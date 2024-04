Strike lance son application Bitcoin en Europe





Strike, l'application mondiale du Bitcoin, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plateforme pour les clients éligibles en Europe. Strike Europe offre un ensemble complet de fonctionnalités conçues pour permettre à des millions de personnes d'accéder au Bitcoin.

Les clients peuvent s'inscrire en quelques clics, acheter des bitcoins de manière transparente et sécurisée grâce à des dépôts gratuits, instantanés et illimités, et vendre, envoyer et retirer de l'argent tout aussi facilement. La plateforme facilite également les paiements internationaux et offre des services avancés pour les portefeuilles Bitcoin et Lightning.

Strike est disponible au téléchargement dans les magasins d'applications iOS et Android.

Principales caractéristiques de Strike Europe :

Achetez des bitcoins directement en effectuant des dépôts SEPA en euros gratuits et illimités depuis votre compte bancaire.

Vendez des bitcoins et retirez les fonds directement sur votre compte bancaire SEPA.

Retirez des bitcoins pour les garder en placement ou envoyez-les vers n'importe quel portefeuille Bitcoin ou Lightning, instantanément et sans limite.

Les transferts P2P mondiaux avec Lightning vous permettent d'envoyer instantanément de l'argent depuis votre solde en euros vers le compte Strike d'un ami, partout où Strike est disponible, et ce dernier peut recevoir la valeur en bitcoins, en euros (en Europe), en dollars américains (aux États-Unis) ou en tethers (USDT) (dans les régions du monde prises en charge) dans son portefeuille Strike.

Utilisez la fonction de paiement transfrontalier « Send Globally » pour envoyer des fonds au-delà des frontières vers les régions prises en charge.

Retraits gratuits sur la chaîne, paiements via une adresse Lightning et factures à valeur zéro.

Strike Europe accepte également les candidatures de la part d'entreprises éligibles qui souhaitent répondre à tous leurs besoins en bitcoins, y compris les transactions d'achat/vente, les transferts SEPA et l'accès à l'API Strike.

« Le Bitcoin représente un espoir pour nous tous. Il s'agit d'une révolution financière, portée par l'innovation technique, qui donne à chacun un moyen d'épargner et d'interagir à l'échelle mondiale », a déclaré Jack Mallers, fondateur et PDG de Strike. « Le Bitcoin transcende les frontières, renforce l'inclusion financière et résout certains des plus grands problèmes économiques auxquels nous sommes tous actuellement confrontés, notamment l'inflation. En tant que troisième économie mondiale, l'Europe offre de vastes possibilités pour l'adoption du Bitcoin, et nous pensons que Strike est particulièrement bien positionnée pour servir des millions de personnes à travers le continent. »

Au cours de l'année écoulée, Strike a rapidement étendu ses services, pour être présente aujourd'hui dans près de 100 pays à travers le monde, des États-Unis à l'Amérique latine en passant par l'Afrique. Aujourd'hui, Strike franchit une étape importante en proposant ses services aux clients éligibles en Europe.

À propos de Strike

Strike est l'application mondiale du Bitcoin. C'est le moyen simple, rapide et sécurisé d'acheter des bitcoins et d'envoyer de l'argent dans le monde entier. Strike est disponible dans près de 100 pays, notamment aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine et en Afrique. Inscrivez-vous en quelques secondes et commencez avec seulement un centime d'euro. Joignez le futur de l'argent. https://strike.me/

24 avril 2024 à 17:30

