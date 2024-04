Mises en chantier d'habitations en mars 2024





OTTAWA, ON, le 16 avril 2024 /CNW/ - Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 7 % en mars (242 195) par rapport à février (260 047). C'est ce que révèlent les données publiées par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations a diminué de 1,6 %. Elle est passée de 247 971 en février à 243 957 en mars. Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Le nombre réel de mises en chantier d'habitations dans les centres urbains d'au moins 10 000 habitants au Canada a augmenté de 16 %. Il s'est établi à 17 052 en mars dernier, comparativement à 14 756 en mars 2023. Son augmentation d'une année à l'autre s'explique par les mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles, qui ont connu des hausses respectives de 19 % et de 2 %.

En mars, le nombre réel de mises en chantier d'habitations a augmenté de 10 % et de 15 % d'une année à l'autre à Toronto et à Vancouver, respectivement. Ces hausses sont attribuables à l'augmentation des mises en chantier de logements collectifs, puisque les mises en chantier de maisons individuelles y ont diminué. À Montréal, le nombre réel de mises en chantier d'habitations s'est replié de 1 % en raison de la baisse enregistrée du côté des logements collectifs.

À noter :

Dans les centres urbains (10 000 habitants et plus), le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 7 %, pour se chiffrer à 220 743. Il a reculé de 8 % dans le segment des logements collectifs et de 4 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 180 229 et à 40 514.

à 40 514. Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier a été estimé à 21 452.

Le nombre total désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 27 % à Vancouver , grâce au segment des logements collectifs. Il a diminué de 26 % à Toronto et de 5 % à Montréal en raison de la baisse des mises en chantier de logements collectifs.

, grâce au segment des logements collectifs. Il a diminué de 26 % à et de 5 % à Montréal en raison de la baisse des mises en chantier de logements collectifs. Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données d'avril le 15 mai à 8 h 15 (HE).

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation pour aider à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures. Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que nous recueillons dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des renseignements impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Liens connexes :

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements











mars 2023 mars 2024 % mars 2023 mars 2024 % mars 2023 mars 2024 %

Provinces (10 000+)



















T.-N.-L.

10 8 -20 2 1 -50 12 9 -25

Î.-P.-É.

7 1 -86 7 54 ## 14 55 293

N.-É.

92 88 -4 139 482 247 231 570 147

N.-B.

19 17 -11 42 34 -19 61 51 -16

Atlantique

128 114 -11 190 571 201 318 685 115

Qc

224 293 31 1 575 1 959 24 1 799 2 252 25

Ont.

1 102 916 -17 4 690 4 606 -2 5 792 5 522 -5

Man.

110 117 6 496 247 -50 606 364 -40

Sask.

56 76 36 158 164 4 214 240 12

Alb.

698 1 000 43 1 311 2 122 62 2 009 3 122 55

Prairies

864 1 193 38 1 965 2 533 29 2 829 3 726 32

C.-B.

399 266 -33 3 619 4 601 27 4 018 4 867 21

Canada (10 000+) 2 717 2 782 2 12 039 14 270 19 14 756 17 052 16

Régions métropolitaines



















Abbotsford-Mission 20 8 -60 13 144 ## 33 152 361

Barrie

45 43 -4 33 4 -88 78 47 -40

Belleville - Quinte West 3 13 333 4 1 -75 7 14 100

Brantford

21 20 -5 33 0 -100 54 20 -63

Calgary

341 532 56 753 1 228 63 1 094 1 760 61

Chilliwack

9 7 -22 0 125 ## 9 132 ##

Drummondville 8 20 150 37 32 -14 45 52 16

Edmonton

282 370 31 525 792 51 807 1 162 44

Fredericton

7 6 -14 4 0 -100 11 6 -45

Greater/Grand Sudbury 5 0 -100 4 0 -100 9 0 -100

Guelph

3 4 33 255 6 -98 258 10 -96

Halifax

41 50 22 123 445 262 164 495 202

Hamilton

19 35 84 46 17 -63 65 52 -20

Kamloops

3 13 333 8 2 -75 11 15 36

Kelowna

62 16 -74 207 379 83 269 395 47

Kingston

13 6 -54 15 9 -40 28 15 -46

Kitchener-Cambridge-Waterloo 97 53 -45 58 75 29 155 128 -17

Lethbridge

5 9 80 0 2 ## 5 11 120

London

32 42 31 164 507 209 196 549 180

Moncton

1 2 100 2 14 ## 3 16 433

Montréal

61 72 18 757 738 -3 818 810 -1

Nanaimo

13 2 -85 9 1 -89 22 3 -86

Oshawa

47 24 -49 32 78 144 79 102 29

Ottawa-Gatineau 129 113 -12 1 155 594 -49 1 284 707 -45

Gatineau

30 15 -50 103 149 45 133 164 23

Ottawa

99 98 -1 1 052 445 -58 1 151 543 -53

Peterborough

17 13 -24 0 0 - 17 13 -24

Québec

44 29 -34 239 520 118 283 549 94

Red Deer

3 6 100 2 2 - 5 8 60

Regina

5 19 280 70 74 6 75 93 24

Saguenay

3 23 ## 11 29 164 14 52 271

St. Catharines-Niagara 56 43 -23 40 80 100 96 123 28

Saint John

5 6 20 0 0 - 5 6 20

St. John's

10 4 -60 2 1 -50 12 5 -58

Saskatoon

50 51 2 61 88 44 111 139 25

Sherbrooke

12 18 50 118 134 14 130 152 17

Thunder Bay

0 1 ## 0 24 ## 0 25 ##

Toronto

402 352 -12 2 780 3 142 13 3 182 3 494 10

Trois-Rivières 6 3 -50 41 31 -24 47 34 -28

Vancouver

193 117 -39 2 823 3 339 18 3 016 3 456 15

Victoria

28 30 7 297 429 44 325 459 41

Windsor

14 22 57 34 22 -35 48 44 -8

Winnipeg

97 103 6 436 234 -46 533 337 -37

Toutes les régions

2 212 2 300 4 11 191 13 342 19 13 403 15 642 17



Données pour 2023 et 2024 fondées sur les définitions du Recensement de 2021.























Source : SCHL











































## non calculable / valeurs extrêmes























Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements







février 2024 mars 2024 % février 2024 mars 2024 % février 2024 mars 2024 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

631 319 -49 67 13 -81 698 332 -52 Î.-P.-É.

60 41 -32 120 648 440 180 689 238 N.-É.

1 639 1 682 3 10 388 5 838 -44 12 027 7 520 -37 N.-B.

1 095 871 -20 3 998 560 -86 5 093 1 431 -72 Qc

5 442 5 071 -7 29 992 30 709 2 35 434 35 780 1 Ont.

10 707 12 526 17 74 024 57 297 -23 84 731 69 823 -18 Man.

1 895 1 768 -7 2 496 2 964 19 4 391 4 732 8 Sask.

1 023 1 166 14 1 824 1 968 8 2 847 3 134 10 Alb.

14 800 13 495 -9 32 789 25 137 -23 47 589 38 632 -19 C.-B.

4 554 3 575 -21 39 766 55 095 39 44 320 58 670 32 Canada (10 000+) 41 846 40 514 -3 195 464 180 229 -8 237 310 220 743 -7 Canada (toutes les régions) 53 937 52 047 -4 206 108 190 152 -8 260 047 242 195 -7 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 76 101 33 672 1 728 157 748 1 829 145 Barrie

569 836 47 96 48 -50 665 884 33 Belleville - Quinte West 397 404 2 840 12 -99 1 237 416 -66 Brantford

251 310 24 96 0 -100 347 310 -11 Calgary

6 983 7 244 4 14 568 14 736 1 21 551 21 980 2 Chilliwack

210 81 -61 210 1 500 ## 306 1 581 417 Drummondville 112 199 78 444 384 -14 556 583 5 Edmonton

5 757 5 329 -7 14 496 9 504 -34 20 253 14 833 -27 Fredericton 370 322 -13 0 0 - 370 322 -13 Greater/Grand Sudbury ## ## ## ## ## ## ## ## ## Guelph

40 53 33 1 152 72 -94 1 192 125 -90 Halifax

930 1 047 13 10 044 5 340 -47 10 974 6 387 -42 Hamilton

243 498 105 2 292 204 -91 2 535 702 -72 Kamloops

261 257 -2 108 24 -78 369 281 -24 Kelowna

437 227 -48 3 720 4 548 22 4 157 4 775 15 Kingston

330 169 -49 192 108 -44 522 277 -47 Kitchener-Cambridge-Waterloo 227 582 156 1 776 900 -49 2 003 1 482 -26 Lethbridge

267 247 -7 96 24 -75 363 271 -25 London

301 643 114 2 304 6 084 164 2 605 6 727 158 Moncton

252 323 28 2 016 168 -92 2 268 491 -78 Montréal

1 134 1 153 2 9 334 8 788 -6 10 468 9 941 -5 Nanaimo

160 20 -88 48 12 -75 208 32 -85 Oshawa

375 289 -23 720 936 30 1 095 1 225 12 Ottawa-Gatineau 1 214 1 693 39 6 300 7 128 13 7 514 8 821 17 Gatineau

638 261 -59 1 296 1 788 38 1 934 2 049 6 Ottawa

576 1 432 149 5 004 5 340 7 5 580 6 772 21 Peterborough 146 194 33 0 0 - 146 194 33 Québec

548 381 -30 3 360 6 240 86 3 908 6 621 69 Red Deer

13 123 ## 1 992 24 -99 2 005 147 -93 Regina

196 318 62 744 888 19 940 1 206 28 Saguenay

599 986 65 264 348 32 863 1 334 55 St. Catharines-Niagara 1 040 755 -27 1 044 960 -8 2 084 1 715 -18 Saint John

361 221 -39 1 416 0 -100 1 777 221 -88 St. John's

445 234 -47 24 12 -50 469 246 -48 Saskatoon

771 727 -6 1 056 1 056 - 1 827 1 783 -2 Sherbrooke 349 302 -13 216 1 608 ## 565 1 910 238 Thunder Bay 1 014 929 -8 0 288 ## 1 014 1 217 20 Toronto

3 684 4 260 16 52 944 37 704 -29 56 628 41 964 -26 Trois-Rivières 122 87 -29 1 560 372 -76 1 682 459 -73 Vancouver

2 002 1 652 -17 30 792 40 068 30 32 794 41 720 27 Victoria

384 338 -12 2 928 5 148 76 3 312 5 486 66 Windsor

175 367 110 48 264 450 223 631 183 Winnipeg

1 639 1 528 -7 2 340 2 808 20 3 979 4 336 9

Données pour 2023 et 2024 fondées sur les définitions du Recensement de 2021.



















Source : SCHL





































## non calculable / valeurs extrêmes



















SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

16 avril 2024 à 08:15

