La Banque Scotia nomme Travis Machen à la tête des Services bancaires et marchés mondiaux

TORONTO, le 29 avril 2024 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui la nomination de Travis Machen au poste de chef de la direction et chef de groupe, Services bancaires et marchés mondiaux (SBMM), avec prise d'effet le 6 mai 2024.

M. Machen sera chargé de diriger l'exécution d'une stratégie mondiale en matière de services bancaires tirant profit du réseau unique de la Banque Scotia en Amérique du Nord et de la présence stratégique des SBMM en Amérique latine, en Europe et en Asie-Pacifique. En priorité, il veillera à l'élargissement de l'offre de produits et à l'accroissement des relations bancaires principales afin d'assurer une croissance durable et rentable des SBMM, qui offrent aux sociétés clientes des services de prêt, des services transactionnels, des conseils en services bancaires d'investissement et un accès aux marchés financiers dans plus de 20 pays. En plus de servir une clientèle au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine, le groupe jouit d'une présence stratégique en Europe et en Asie-Pacifique.

« M. Machen est un leader tourné vers l'avenir, doté d'une vision et d'une expérience qui lui permettront de diriger nos Services bancaires et marchés mondiaux, a déclaré Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Au cours de sa carrière dans les domaines des services bancaires aux grandes entreprises, des services bancaires d'investissement et des services bancaires commerciaux, il s'est forgé une réputation de banquier axé sur les relations et orienté vers le client. J'ai confiance en sa capacité à développer nos activités dans nos marchés clés et à mettre en oeuvre notre stratégie pour notre clientèle, pour la Banque et pour nos actionnaires. »

M. Machen apporte plus de 25 ans d'expérience spécialisée à ses nouvelles fonctions à la Banque Scotia. Avant sa présente nomination, il était directeur général et chef, Banques, Services diversifiés et Infrastructure financière chez Morgan Stanley. Il a aussi été directeur général et chef de groupe, Services bancaires aux grandes entreprises et commerciaux au sein du groupe Institutions financières chez JPMorgan Chase, fournissant des services-conseils spécialisés à des institutions financières clientes du monde entier. Il a une solide feuille de route en matière de mandats de conseil en vue de fusions et acquisitions. De plus, il possède une connaissance approfondie du contexte réglementaire encadrant le secteur financier et est membre du conseil consultatif du secteur financier de la Banque fédérale de réserve de Dallas. Il travaillera depuis New York et Toronto.

« Je suis ravi de me joindre à la Banque Scotia et à l'équipe des SBMM, a annoncé M. Machen. J'ai été impressionné par la portée et les capacités des services bancaires de gros de la Banque Scotia à l'échelle mondiale et je veux tirer profit de notre position unique dans le corridor nord-américain et dans tous les pays où nous sommes présents. Je suis impatient de travailler avec toute l'équipe afin de réaliser le vaste potentiel de la Banque. »

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de ses clients, de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (en date du 31 janvier 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

