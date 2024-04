Bureau Veritas : Fort démarrage de l'année ; Perspectives 2024 confirmées





Chiffres clés1 du premier trimestre 2024 (T1 2024)

? Chiffre d'affaires (CA) de 1 439,5 millions d'euros au premier trimestre 2024, en hausse de 2,5 % par rapport à l'exercice précédent et de 8,0 % sur une base organique.

? Forte croissance organique pour les activités : Industrie +16,3 %, Certification +13,7 % et Marine & Offshore +13,6 % comparé au premier trimestre 2023 ; croissance de +6,1 % pour l'activité Biens de consommation, de +3,6 % pour Bâtiment & Infrastructures et de +3,2 % pour Agroalimentaire & Matières Premières.

? L'effet de périmètre a été positif de 0,1 %, reflétant les acquisitions bolt-on compensées par une cession de faible ampleur.

? L'impact des devises a été négatif de 5,6 %, principalement en raison de la dépréciation de la monnaie de certains pays émergents par rapport à l'euro.

Faits marquants du premier trimestre 2024

? Nouvelle stratégie « LEAP | 28 », annoncée le 20 mars 2024, visant à marquer un tournant en matière de croissance et de performance. Elle s'articule autour de trois piliers : un Portefeuille recentré, une exécution axée sur la Performance et l'évolution de la stratégie de Ressources Humaines.

? Croissance forte dans toutes les régions (Amériques, Moyen?Orient, Afrique, Asie-Pacifique et Europe), avec des performances supérieures à celles de nombreux marchés sous-jacents.

? Maintien de la dynamique de croissance des solutions liées à la Durabilité ? tant pour les services de transition et les Green Objects ? à travers tout le portefeuille.

? Acquisition de trois sociétés bolt-on en Asie du Sud et du Nord-Est par la division Biens de consommation, en ligne avec la stratégie « LEAP | 28 ». Ces acquisitions visent à élargir le portefeuille du Groupe à de nouveaux secteurs et à diversifier sa couverture géographique, en ajoutant un chiffre d'affaires annualisé d'environ 20 millions d'euros.

? Exécution partielle du programme de rachat d'actions annoncé en mars lors de la Journée Investisseurs, avec l'acquisition par le Groupe en date du 5 avril 2024 d'environ 0,8 % de son propre capital dans le cadre de la procédure accélérée de construction d'un livre d'ordres initiée par Wendel.

? Attribution par Moody's de la première note de crédit à long terme de Bureau Veritas, avec la note A3 et une perspective « stable », soulignant la structure financière solide et les avantages compétitifs du Groupe.

? Nouvelle reconnaissance de l'engagement RSE de Bureau Veritas par plusieurs agences de notation extra-financière, notamment la première place au classement Sustainalytics; Bureau Veritas adhère aussi au Pacte Mondial des Nations Unies.

Perspectives 2024 confirmées

En tirant parti d'un pipeline de ventes sain et en croissance, d'une forte demande de la part des clients pour les « services liés à la nouvelle économie » et d'une forte croissance du marché sous-jacent, Bureau Veritas prévoit pour l'ensemble de l'année 2024 d'atteindre :

? une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d'affaires ;

? une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant ;

? des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion2 du cash supérieur à 90 %.

Le Groupe s'attend à ce que la croissance organique de son chiffre d'affaires au second semestre soit supérieure à celle du premier semestre compte tenu de bases de comparaison plus exigeantes au deuxième trimestre.

Hinda Gharbi, Directrice Générale, commente :

« Au cours du premier trimestre de l'année, nous avons lancé notre stratégie LEAP | 28 à la fois en interne et auprès de nos investisseurs. Notre engagement en faveur d'une croissance organique durable, d'une gestion active du portefeuille par le biais de fusions-acquisitions et de l'amélioration annuelle des marges est aligné avec notre ambition d'offrir un retour à deux chiffres à nos actionnaires.

Nous avons commencé à mettre en oeuvre notre stratégie. Au premier trimestre 2024, Bureau Veritas a maintenu sa trajectoire de croissance avec une croissance organique de 8,0% soutenue par de fortes tendances de marché.

En outre, j'ai le plaisir d'annoncer la première notation de crédit à long terme de Bureau Veritas. La décision de Moody's d'attribuer la note A3, avec des perspectives stables, confirme la solidité de notre structure financière, notre position de leader sur le marché et la force de notre modèle économique.

Pour l'avenir, nous confirmons nos perspectives pour 2024. »

CHIFFRES CLÉS DU T1 2024

CROISSANCE EN MILLIONS D'EUROS T1 2024 T1 2023 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Marine & Offshore 122,1 113,1 + 8,0 % + 13,6 % - (5,6) % Agroalimentaire & Matières Premières 297,3 302,7 (1,8) % + 3,2 % - (5,0) % Industrie 295,6 295,3 + 0,1 % + 16,3 % (2,5) % (13,7) % Bâtiment & Infrastructures 441,0 431,6 + 2,2 % + 3,6 % - (1,4) % Certification 117,4 106,9 + 9,8 % + 13,7 % - (3,9) % Biens de consommation 166,1 154,9 + 7,2 % + 6,1 % + 5,4 % (4,3) % Chiffre d'affaires du Groupe 1 439,5 1 404,5 + 2,5 % + 8,0 % + 0,1 % (5,6) %

Le chiffre d'affaires a atteint 1 439,5 millions d'euros au premier trimestre 2024, soit une hausse de 2,5 % par rapport au T1 2023. La croissance organique s'est élevée à 8,0 %, bénéficiant de solides tendances dans la plupart des activités.

Cette évolution se traduit comme suit par activité :

? Plus d'un tiers du portefeuille a enregistré une croissance organique à deux chiffres de son chiffre d'affaires, sous l'effet de tendances autour de la décarbonation et de la transition énergétique en plein essor (pour Marine & Offshore et Industrie). La demande croissante pour les services liés à la Durabilité et à l'ESG se retrouve dans la dynamique de croissance de l'activité Certification.

? Un huitième du portefeuille a connu une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d'affaires (en hausse de 6,1 %). La croissance de l'activité Biens de Consommation a été tirée par la plupart des zones géographiques. La division a profité de la croissance organique des récentes acquisitions à mesure que le Groupe opère sa stratégie de diversification par géographie, par secteur et par service dans ce marché.

? La moitié du portefeuille, incluant les activités Bâtiment & Infrastructures et Agroalimentaire & Matières Premières, a enregistré une croissance faible à un chiffre (en hausse respectivement de 3,6 % et 3,2 %). La croissance a été tirée par de solides tendances sous-jacentes.

Par zone géographique, les activités en Amériques affichent une performance forte (27 % du chiffre d'affaires ; hausse de 8,0 % sur une base organique), portée par une croissance à deux chiffres en Amérique latine. L'activité en Europe (36 % du chiffre d'affaires ; en hausse de 5,6 % sur une base organique) a été tirée principalement par les hauts niveaux d'activité en Europe du Sud et de l'Est. La zone Asie-Pacifique (27 % du chiffre d'affaires ; hausse de 7,0 % sur une base organique) a bénéficié de la reprise en Chine, tandis qu'une forte croissance a été enregistrée dans les pays d'Asie du Sud-Est ainsi qu'en Australie. Enfin, l'activité a également été forte en Afrique et au Moyen-Orient (10 % du chiffre d'affaires, en hausse de 19,9 % sur une base organique), essentiellement grâce aux projets de Bâtiment & Infrastructures et d'énergie au Moyen-Orient.

La croissance externe nette (effet périmètre) a été positive à hauteur de 0,1 %, reflétant les acquisitions bolt-on réalisées au cours des derniers trimestres et compensées par une petite cession opérée au troisième trimestre 2023.

Les variations des taux de change ont eu un impact négatif de 5,6 %, principalement du fait de la dépréciation des devises de certains pays émergents face à l'euro (en Amérique latine essentiellement).

UNE SITUATION FINANCIÈRE SOLIDE

À la fin du mois de mars 2024, la dette financière nette ajustée du Groupe a légèrement augmenté, avec des niveaux de trésorerie et d'équivalents de trésorerie disponibles matériellement inchangés par rapport à ceux enregistrés le 31 décembre 2023. Le Groupe disposait également d'une ligne de crédit confirmée non tirée de 600 millions d'euros. Bureau Veritas bénéficie d'une structure financière solide avec l'essentiel de ses échéances de refinancement se situant au-delà de 2025 et 100 % de la dette à taux fixe.

PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS 2024

Dans le cadre du programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros annoncé le 20 mars 2024, le Groupe a réalisé l'acquisition d'environ 0,8 % de son capital le 5 avril 2024, soit l'équivalent d'environ 100 millions d'euros, dans le cadre de la procédure accélérée de construction d'un livre d'ordres initiée par Wendel. Le Groupe achètera le reste du montant prévu dans le programme en 2024.

Conformément à l'objet du programme de rachat d'actions approuvé par l'Assemblée générale annuelle, les actions rachetées seront utilisées à des fins d'annulation et à toute autre fin autorisée par les actionnaires de la Société lors de l'Assemblée générale annuelle du 22 juin 2023.

NOTE A3 POUR LA PREMIÈRE NOTE DE CRÉDIT À LONG TERME ATTRIBUÉE PAR MOODY'S

Bureau Veritas annonce que Moody's lui a attribué sa première note de crédit à long terme le 24 avril 2024, avec la note A3 accompagnée d'une perspective "stable".

Selon Moody's, la note A3 est principalement justifiée par les caractéristiques suivantes concernant le Groupe :

? Une position de leader sur le marché, protégée par de fortes barrières à l'entrée, et un modèle d'entreprise bien diversifié ;

? Un long historique de croissance organique positive au long des cycles ;

? Les fondamentaux à long terme du marché du TIC (Test, Inspection et Certification) sont favorables ;

? Une politique financière prudente, soutenue par d'importantes réserves de liquidités et une répartition équilibrée du capital entre les dépenses d'investissement, les acquisitions et les distributions aux actionnaires ;

? Un historique de solide génération de flux de trésorerie disponibles et de liquidités importantes.

Cette notation à long terme aidera Bureau Veritas à diversifier davantage ses sources de financement, à améliorer son accès aux marchés de capitaux et à gérer les échéances de sa dette conformément à la stratégie du Groupe. Le rapport de notation complet est disponible sur moodys.com.

PORTEFEUILLE CIBLÉ

En ligne avec la stratégie « LEAP | 28 » concernant la gestion active du portefeuille et afin de renforcer ses positions de leader, Bureau Veritas a activé un programme de fusions et acquisitions pour créer un nouveau bastion sur le marché des tests technologiques grand public. À cet effet, le Groupe a signé des accords définitifs pour faire l'acquisition de trois acteurs pour un total d'environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annualisé en 2023. Ces derniers lui permettent ainsi d'étendre son positionnement dans les services d'essais et de certification pour le segment des produits électriques et électroniques grand public, en Asie du Sud et du Nord-Est.

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUALISE PAYS / REGION DATE DE SIGNATURE DOMAINE D'EXPERTISE Biens de consommation OneTech Corp. 12 M? Corée du Sud Mars 2024 Services d'essais et de certification pour les produits électriques et électroniques grand public Kostec Co., Ltd 5 M? Corée du Sud Mars 2024 Services d'essais et de certification pour les produits électriques et électroniques grand public Hi Physix Laboratory India Pvt. 3 M? Inde Mars 2024 Laboratoire de services d'essais et de certification de produits électriques et électroniques

Pour plus d'informations, le communiqué de presse est disponible en cliquant ici.

ENGAGEMENTS DE RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES

? Bureau Veritas adhère au Pacte Mondial des Nations Unies

Le 26 février 2024, Bureau Veritas a annoncé son adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies, la plus grande initiative mondiale en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Le Groupe confirme ainsi son engagement à respecter les Dix Principes de cette initiative volontaire, qui vise à faire progresser les principes universels en matière de droits de l'Homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption.

? Forte reconnaissance par les agences de notation extra-financière

Le 7 mars 2024, le Groupe a été classé à la première place de sa catégorie par Morningstar Sustainalytics. Avec une note de 9,1, le Groupe se place en première position de la catégorie 'Research and Consulting' sur 72 entreprises et se trouve désormais dans la catégorie "Risque négligeable".

? Indicateurs clés ? Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE)

ODD DES

NATIONS

UNIES T1 2024 T1 2023 AMBITION

2028 L'ENVIRONNEMENT Émissions de CO 2 ? (Scope 1 et 2, 1 000 tonnes) 3 N° 13 150 146 107 LE CAPITAL SOCIAL ET HUMAIN Taux total d'accidents (TAR) 4 N° 3 0,28 0,27 0,23 Taux de féminisation des postes de direction 5 N° 5 28 % 30 % 36 % Nombre d'heures de formation par employé (par an) 6 N° 8 2,8 4,2 40,0 LA GOUVERNANCE Part des collaborateurs formés au Code d'éthique N° 16 98,5% 96,6% 99,0 %

NOMINATIONS

? Khurram Majeed est nommé Vice-Président exécutif Matières Premières, Industrie & Infrastructures, Moyen-Orient, Mer Caspienne et Afrique

Le 1er avril 2024, Bureau Veritas a nommé Khurram Majeed au poste de Vice-Président exécutif, Matières Premières, Industrie & Infrastructures pour la région Moyen-Orient, Mer Caspienne et Afrique. Avec ce rôle, le Groupe vise à exploiter pleinement le potentiel des opportunités commerciales croissantes propres à la région du Moyen-Orient, de la Mer Caspienne et de l'Afrique. C'est une région dynamique qui connaît plusieurs évolutions dans les domaines des ressources naturelles, de la construction et de l'industrie. Cette nouvelle organisation permettra également à Bureau Veritas de faciliter la mise à l'échelle des solutions et l'utilisation des ressources dans la région.

Pour plus d'informations, le communiqué de presse est disponible en cliquant ici.

PERSPECTIVES 2024 CONFIRMÉES

En tirant parti d'un pipeline de ventes sain et en croissance, d'une forte demande de la part des clients pour les « services liés à la nouvelle économie » et d'une forte croissance du marché sous-jacent, Bureau Veritas prévoit pour l'ensemble de l'année 2024 d'atteindre :

? une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d'affaires ;

? une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant;

? des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion7 du cash supérieur à 90 %.

Le Groupe s'attend à ce que la croissance organique de son chiffre d'affaires au second semestre soit supérieure à celle du premier semestre compte tenu de bases de comparaison plus exigeantes au deuxième trimestre.

STRATÉGIE « LEAP | 28 »

Le 20 mars 2024, Bureau Veritas a annoncé sa nouvelle stratégie « LEAP | 28 », avec les ambitions suivantes :

2024-2028 CROISSANCE TCAM 8 Une croissance totale élevée à un chiffre 9 du chiffre d'affaires Avec : une croissance organique modérée à élevée à un chiffre Et : une accélération des fusions et acquisitions et une optimisation du portefeuille MARGE Amélioration constante de la marge opérationnelle ajustée 9 CROISSANCE DU BPA TCAM 8,9 + RENDEMENT DES DIVIDENDES Retours annuels à deux chiffres TRÉSORERIE Fort taux de conversion du cash 10: supérieur à 90 %

Au cours de la période 2024-2028, l'utilisation du flux de trésorerie généré par les activités du Groupe sera équilibrée entre les dépenses d'investissement (Capex), les fusions et acquisitions (M&A) et le retour aux actionnaires (dividende) :

HYPOTHÈSES CAPEX Environ 2,5 - 3,0 % du chiffre d'affaires du Groupe M&A Accélération des fusions et acquisitions DIVIDENDE Distribution de 65 % du résultat net ajusté RATIO D'ENDETTEMENT Entre 1,0x et 2,0x d'ici 2028

REVUE DES ACTIVITÉS DU PREMIER TRIMESTRE 2024

MARINE & OFFSHORE

EN MILLIONS D'EUROS T1 2024 T1 2023 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 122,1 113,1 + 8,0 % + 13,6 % - (5,6) %

L'activité Marine & Offshore a enregistré une forte croissance organique de 13,6 % au premier trimestre 2024 avec les tendances suivantes :

? une solide augmentation à deux chiffres de la croissance organique dans l'activité Nouvelles Constructions (40 % du chiffre d'affaires de la division), tirée par un carnet de commandes solide composé de navires de différents types et tailles.

? le sous-segment Navires en service (Core) (47 % du chiffre d'affaires de la division) a délivré une croissance à deux chiffres, bénéficiant d'une combinaison de hausses de prix et d'un effet volume favorable lié à l'augmentation du nombre de navires classés et du vieillissement de la flotte. À la fin du mois de mars, la flotte classée par Bureau Veritas est composée de 11 823 navires, représentant 150,8 millions de tonneaux bruts (GRT).

? Une croissance modérée à un chiffre a été enregistrée pour les Services (13 % du chiffre d'affaires de la division, incluant Offshore), qui a profité du développement commercial autour des services non-liés à la classification, dont les services de conseil autour de l'efficacité énergétique des navires.

Les nouvelles commandes de Bureau Veritas s'élèvent au total à 2,8 millions de tonneaux bruts à la fin du mois de mars 2024, soit une hausse de 21 % par rapport à mars 2023 dans un marché stable. Le carnet de commandes atteint ainsi un niveau sain de 23,3 millions de tonneaux bruts à la fin de l'exercice, soit une hausse de 9,7 % par rapport à mars 2023.

Réalisations en matière de durabilité

Au cours de ce premier trimestre 2024, Bureau Veritas a délivré la première certification de prototype au monde pour la solution solaire offshore flottante de Solarduck. Tout au long du processus de certification, Bureau Veritas a méticuleusement évalué le prototype en fonction des règles et des normes, y compris la note d'orientation NI631 sur le système de certification des technologies d'énergie marine renouvelable. Ces évaluations ont porté sur différents aspects tels que la structure flottante, le système d'amarrage, l'analyse de stabilité, les matériaux et les systèmes de sécurité électrique. Bureau Veritas a également délivré un certificat à un fabricant de vannes pour sa technologie pionnière en matière de vannes à hydrogène.

AGROALIMENTAIRE & MATIÈRES PREMIÈRES

EN MILLIONS D'EUROS T1 2024 T1 2023 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 297,3 302,7 (1,8) % + 3,2 % - (5,0) %

L'activité Agroalimentaire & Matières Premières a atteint une croissance organique de 3,2 % au premier trimestre 2024, avec des tendances de croissance différentes selon les activités.

Le segment Produits Pétroliers et Pétrochimiques (O&P, 32% du chiffre d'affaires de la division) a de nouveau enregistré une croissance organique moyenne à un chiffre, malgré la nature concurrentielle de cette activité dans certaines zones géographiques telles que l'Asie. Cette bonne performance est due à (i) des gains de parts de marché en Europe ; (ii) un niveau d'activité plus élevé au Moyen-Orient grâce à des changements d'itinéraires commerciaux et au démarrage de nouveaux laboratoires ; (iii) une croissance soutenue des services non liés aux échanges (Oil Condition Monitoring, carburants biologiques et durables pour les secteurs de la marine et de l'aviation). Ceci inclut une solide montée en puissance d'un important contrat portant sur les carburants de lubrification pour un acteur clé de l'industrie automobile.

Le segment Métaux & Minéraux (M&M, 31% du chiffre d'affaires de la division) a réalisé une performance stable au premier trimestre. L'activité Upstream (qui représente les deux tiers de M&M) a été confrontée à des comparaisons défavorables, les clients restant prudents en matière d'investissements compte tenu des conditions macroéconomiques actuelles. L'activité a toutefois bénéficié d'une très bonne dynamique pour les métaux précieux tels que l'or et a profité de la stratégie de laboratoires sur site, avec un nouveau contrat en Amérique latine. Les activités liées aux échanges ont été performantes grâce à une combinaison favorable du mix et des volumes pour certains métaux tels que le cuivre ou le zinc.

Au premier trimestre 2024, l'Agroalimentaire (23% du chiffre d'affaires de la division) a connu une croissance organique moyenne à un chiffre, grâce à une performance élevée à un chiffre de l'activité Agri. L'Europe est en tête de file, avec une forte croissance grâce à un développement solide dans des pays clés tels que l'Italie et le Portugal ou le long du corridor du Danube. L'activité Alimentaire, qui a connu une croissance organique moyenne à un chiffre, a bénéficié d'une bonne traction en Asie et de la reprise des activités australiennes. La région du Moyen-Orient a continué d'afficher de solides performances grâce à une croissance favorable des prix et des volumes, ainsi qu'à la montée en puissance de nouveaux laboratoires.

Les Services aux gouvernements (14% du chiffre d'affaires de la division) ont enregistré une croissance organique légèrement négative au cours du trimestre, principalement en raison d'éléments de comparaison défavorables et de réductions temporaires de volume dues à la fin de certains contrats. Ces facteurs ont été partiellement compensés par la bonne performance des contrats à guichet unique dans certains pays africains. Le pipeline de nouvelles opportunités reste solide.

Réalisations en matière de durabilité

Au cours du premier trimestre 2024, Bureau Veritas a fourni plusieurs services liés à la Durabilité à ses clients, qu'il s'agisse de services en lien avec les émissions fugitives de matières premières, le carburant d'aviation durable ou la traçabilité des produits en bois.

INDUSTRIE

EN MILLIONS D'EUROS T1 2024 T1 2023 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 295,6 295,3 + 0,1 % + 16,3 % (2,5) % (13,7) %

L'activité Industrie a continué d'enregistrer de bonnes performances au premier trimestre 2024 avec une croissance organique de 16,3%, tirée par la plupart des marchés et des zones géographiques.

Par marché, la croissance de Power & Utilities (12% du chiffre d'affaires de la division) a été modérée par des bases de comparaison défavorables. L'activité a baissé en Amérique latine, reflétant la décision d'abandonner des contrats peu rentables (au Brésil et au Chili). En Europe, le segment de la production d'énergie nucléaire a été stimulé par la montée en puissance des projets d'inspection AQ/CQ au Royaume-Uni, tout en subissant l'impact négatif de la fin du projet EPR Flamanville 3 en France.

Les activités de production d'énergie renouvelable (solaire, éolienne, hydrogène) ont continué à accélérer avec une performance organique à deux chiffres dans la plupart des zones géographiques. Les États-Unis ont tiré cette croissance, où le Groupe a poursuivi le développement de ses activités dans le domaine des énergies renouvelables (solaire/éolien), en remportant de nombreux petits contrats et en profitant des premières opportunités d'investissements de l'Inflation Reduction Act. Les opportunités autour de l'hydrogène et des projets de capture et de stockage du carbone sont également prometteuses. Au cours de la période, le Groupe a signé un partenariat avec Inthy, un producteur d'énergie renouvelable et d'hydrogène, et la région Bourgogne Franche-Comté en France, pour lancer le premier site d'essai de stockage d'hydrogène à grande échelle en Europe.

Dans le secteur Pétrole & Gaz (33 % du chiffre d'affaires de la division), l'activité est restée soutenue, avec une croissance organique à deux chiffres au cours du trimestre. Les services Capex et Opex ont fortement augmenté dans la plupart des zones géographiques, car ils continuent de bénéficier de la conversion du solide pipeline de ventes et d'un carnet de commandes bien rempli. L'activité a été particulièrement dynamique aux États-Unis, en Asie et en Australie.

Le segment Certification des Produits Industriels (17 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une croissance organique élevée à un chiffre, grâce à des augmentations de prix et à une activité croissante dans les sous-segments Pression & Soudage et Electromécanique & Technologies Avancées. La croissance a été forte dans les régions Asie-Pacifique et Moyen-Orient.

Ailleurs, l'activité d'Essais Environnementaux (9 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré de bons résultats, les travaux d'assainissement au Canada ayant bénéficié de conditions météorologiques favorables au cours du premier trimestre.

Réalisations en matière de durabilité

Au premier trimestre 2024, le Groupe a obtenu un contrat pour fournir des services intégrés d'AQ/CQ pour la construction de l'installation El Dorado Solar de 493 MW avec TriGlobal Energy aux États-Unis. Le Groupe a également été sélectionné pour la supervision d'équipements d'énergies renouvelables pour une entreprise chinoise dans le secteur de l'énergie.

BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES

EN MILLIONS D'EUROS T1 2024 T1 2023 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 441,0 431,6 + 2,2 % + 3,6 % - (1,4) %

L'activité Bâtiment & Infrastructures (B&I) a enregistré une croissance organique de 3,6 % au premier trimestre, principalement sous l'impulsion des régions Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique et Moyen-Orient.

Au cours de la période, l'activité Bâtiments en service a surpassé les activités liées à la Construction.

La région Amériques (27% du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une croissance solide. Les opérations de Bureau Veritas aux États-Unis ont enregistré une croissance organique moyenne à un chiffre du chiffre d'affaires, bénéficiant de la diversification du portefeuille d'activités. La croissance à deux chiffres a été maintenue pour l'activité de mise en service de datacenters, alimentée par la poursuite de l'expansion géographique. La conformité aux codes a connu une croissance organique élevée à un chiffre grâce à l'expansion de l'immobilier dans les États du sud. En Amérique latine, le Groupe a enregistré une solide croissance au Brésil et au Chili, qui a compensé la contraction de l'activité liée à l'arrêt des opérations B&I en Argentine.

La croissance en Europe (51 % du chiffre d'affaires de la division) a été globalement robuste, affichant une hausse de 4,9 % sur une base organique. Une forte croissance a été enregistrée en Italie, bénéficiant des dépenses d'infrastructure liées au Plan National de Relance et de Résilience (NRRP). En France, les services Opex, qui représentent les trois quarts du chiffre d'affaires du pays, ont connu une croissance supérieure à la moyenne nationale grâce à la hausse des prix et à la mise en place de nouveaux services. Les activités liées aux Capex ont légèrement progressé sur un marché en déclin, en s'appuyant sur la diversité des différents marchés finaux. Ces activités sont davantage axées sur les infrastructures et les travaux publics (y compris les Jeux Olympiques de 2024).

La région Asie-Pacifique (18 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une hausse organique de 5,1 % de son chiffre d'affaires, grâce à une forte croissance dans les pays d'Asie du Sud et du Sud-Est et en Australie. En Chine, l'activité est restée modérée, avec des tendances solides dans la construction liée à l'énergie, stimulée par la transition énergétique, mais de faibles dépenses dans les projets d'infrastructures de transport.

Enfin, dans la région Moyen-Orient et Afrique (4 % du chiffre d'affaires de la division), le Groupe a continué à enregistrer une croissance organique à deux chiffres de son chiffre d'affaires, tirée par l'Arabie Saoudite, qui bénéficie du développement de nombreux mégaprojets.

Réalisations en matière de durabilité

Le Groupe continue de fournir des solutions de décarbonation, tandis que les propriétaires d'actifs opèrent leur transition vers un secteur du bâtiment aligné sur les objectifs à long terme de l'Accord de Paris de 2015. Au cours du premier trimestre, en Espagne, le Groupe a été sélectionné pour réaliser des audits énergétiques (EED) obligatoires dans tous les magasins d'un grand distributeur européen. Le Groupe a également réalisé une évaluation environnementale de 40 sites en France pour le compte d'un grand distributeur, par le biais d'audits de pollution des sols.

CERTIFICATION

EN MILLIONS D'EUROS T1 2024 T1 2023 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 117,4 106,9 + 9,8 % + 13,7 % - (3,9) %

Une fois de plus, l'activité Certification a réalisé une forte performance au cours du premier trimestre 2024, avec une croissance organique de 13,7 %. Ce résultat a été obtenu grâce à une bonne croissance des volumes liée à des conditions de marché favorables et à de fortes augmentations de prix. Toutes les zones géographiques ont connu une croissance organique, les Amériques, le Moyen-Orient et l'Afrique ainsi que l'Asie arrivant en tête.

Les solutions QHSE et les Schémas Spécialisés (48 % du chiffre d'affaires de la division) ont eu une croissance à un chiffre élevé grâce au cycle de re-certification qui se déroule cette année pour certains schémas. Ce dernier a soutenu la solide performance des solutions QHSE, en particulier en Europe où elle a enregistré une forte croissance organique grâce à la position de leader de Bureau Veritas et à sa large couverture. À titre d'exemple, le Groupe a récemment signé un accord-cadre pluriannuel exclusif avec un acteur majeur de l'industrie des boissons pour les systèmes ISO 9001 et ISO 14001 dans l'ensemble de ses opérations européennes. Cet accord couvre également la certification des systèmes de gestion environnementale et de sécurité alimentaire. Les Schémas Spécialisés ont fortement contribué à la croissance. Les volumes ont bénéficié du vent très favorable lié aux contraintes de recertification de schémas spécifiques dans les industries de l'automobile.

Les solutions liées au Durabilité et les activités de certification Numérique (Cyber) (31% du chiffre d'affaires de la division) ont également connu une croissance à deux chiffres sur une base organique, bénéficiant de l'excellente traction autour des services environnementaux et du carbone, des enjeux de durabilité alimentaire et de la demande croissante d'assurance en matière de cybersécurité. En France, le contrat d'externalisation public avec la Direction Générale de l'Alimentation concernant la fourniture de services d'inspection dans le domaine de la sécurité alimentaire, monte en puissance.

Les autres solutions, y compris la Formation (21% du chiffre d'affaires de la division), ont enregistré une contraction à un chiffre du chiffre d'affaires au premier trimestre 2024, malgré l'excellente performance des activités espagnoles.

Réalisations en matière de durabilité

Au premier trimestre 2024, Bureau Veritas s'est vu confier par un grand distributeur en ligne un contrat clé portant sur des solutions de formation et de conseil relatives à l'élaboration de procédures environnementales dans 13 pays européens. L'étendue des services à déployer englobera différents thèmes tels que la qualité de l'air et les émissions de gaz à effet de serre, les déchets et les eaux usées ainsi que la biodiversité.

Aux États-Unis, le Groupe a également fourni des services de certification du label FSC (Forestry Stewardship Council) afin de garantir les pratiques durables des services de gestion forestière réalisés par le ministère des ressources naturelles du Maryland.

BIENS DE CONSOMMATION

EN MILLIONS D'EUROS T1 2024 T1 2023 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 166,1 154,9 + 7,2 % + 6,1 % + 5,4 % (4,3) %

La division Biens de consommation a enregistré une croissance organique de 6,1 % au premier trimestre 2024, avec des tendances différentes selon les régions et les services, stimulés par une saison des expéditions démarrée plus tôt cette année.

L'Asie se redresse progressivement, plus particulièrement en Chine, tandis que les Amériques (l'Amérique latine, en particulier) et le Moyen-Orient continuent de bénéficier de la stratégie de diversification par géographie, par secteur et par service.

Les segments Textiles, Biens durables et Jouets (46 % du chiffre d'affaires de la division) ont enregistré une croissance organique élevée à un chiffre au premier trimestre de 2024, due à la fin du déstockage et aux expéditions anticipées, en réponse aux retards logistiques causés par les perturbations des voies de navigation de la mer Rouge.

Le segment de la Cosmétique (incluant l'Hygiène et la Beauté - 9 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une solide croissance organique à deux chiffres au premier trimestre. Cette performance est tirée par les grands comptes, en particulier pour Advanced Testing Laboratory (ATL) et Galbraith Laboratories Inc., qui bénéficient d'un pipeline de ventes prometteur (ces deux sociétés américaines ont été acquises en 2022).

Les services autour de la Chaîne d'approvisionnement et de la Durabilité (14% du chiffre d'affaires de la division) ont enregistré une très bonne performance à deux chiffres, attribuable au redémarrage des activités de test et à la croissance des expéditions.

Le segment des Technologies (31 % du chiffre d'affaires de la division) a connu une contraction moyenne à un chiffre au premier trimestre de 2024, affecté par une baisse mondiale de la demande d'équipements électriques et de mobilité.

Au premier trimestre, le Groupe a poursuivi sa stratégie de diversification géographique afin de renforcer sa résilience et libérer la croissance du sous-segment des technologies grand public. Bureau Veritas a ainsi réalisé trois acquisitions (OneTech Corp., Kostec Co. et Hi Physix Laboratory India Pvt.) pour renforcer sa position dans les essais de produits électriques et électroniques grand public en Asie du Sud et du Nord-Est. L'acquisition d'ANCE, annoncée en février 2024, permet également à Bureau Veritas d'entrer sur un nouveau marché et servira de tremplin pour son expansion en Amérique du Nord, le Mexique étant l'un des exportateurs les plus dynamiques vers les États-Unis.

Réalisations en matière de durabilité

Au cours du premier trimestre de 2024, Bureau Veritas a obtenu un contrat pour réaliser des audits sociaux pour l'expansion du programme de responsabilité sociale d'un grand détaillant en ligne dans plus de 800 emplacements supplémentaires en Asie. Le Groupe a également obtenu un contrat pour réaliser des services d'audit environnemental et de réclamations durables pour une chaîne américaine de grands magasins de luxe.

2024 FINANCIAL CALENDAR

? Assemblée générale des actionnaires : 20 juin 2024

? Résultats du 1er semestre 2024 : 26 juillet 2024 (avant Bourse)

? Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024 : 23 octobre 2024 (après Bourse)

Annexe 1 : Chiffre d'affaires du 1er trimestre (T1)

EN MILLIONS D'EUROS T1 2024 T1 2023 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Marine & Offshore 122,1 113,1 + 8,0 % + 13,6 % - (5,6) % Agroalimentaire & Matières Premières 297,3 302,7 (1,8) % + 3,2 % - (5,0) % Industrie 295,6 295,3 + 0,1 % + 16,3 % (2,5) % (13,7) % Bâtiment & Infrastructures 441,0 431,6 + 2,2 % + 3,6 % - (1,4) % Certification 117,4 106,9 + 9,8 % + 13,7 % - (3,9) % Biens de consommation 166,1 154,9 + 7,2 % + 6,1 % + 5,4 % (4,3) % Chiffre d'affaires du Groupe 1 439,5 1 404,5 + 2,5 % + 8,0 % + 0,1 % (5,6) %

Annexe 2 : Définitions et rapprochement des indicateurs alternatifs de performance avec les indicateurs IFRS

Le processus de gestion de Bureau Veritas repose sur les indicateurs alternatifs de performance présentés ci-après. Ceux-ci ont été déterminés dans le cadre de la planification budgétaire et du reporting du Groupe, en interne et en externe. Bureau Veritas estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires utiles pour les utilisateurs des états financiers pour comprendre de façon adéquate la performance du Groupe, notamment sur le plan opérationnel. En outre, certains de ces indicateurs font référence dans l'industrie du « TIC » (Test, Inspection, Certification) et sont ceux principalement utilisés et suivis par la communauté financière. Ces indicateurs alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires des indicateurs IFRS et des mouvements qui en découlent.

CROISSANCE

Croissance totale du chiffre d'affaires

Le pourcentage de croissance totale du chiffre d'affaires est un ratio qui mesure l'évolution du chiffre d'affaires du Groupe tel qu'il existe à la fin de l'exercice N par rapport à l'exercice N-1. La croissance totale du chiffre d'affaires se décompose en trois éléments :

? La croissance organique ;

? L'impact périmètre ;

? L'effet de change.

Croissance organique

Le Groupe suit en interne et publie une croissance « organique » de son chiffre d'affaires que la Direction considère comme plus représentative de la performance opérationnelle pour chacun de ses secteurs d'activité.

La principale mesure de gestion et de contrôle de la croissance du chiffre d'affaires du Groupe est une croissance comparable. En effet, celle-ci permet de suivre l'évolution des activités du Groupe hors effets de change qui sont exogènes à Bureau Veritas, et des effets de portefeuille, qui concernent des activités nouvelles ou ne faisant plus partie du portefeuille d'activités. Cette mesure est utilisée pour l'analyse interne de la performance.

Bureau Veritas estime que cette mesure offre à la Direction et aux investisseurs une compréhension plus complète des résultats d'exploitation sous-jacents et des tendances des activités en cours, en excluant l'effet des acquisitions, des désinvestissements, y compris les cessions pures, ainsi que la cessation non désirée des activités (comme par exemple en raison de l'apparition de sanctions internationales), et l'évolution des taux de change pour les activités qui sont assujetties à la volatilité et qui peuvent occulter les tendances sous-jacentes.

Le Groupe estime également que la présentation séparée du chiffre d'affaires organique de ses activités fournit à la Direction et aux investisseurs des informations utiles sur les tendances de ses activités industrielles et permet une comparaison plus directe avec d'autres entreprises du secteur.

La croissance organique du chiffre d'affaires représente le pourcentage de croissance du chiffre d'affaires, présenté au niveau du Groupe et pour chaque activité, à périmètre et taux de change constants sur des périodes comparables :

? à périmètre de consolidation constant : effet de variation de périmètre retraité sur la base d'une période de douze mois ;

? à taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l'exercice N-1.

Impact périmètre

Afin d'établir une comparaison à données comparables, l'impact des changements dans le périmètre de consolidation est déterminé :

? pour les acquisitions de l'exercice N, en déduisant du chiffre d'affaires de l'exercice N, le chiffre d'affaires généré par les activités acquises durant l'exercice N ;

? pour les acquisitions de l'exercice N-1, en déduisant du chiffre d'affaires de l'exercice N, le chiffre d'affaires généré par les activités acquises pendant les mois durant lesquels les activités acquises n'étaient pas consolidées en N-1 ;

? pour les cessions et désinvestissements de l'exercice N, en déduisant du chiffre d'affaires de l'exercice N-1, le chiffre d'affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l'exercice N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas partie du Groupe durant l'exercice N ;

? pour les cessions et désinvestissements de l'exercice N-1, en déduisant du chiffre d'affaires de l'exercice N-1, le chiffre d'affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l'exercice N-1 avant la cession.

Effet de change

L'effet de change est calculé en convertissant le chiffre d'affaires de l'exercice N aux taux de change de l'exercice N-1.

_______________________________

1 Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS dans l'annexe 2 de ce communiqué.

2 (Flux net de trésorerie généré par l'activité ? remboursement des dettes de location + impôt sur les sociétés) / résultat opérationnel ajusté

3 Indicateur calculé sur une période de 12 mois.

4 TAR : taux total d'accidents (nombre d'accidents avec et sans arrêt de travail x 200 000 / nombre d'heures travaillées).

5 Proportion de femmes du Comité exécutif à la Bande II (grade interne correspondant à un poste de direction) dans le Groupe (nombre de femmes en équivalent temps plein occupant un poste de direction / nombre total d'équivalents temps plein occupant des postes de direction).

6 Indicateur calculé sur une période de 3 mois par rapport à une période de 12 mois pour les valeurs de l'ambition 2028.

7 (Flux net de trésorerie généré par l'activité ? remboursement des dettes de location + impôt sur les sociétés) / résultat opérationnel ajusté.

8 Taux de croissance annuel moyen.

9 À taux constant.

10 (Flux net de trésorerie généré par l'activité ? remboursement des dettes de location + impôt sur les sociétés) / résultat opérationnel ajusté.

