avant d'investir, il leur conseille de faire ce qui suit :

Suivre des formations sur l'industrie des cryptoactifs (ateliers, conférences, etc.)

Créer une vision stratégique et une feuille de route pour les investissements en cryptoactifs ou des services liés aux cryptoactifs

Développer des validations de concepts et de solutions pour obtenir des produits de qualité production

Rechercher et évaluer un éventail de fournisseurs de services pour aider à mettre en oeuvre une stratégie de cryptoactifs et veiller à ce qu'ils répondent aux exigences opérationnelles et réglementaires

Établir des politiques et des contrôles internes (comme des contrôles antifraude) pour répondre aux exigences de la direction, de l'industrie et de la réglementation

Pour en savoir plus sur l'adoption des cryptoactifs par des investisseurs institutionnels au Canada, consultez le dernier article de KPMG au Canada intitulé « Adoption croissante des cryptoactifs au Canada : il y a lieu d'être optimiste ».

À propos du sondage

Le sondage de 2023 sur l'adoption des cryptoactifs par les institutions a été mené par KPMG au Canada et la Canadian Association of Alternative Assets and Strategies (CAASA) auprès d'investisseurs institutionnels et d'organisations de services financiers ayant des activités au Canada. Le sondage a permis d'obtenir 65 réponses (31 investisseurs institutionnels et 34 organisations de services financiers). Les investisseurs institutionnels comprenaient des fonds de couverture, des bureaux familiaux et des particuliers fortunés, des caisses de retraite, des fonds de dotation et des fondations, des sociétés de capital-investissement et de capital-risque. Parmi les investisseurs institutionnels, 48 % avaient 500 millions de dollars ou moins d'actifs sous gestion; 29 % avaient entre 500 millions et 2 milliards de dollars; 13 % avaient entre 2 et 20 milliards de dollars; 3 % avaient entre 20 et 50 milliards de dollars; et 6 % avaient un actif sous gestion de plus de 50 milliards de dollars. Les organisations de services financiers offraient les services suivants : gestion d'actifs, marchés financiers, gestion de patrimoine, conseillers financiers, garde, compensation, courtage, assurance, services bancaires commerciaux et infrastructure du marché. Parmi les organisations de services financiers, 56 % avaient un chiffre d'affaires annuel de 100 millions de dollars ou moins; 29 % avaient un chiffre d'affaires de 100 millions à 1 milliard de dollars; 9 % avaient un chiffre d'affaires de 1 milliard à 10 milliards de dollars; et 6 % ont déclaré un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de dollars. Les réponses ont été recueillies entre le 9 juin 2023 et le 1er décembre 2023.

