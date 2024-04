H55 ET BRM AERO - ELECTRIFIÉ LA FORMATION DES PILOTES: PRÉSENTATION DE L'AÉRONEF B23 ENERGIC POUR SA COMMERCIALISATION





SION, Suisse, KUNOVICE, République tchèque et FRIEDRICHSHAFEN, Allemagne, le 16 avril 2024 /CNW/ -- BRM Aero, un éminent fabricant d'avions d'entraînement biplaces, et H55, un fournisseur renommé de systèmes de propulsion électrique, sont heureux d'annoncer la mise sur le marché de l'aéronef B23 Energic avec l'ouverture

du carnet de commandes. Le B23 Energic sera le premier avion entièrement électrique, propre et efficace de la catégorie CS-23 pour l'aviation générale. Les premières livraisons à un groupe sélectionné de clients sont prévu en début d'année prochaine, en parallèle d'une commercialisation à grande échelle.

BRM Aero, un fabricant renommé d'avions d'entraînement, en collaboration avec H55, un acteur renommé des systèmes de propulsion électrique (EPS), réalisent une percée majeure dans la formation des pilotes, avec l'entrée sur le marché du B23 Energic, un avion biplace entièrement électrique avec une autonomie en vol d'une heure, plus la réserve. Les deux entreprises collaborent étroitement pour:

Fournir début 2025 le premier lot d'aéronefs à un groupe sélectionné d'écoles de pilotage et d'académies de formation de pilotes avec des conditions commerciales avantageuses.

Ouvrir le carnet de commandes pour les livraisons d'aéronefs en 2025.

Finaliser le processus de certification avec l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA) pour l'avion et le certificat de type EPS, d'ici le début e l'année prochaine.

Effectuer des vols de démonstration avec le B23 Energic à Aero 24 à Friedrichshafen, le plus grand salon européen de l'aviation générale.

Le B23 Energic représente un changement de paradigme dans la conception des avions électriques, offrant des performances, une efficacité et une durabilité environnementale inégalées. Avec un poids maximum au décollage de 850 kg, une endurance de 60 minutes, plus les réserves, et un temps de charge équivalent à la durée de vol (selon les conditions environnementales et le courant disponible), il promet des coûts opérationnels plus bas et la flexibilité de mettre à niveau les batteries à la fin de leur durée de vie utile sur l'aéronef.

Avec déjà une forte demande pour le B23 Energic, BRM Aero accepte désormais les pré-commandes pour l'aéronef, offrant une offre spéciale aux 20 premiers avions destinés aux écoles de pilotage désireuses d'adopter une solution entièrement électrique et propre pour la formation des pilotes. En sécurisant une pré-commande, les clients se positionneront non seulement à l'avant-garde de l'aviation électrique, mais ils bénéficieront également de conditions spéciales de lancement.

BRM et H55 prévoient de finaliser rapidement le processus de certification. L'avion à combustion B23 est déjà certifié en tant qu'aéronef CS-23 et est utilisé dans de nombreuses écoles de pilotage. Ayant déjà obtenu l'approbation de certification de sa production et de sa conception, la technologie de propulsion et de batterie de H55 a reçu la validation par l'EASA de sa liste de contrôle de conformité. Il s'agit d'une étape significative vers la certification formelle du système de propulsion électrique complet de H55 dans la catégorie de l'aviation générale CS 23, qui comprend le moteur, le contrôleur de moteur, les packs de batterie et les systèmes de gestion de l'énergie, et ouvre la voie aux avions jusqu'à 19 sièges.

Le B23 Energic sera présenté à Aero 24 à Friedrichshafen, le plus grand salon européen d'aviation générale. Arrivant en vol depuis la Suisse, l'avion effectuera des vols de démonstration et de passagers dans les jours précédant l'événement.

"Nous sommes ravis de mettre l'avion B23 Energic sur le marché en tant que premier avion électrique certifié CS-23", a déclaré André Borschberg, président-directeur général de H55. "BRM était l'un de nos premiers clients. Notre partenariat représente une avancée majeure vers la concrétisation de l'aviation électrique ainsi que la mise en évidence de notre engagement commun envers un avenir durable dans l'aviation. Ces avions d'entraînement de vol électriques ouvrent la voie au développement de plus grands avions électriques nécessaires pour décarboner le transport aérien".

"Nous sommes enchantés de nous associer à H55 pour mettre l'avion B23 Energic sur le marché", déclare Martin Bristela, PDG de BRM Aero. "Cette collaboration marque une étape majeure dans notre mission d'offrir des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement pour l'aviation privée et la formation. Nous avons hâte de livrer le B23 Energic à des clients qui partagent notre passion pour la durabilité et la technologie de pointe."

Martin Larose, directeur général de H55, ajoute : "En dévoilant l'avion B23 Energic pour sa commercialisation, nous ne présentons pas seulement un produit ; nous générons une révolution dans l'aviation. Avec le B23 Energic, nous ne proposons pas seulement un avion d'entraînement plus propre et plus efficace ; nous ouvrons une nouvelle ère de vol durable. Cela témoigne de notre vision commune d'un avenir où l'aviation est non seulement plus respectueuse de l'environnement, mais aussi plus accessible et innovante."

En exploitant une technologie de pointe et une collaboration visionnaire, l'avion B23 Energic n'est pas seulement une solution ; c'est une déclaration de l'engagement conjoint de BRM et de H55 à façonner un avenir où les cieux sont plus propres et la formation plus efficace. Rejoignez-nous alors que nous redéfinissons le vol et propulsons l'aviation vers une nouvelle ère audacieuse.

A propos de BRM

BRM est un fabricant d'avions tchèque créé en 2009. Avec 5 modèles disponibles, BRM produit plus de 100 avions par an. La priorité de BRM AERO est de mettre l'accent sur l'innovation, en introduisant continuellement de nouveaux développements dans sa gamme de produits. Avec le B23 Energic, BRM se positionne comme un pionnier de la prochaine révolution de l'aviation.

A propos de H55

H55 est une société basée en Suisse fondée et dirigée par l'ancienne équipe de direction de Solar Impulse, André Borschberg, Sébastien Demont et Gregory Blatt. La mission de H55 est de révolutionner l'industrie aéronautique en fournissant des systèmes certifiés de propulsion électrique et de gestion de batterie adaptés à une gamme diversifiée d'avions afin de parvenir à un transport aérien durable. Grâce à son engagement à fournir des solutions certifiées et à son héritage pionnier, l'équipe H55 d'ingénieurs visionnaires et d'experts en aérospatiale est à l'avant-garde de la conduite de l'industrie aéronautique vers un avenir plus respectueux de l'environnement, en établissant de nouvelles normes et en repoussant les limites de ce qui est possible dans l'aviation électrique.

16 avril 2024 à 08:00

